Jak jezdit v zimě? Mistr světa v rallye Jan Kopecký se s námi podělil o své rady

Ať za mokra nebo na sněhu, řízení v zimních měsících vyžaduje mimořádnou pozornost. Nebezpečné to začíná být při teplotách kolem bodu mrazu, protože stav vozovky se může rychle změnit. Profesionální závodník Jan Kopecký, tovární jezdec týmu Škoda Motorsport a mistr světa v kategorii WRC2 z roku 2018, v rozhovoru dává cenné rady, jak mohou řidiči tyto nástrahy včas rozpoznat a bezpečně ovládat svůj automobil za ztížených podmínek.





Přizpůsobit rychlost, udržovat si dostatečný odstup od vozů před sebou a nenechat se rozptylovat a nejen tyto rady nám poskytl Jan Kopecký.





Pane Kopecký, jako soutěžní jezdec jste zvyklý jezdit za ztížených podmínek, za mokra, na sněhu či náledí. V běžném silničním provozu jsou řidiči s takovými podmínkami konfrontováni zejména na podzim a v zimě. Jak se na ně lze připravit?

Jan Kopecký: Nejdůležitější věc by měl každý řidič mít na paměti vždy, ne jen na podzim a v zimě: Nenechat se za volantem rozptylovat a jezdit vždy předvídavě, s dostatečným odstupem a přizpůsobenou rychlostí. Než vyrazí, měli by se řidiči v každém případě informovat o předpovědi počasí a případně si na cestu naplánovat více času. Když vyrazí dřív, budou v menším stresu, zejména cestou do kanceláře. Před odjezdem by také měli vůz kompletně očistit od sněhu a námrazy. Tím je myšlena i střecha a kapota. Jen ten, kdo má dobrý výhled, může také dobře reagovat. Padající led a sníh také nesmí ohrožovat ostatní vozy. Styl jízdy je nezbytné vždy přizpůsobit stavu vozovky. Každý řidič by měl svůj vůz připravit na zimní provoz. Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečně hlubokým, minimálně čtyřmilimetrovým vzorkem.

Jak lze včas poznat, že vozovka je namrzlá nebo kluzká?

Kopecký: Tmavší místa na vozovce jsou při nízkých teplotách příznakem náledí a tam, kde se to leskne, bychom měli v každém případě ubrat plyn. Zejména při sněžení je vozovka často kluzká, působením soli sníh rozbředne, což riziko smyku dále zvyšuje. Snížit rychlost bychom ale měli i na sněhové pokrývce, pod sněhem může totiž vozovka být zmrzlá, což ale řidič hned nepozná. Proto platí: jezděte předvídavě a dbejte na dostatečný odstup. Od vozu před vámi byste měli vždy dodržovat třívteřinový odstup.

Jak se nejlépe zachovat, když se dostaneme na kluzký úsek vozovky?

Kopecký: Pravidlo číslo jedna: Zachovat klid a nepanikařit. Řidič by měl na zasněžené nebo zledovatělé vozovce snížit rychlost jízdy asi na polovinu. Brzdná dráha se totiž za těchto povětrnostních podmínek rychle prodlužuje až na troj- či čtyřnásobek. Aby se vůz nedostal do smyku a nestal se neovladatelným, měli bychom se vyhnout prudkému zatáčení a brzdění. Můžete mi věřit, že soukromě na namrzlé vozovce buď vůbec nejezdím, nebo jezdím tak, jako bych měl v zavazadlovém prostoru vejce. U vozů s manuální převodovkou bychom také měli při smyku vyšlápnout spojku, kola pak musí přenášet jen podélně působící síly. Pokud auto i přesto začne v zatáčce klouzat, většinou stačí trochu zmenšit rejd, aby se vrátilo do správného směru. I při přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy přes sníh bude nejlepší, když přitom vyšlápnete spojku a auto s lehce zvýšenou setrvačností necháte přejet na druhou stranu.

Problémům v zimě může zabránit nejen úprava stylu jízdy, ale i správná výbava. Co by si řidiči měli určitě vozit s sebou?

Kopecký: V autě byste určitě měli mít škrabku na námrazu a smetáček na odmetení sněhu. Ve vozech značky Škoda jsou tyto Simply Clever prvky součástí výbavy, v nové generaci modelu Octavia je škrabka ve víčku palivové nádrže, smetáček ve dveřích. Někdy se může hodit i odmrazovací sprej: podstatně usnadní práci, pokud je vrstva ledu obzvláště silná nebo když nemáte takovou sílu. Při jízdách do hor jsou nutností sněhové řetězy, jejich nasazování byste si ale měli předem nacvičit. V nádržce ostřikovače byste měli navíc mít dostatek nemrznoucí směsi. U starších baterií neuškodí, pokud si ji necháte před zimou zkontrolovat.

Co lze udělat pro to, aby se při rozjezdu na kluzké vozovce zabránilo protočení kol?

Kopecký: Když jezdíte moderním vozem značky Škod, zasáhne v takových případech většinou elektronická kontrola trakce. U vozů s manuální převodovkou se můžete rozjíždět na druhý rychlostní stupeň a trochu si přitom pohrát se spojkovým a plynovým pedálem, abyste motor neudusili.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek