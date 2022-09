Investice do veterána: Jak na to a na co si dát pozor?

Disponujete kapitálem, který byste rádi investovali? Pokud jste milovníkem aut a lákají vás veteráni, omrkněte náš přehled, jak se zorientovat ve světě žihadel, která časem nabývají na hodnotě.





Ekonomická krize je v plném proudu a vy uvažujete, jak zhodnotíte svůj kapitál? Vaše srdce se možná rozhodlo pro investici do starých aut. Tento druh investice ale určitě není vhodný pro každého - spíš pro srdcaře s hlubokým vztahem k vůni benzínu (i přesto, že razantně podražil).





Kdy se staré auto stává veteránem?

Obecně lze říci, že čím starší vozidlo je, tím lépe - ale jako veterán (oldtimer) bývá označován automobil starší třiceti let.

Rozdělení podle roku výroby:

Ancestor - do roku 1904

- do roku 1904 Veteran - 1905 až 1918

- 1905 až 1918 Vintage - 1919 až 1930

- 1919 až 1930 Post Vintage - 1931 až 1945

- 1931 až 1945 Post War - 1946 až 1960

Pokud vozidlo svým stářím 20-29 let ještě nedosáhlo statusu veterána, ale má sběratelský potenciál, je označováno jako youngtimer. Převážně se jedná o kusy z limitovaných edic, auta využitá v kultovních filmech (například DeLorean DMC-12 z filmové série Návrat do budoucnosti) nebo obyčejné vozy, ale s extrémně nízkým počtem najetých kilometrů. Youngtimery tedy mohou být taktéž zajímavou investicí.

Kde hledat veterána?

Různě po světě najdete kluby a asociace, které vedou registry a seznamy veteránů, které mají legislativní status veteránského vozidla. Takové kluby či asociace veterány testují a rozhodují o jejich hodnotě. Jestliže se tedy rozhodnete pro investici do veterána, nastudujte si všechny potřebné informace o konkrétním modelu a obraťte se na klub, který konkrétní vůz vlastní. V případě, že se rozhodnete pořídit si automobil který zatím v registru není a nesplňuje Mezinárodní technický kodex FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), důkladně a nejlépe s odborníkem prostudujte jeho stav a požádejte klub či asociaci veteránů o kontrolu jeho stavu a prověření jeho hodnoty.

Rada na závěr

Možná jste zjistili, že investice do veteránů nebo youngtimerů není tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát. V tom případě využijte bezpečnější variantu zhodnocení financí - například Banka CREDITAS vám pomůže s investicí třeba do dluhopisů nebo investičního fondu.





