Jak správně vytvořit záchranářskou uličku

Záchranářská ulička slouží k průjezdu sanitek, policejních či hasičských aut na víceproudých silnicích, proto je zásadní, aby prostor pro ně vznikl rychle a plynule. Uličku je povinné tvořit mezi levým a přiléhajícím pruhem, což znamená, že auta v levém pruhu popojedou co nejvíce doleva, a naopak auta v ostatních pruzích se dají co nejvíce doprava.





Prostor mezi těmito dvěma skupinami vozů by pak měl mít minimálně tři metry. Což je mimochodem pravidlo, které funguje i v ostatních státech.





Je také dobré vědět, že do integrovaného záchranného systému nepatří jen zdravotníci, hasiči a policie, ale také vozidla správce pozemní komunikace a vozy sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Ochotně uhnout bychom tedy měli i jim.

„Málo se ví, že pokud auta přijíždí k nějaké nehodě, měla by začít tvořit záchranářskou uličku okamžitě, nikoli až když slyší houkání sirén,“ upozorňuje produktový manažer české Toyoty Václav Zikmund. První vozidla, která k nehodě dorazí, by před sebou měla nechat dostatečný prostor pro manévrování záchranářských aut.

Dostatek prostoru by však před sebou měla nechávat i všechna další auta, která potom do kolony přijíždí, aby bylo možné pak podle potřeby ještě popojet, couvnout, nebo se ještě více přiblížit ke kraji.

„Pokud by vás napadlo do uvolněného prostoru vjet také, abyste si ušetřili čas, nedělejte to. Do tohoto prostoru smějí podle zákona vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy a neoprávněné použití tohoto pruhu hrozí pokuta až 2500 Kč. Výrazně přísněji se ale trestá případ, kdy neukázněný řidič zpomalí nebo dokonce omezí probíhající záchrannou akci. Vytvořte tedy podle pravidel záchranářskou uličku a pak trpělivě čekejte,“ doplňuje Václav Zikmund.





