Test: Fiat 500e La Prima rozdává úsměvy na všechny strany

Italská automobilka u nové generace modelu 500 sází pouze na elektřinu a my týden za volantem provedení 500e La Prima zjišťovali, zda je to dobře nebo špatně.





Novinku můžete mít ve třech provedeních. Základ tvoří třídveřový hatchback, za příplatek zhruba 50 tisíc Kč ho můžete dostat v zajímavé konfiguraci 3+1, která nabízí malé zadní protisměrné dveře pro lepší přístup na zadní sedadla. A pokud si připlatíte dalších 25 tisíc Kč, můžete mít vůz se stahovací střechou - kabriolet.





Fiat 500 je jedno z nejroztomilejších aut na světě a stále s benzínovým motorem dobře prodává. Aby italská automobilka nezaspala dobu, musela přijít s novou generací pětistovky sázející pouze na baterie. Fiat tak vyvinul zcela nový vůz stojící na nové podvozkové platformě, která už od začátku počítala s umístěným baterií do podlahy. Díky tomu může 3,6 metru dlouhý vůz disponovat slušnou kapacitou baterií.

Testovaný třídveřový kousek v provedení La Prima se chlubil příplatkovým třívrstvým modrým lakem Celestial (+ 25.000 Kč), který na světle mění svoji barvu. Pětistovka vyznává tradiční tvary s řadou šmrncovních detailů. Zajímavě řešená jsou například přední světla, ty dělí otevírání kapoty, stejně tak originálně se podařilo vyřešit boční blinkry. Masivní dveře nemají standardní kliky, zevnitř se otevírají stiskem tlačítka, na což si velmi rychle zvyknete. Pokud by došlo ke komplikacím, fiat do spodní části výplně dveří umístil záložní páčky pro nouzové otevření.

V kabině potěší nejeden zajímavý detail. Například obrázek staré pětistovky ve dveřích nebo panorama domovského Turína vyobrazené na bezdrátové nabíječce. Povedený dvouramennému volantu sekunduje minimalistická palubní deska a dvojice digitálních obrazovek - volně stojící širokoúhlý dotykový displej multimediálního systému a digitální přístrojový štít.

Elektrická pětistovka působí uvnitř naprosto útulně. Světlý interiér v kombinaci se střešním oknem (bez něho bychom se obešli) zaručuje pocit vzdušnosti a vůbec nemáte pocit, že sedíte zejména na předních sedadlech v tak malém autě. Přestože se nová generace pětistovky snaží být maximálně moderní, jde na to promyšleně. Narozdíl od jiných modelů se malý fiat ovládá jednoduše a snadno - klasicky pomocí fyzických ovladačů. Platí to pro klimatizaci i třeba ovládání hlasitosti. Bohudík za to.

Pochvalu italská automobilka zaslouží i za ovládání dotykového displeje uprostřed palubní desky. Ten má povedenou grafiku a logicky uspořádané menu. Příkladně je vyřešena konektivita a také mobilní aplikace určená pro chytré telefony. Pomocí aplikace zjistíte o vozu důležité informace (aktuální polohu, předpokládaný dojezd, tlak v pneu, chybová hlášení atd.). Pomocí aplikace můžete vůz na dálku ovládat, můžete pustit klimatizaci, odemknout/zamknout nebo třeba rozsvítit světla. A v neposlední řadě můžete analyzovat historii cest.

Na předních sedadlech je dostatek místa, vzadu už k nějakému omezení přece jen dochází. Přesto to není tak strašné a po městě se čtyři dospělí snadno přepraví. Zavazadlový prostor nabídne 180 litrů objemu a využitelný prostor o rozměrech 102x47x55 cm (šířka, délka, výška). Objem kufru snižuje sada kabelu sloužící k nabíjení vozu. Baterie pak nijak využitelný prostor neomezují. Jsou totiž umístěny ve středu podlahy a přispívají k nízkému těžišti vozu. Testované provedení nabízí baterii s využitelnou kapacitou 37,3 kWh, kterou lze nabíjet až rychlostí 85 kW. Pozitivní je i výkon palubní dobíječky 11 kW, s níž máte auto dobité tak za čtyři hodiny.

Automatickou převodovku ovládáte pomocí čtyř tlačítek, což vyžaduje trochu zvyku. Jízda s pětistovkou je snadná. V podstatě můžete jen točit volantem a používat plynový pedál. To v případě, že budete využívat jízdní režim Range nebo Sherpa. V obou dvou dochází při sundání nohy z plynového pedálu k výraznému brždění - rekuperaci. Jedině v režimu Normal si můžete užívat po sundání nohy z plynu plachtění. V normálním režimu s pětistovkou podle palubního počítače zvládnete při dobití ze standardní 220 V zásuvky ujet zhruba 260 km (v úspornějších režimech klidně tři stovky km). My využívali výhradně režim Normal a hodně záleželo na tom, kde jsme se s prckem pohybovali. Jízda po městě, stejně tak uvolněná jízda mimo obce při dodržování rychlostních limitů znamenala odběr zhruba 11 kWh/100 km. Pokud ovšem přijdou kopce nebo dálnice, spotřeba vyleze k 16 kWh. My pětistovku využívali celý týden na plno. Vydali jsme se s ní do Krkonoš a přes noc ji vždy plně dobili. Soužití to bylo velice příjemné a návykové.

Po rozjezdu pětistovka zahraje famfáru a umí být velmi hbitá. Vždyť z nuly na padesátku vystřelí za 3,1 sekundy a stovku pokoří za rovných devět sekund. Do stotřiceti zrychluje ochotně, dravě a zároveň plynule. Po pokoření dálniční rychlosti je akcelerace už jen vlažná a maximálka činí 150 km/h. Pětistovka si překvapivě dobře vedla na rozbitých českých silnicích. Nevadí ji propadlé kanály, výtluky či nerovné povrchy. S veškerými nastráhami si vůz poradil znamenitě. Překvapivě dobrý je nejen komfort jízdy na sedmnáctipalcových kolech, ale také odhlučnění. V kabině panuje vzorné ticho a jízdní pohoda. Fiátek se neztratil ani při delších cestách, na jeden zátah jsme ujeli v naprosté pohodě 230 km.

V zatáčkách se nijak nenaklání a příkladně drží stopu. Tomu nepochybně pomáhá nízké těžiště, způsobené 294kg bateriemi v podlaze. Vůbec tak nevadí, že si zachovává pohon předních kol, který u specificky navržených elektroaut začíná ustupovat (např. Honda model e pohánějí zadní kola). Fiátku nejvíce ze všeho vyhovuje uvolněná jízda krajinou a popojíždění po městě. Obě tyto disciplínu plní na jedničku. Špatně si nevede ani na rychlostních silnicích, kde působí maximálně stabilně, ale rychleji ubývá kapacita baterií.

Fiat 500e ve vrcholném provedení je fantastický vůz, který ukázkově funguje nejen ve městě, ale je plně použitelný i mimo něj. Pětistovka v atraktivním kabátě plná detailů vzbuzuje všude kde se objeví více pozornosti, než kdejaký supersport či pětkrát dražší vůz. Tenhle Fiat je magnetem na lidi a rozdavačem úsměvů. Když kolem vás projede elektricky bzučící a hrající cosi roztomilého tvaru, nemůžete dělat nic jiného, než se usmívat. Pětistovka v sobě nese pořádný kus Itálie, nostalgie a zároveň se chlubí nejmodernější technologií.

Na Fiatu 500e není v podstatě co kritizovat. Jedinou překážkou pro jeho výraznější rozšíření je aktuálně pořizovací cena, stejně jako u konkurenčních minielektroaut (Honda e, BMW i3 atd.). Ta totiž startuje na částce 629.900 Kč, za což dostanete Fiat 500e v třídveřovém provedení hatchback v základní výbavě Action a dojezdem 180 km. Zajímavěji ovšem vychází druhý výbavový stupeň Passion, který přináší vyšší kapacitu baterie a dojezd 320 km. Volit můžete mezi již zmíněným třídveřovým hatchbackem, kabrioletem nebo čtyřdveřovou verzí 3+1. Námi testované provedení La Prima startuje na částce 899.900 Kč.

Typ vozu: Fiat 500e La Prima Palivo: elektřina Kapacita baterie: 42 kWh Dojezd: 321 km Pohon: předních kol Výkon: 88 kW/118 koní Točivý moment: 220 Nm Zrychlení 0–100 km/h: 9.5 Maximální rychlost: 150 km/h Převodovka: automatická Spotřeba energie (Wh/km): 14.9 Emise CO2: 0 g/km Délka: 3632 mm Šířka: 1683 mm Výška: 1527 mm Rozvor: 2322 mm Objem zavazadlového prostoru: 185 / 550 litrů





