Kia zahajuje předprodej modelu EV6 v České republice

V České republice dnes startuje předprodej prvního vyhrazeného akumulátorového elektromobilu podle nové designové filozofie ‚Spojené protiklady‘ Kia EV6. Elektrický crossover EV6, který oslavil světovou premiéru na konci března, se může chlubit dojezdem až 510 km. Nabití akumulátoru z 10 na 80 procent kapacity s ultrarychlým 800V nabíjením nezabere déle než 18 minut. Cena nové EV6 na českém trhu začíná na méně než 1,2 milionu korun.





Pro první zájemce, kteří svůj vůz závazně objednají v období od 3. května do 31. srpna 2021, připravilo české zastoupení značky Kia, ve spolupráci s vybranými tuzemskými operátory, motivační bonus v podobě elektrické energie 1,9 MWh po dobu jednoho roku tj. 159 kWh energie měsíčně zdarma (ekvivalent energie pro dojezd 1 000 km měsíčně) a AC dobíjecího kabelu z originálního příslušenství Kia.





Kia EV6 přináší na trh SUV-crossoverů dlouhý dojezd, pohon s nulovými emisemi, ultra rychlé 800V nabíjení a výrazný styl. Je prvním vozem značky postaveným na nové vyhrazené platformě Kia pro akumulátorové elektromobily (BEV) s označením E-GMP (Electric-Global Modular Platform), poháněným výhradně elektrickou energií. Zájemci mohou volit z několika čistě elektrických uspořádání hnacího ústrojí s nulovými emisemi, vč. akumulátorového modulu pro dlouhý dojezd (o kapacitě 77,4 kWh) s možností urazit více než 510 kilometrů na jedno nabití (v kombinovaném cyklu podle WLTP).

Průkopnický elektrický crossover se pyšní futuristickým ztvárněním plným high-tech detailů. Se systémem 800V nabíjení lze EV6 nabít z 10 na 80 procent kapacity akumulátoru za pouhých 18 minut; provedení GT, navržené pro zákazníky toužící po atraktivní jízdní dynamice, přitom zrychluje z 0 na 100 km/h za pouhé 3,5 sekundy a dokáže se rozjet až na 260 km/h. Díky funkci „Vehicle-to-Load“ (V2L) lze akumulátor EV6 použít také jako zdroj energie, například k napájení většiny domácích spotřebičů najednou (lednička, tv, sporák, světlo, gril, klimatizace, apod.) nebo k nabití elektrokola – nebo v případě potřeby za určitých podmínek také jiného elektrického vozidla. Praktické je také to, že crossover dokáže táhnout přívěsy o hmotnosti až 1,6 tuny.

EV6 je prvním z 11 nových modelů BEV, které Kia plánuje do roku 2026 uvést na trh – sedm z nich bude postaveno na platformě E-GMP; čtyři budou odvozenými variantami na základě stávajících modelů. EV6 představuje první etapu přechodu značky Kia do nové éry elektrifikace pod novým firemním sloganem ‚Movement that inspires‘. Rovněž zahajuje středně - až dlouhodobou strategii společnosti na poli akumulátorových elektromobilů (BEV), plug-in hybridů (PHEV) a hybridních elektrických vozidel (HEV), které by do roku 2030 měly tvořit 40 procent celkových prodejů značky Kia při plánovaných ročních prodejích těchto ekologických vozidel v objemu 1,6 milionu kusů. V tomto kontextu plánuje Kia do roku 2030 navýšit prodeje akumulátorových elektromobilů na 880 tisíc kusů a zařadit se v tomto ohledu mezi světovou špičku.

Cena Kia EV6 začíná na českém trhu na méně než než 1,2 milionu korun (1 180 980 Kč) v provedení EV6 s pohonem zadních kol a dojezdem 400 km. S prodlouženým dojezdem na 510 km je cena modelu za 1 280 980 Kč. Nejvyšší verze EV6 GT-line začíná na 1 380 980 Kč s pohonem zadní nápravy a dojezdem až 510 km na jedno nabití akumulátoru. S pohonem všech kol je EV6 GT-line nabízena za necelé 1,5 milionu korun (1 481 980 Kč) a dojezdem 490 km.

První nové vozy EV6 převezmou čeští zákazníci v říjnu 2021; provedení EV6 GT bude následovat v roce 2022.

Kia poskytuje na vůz svou nadstandardní záruku v trvání 7let nebo do najetí 150 000 km. Tato záruka se samozřejmě vztahuje i na komponenty elektrického pohonu, jako jsou -elektromotor/y, řídící jednotka elektrického pohonu, palubní nabíječka apod. V rámci záruky je kryta i ztráta kapacity trakčního akumulátoru, která nesmí poklesnout pod 70% jeho původní hodnoty.





