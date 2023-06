Nový rodinný Ford má dobrou cenovku a obrovský kufr

Ford dnes oznámil, že začíná přijímat objednávky na kompaktní modely Ford Pro nové generace, užitkový Transit Courier a víceúčelové Tourneo Courier. První vozy budou zákazníkům dodány začátkem roku 2024.





Kompaktní rozvážkový automobil Transit Courier přináší díky nové konstrukci o 25 % vyšší přepravní kapacitu a poprvé pojme dvě europalety. K dispozici je v provedení Van se zážehovými motory EcoBoost i vznětovými motory EcoBlue. Ceny začínají na 470 800 Kč bez DPH za variantu Transit Courier Trend.





Nové Tourneo Courier nabízí o 44 % větší zavazadlový prostor než dosavadní model a nový plně digitální sdružený ukazatel a systém SYNC 4. Poháněno je úsporným zážehovým motorem 1.0 EcoBoost o výkonu 92 kW (125 k), ceny začínají na 526 200 Kč bez DPH za variantu Tourneo Courier Trend.

„Nový užitkový Transit Courier i všestranné Tourneo Courier těží ze zcela nové konstrukce, která přináší maximum prostoru a praktičnosti ve spojení s nejmodernějšími digitálními funkcemi,“ řekl Libor Beneš, Country Manager Fordu pro Českou republiku. „Díky vylepšené ergonomii a rozsáhlé sadě pokročilých asistenčních systémů bude jízda s nimi pro řidiče příjemnější a bezpečnější.“

Zájemci o nový Transit Courier i Tourneo Courier se mohou rozhodnout pro osobité provedení Active s kontrastními detaily exteriéru včetně možnosti kontrastně lakované střechy v bílé nebo černé barvě, střešními ližinami a specifickým potahem sedadel.

V průběhu roku 2024 se modelová řada rozroste o Transit Courier v karosářské variantě Kombi, stejně jako o dvojici plně elektrických modelů E-Transit Courier a E-Tourneo Courier. Tyto dva vozy patří mezi 9 elektromobilů, které se Ford zavázal nabízet na evropském trhu do roku 2024 s tím, že do roku 2035 chce dosáhnout nulových emisí u všech vozidel prodávaných v tomto regionu. Celosvětově Ford investuje 50 miliard dolarů, aby do konce roku 2026 dosáhl ročního prodejního objemu více než dvou milionů elektromobilů.





