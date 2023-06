Elektrické Volvo EX30 překvapuje základní cenovkou

Elektrickou novinku od Volva můžete mít v základu za 869.000 Kč, což znamená, že zákazníci získají prémiové plně elektrické SUV za podobnou částku, jako kdyby si pořídili jeho ekvivalent se spalovacím motorem.





Volvo EX30 bude nabízeno ve třech verzích. Pokud se zaměřujete především na výkon, berte verzi Twin Motor Performance, v rámci níž dostanete akumulátor NMC s druhým doplňkovým motorem. V takovém případě vůz disponuje výkonem 315 kW (428 koní), přičemž zvládne zrychlit z 0 na 100 km/h během 3,6 sekundy.





Jakožto malé SUV, které umí stejné věci jako velké modely Volvo, bylo naše nové plně elektrické Volvo EX30 navrženo, aby bylo tak bezpečné, jak od nás očekáváte. Při jeho navrhování byl dále kladen důraz na to, aby zanechávalo vůbec nejmenší uhlíkovou stopu ze všech dosavadních vozů Volvo a současně nabídlo lidem prostřednictvím průkopnických technologií a skandinávského designu více bezpečí, pohodlí a zábavy.

Volvo EX30, které bylo představeno světu dnes v italském Miláně a na vybraných trzích včetně České republiky je již dostupné k objednání, je naším prvním malým prémiovým SUV, které rozšíří naši konstantně se rozrůstající rodinu plně elektrických modelů. Volvo EX30 ve svém malém formátu ztělesňuje všechny naše hodnoty v oblasti designu. Dlouhý rozvor kol, velká kola a souměrné převisy dodávají exteriéru na vyváženosti a eleganci. Jedná se o jasně elektrický vůz se sebejistou tváří, krytou maskou chladiče a digitálním ztvárněním světlometů v podobě Thorova kladiva. Vůz je dostupný v pěti zářivých barvách laku, od stylového modrého odstínu Cloud Blue až po jasnou a expresivní žlutou Moss Yellow, která byla inspirována lišejníky rostoucími na skalách podél švédského západního pobřeží. Každý z odstínů laku podtrhuje charakter vozu a dodává mu na osobitosti.

Technologie akumulátoru na míru vašim potřebám

Nyní si pojďme říct něco o technologii akumulátoru. V první řadě je třeba podotknout, že pokud mluvíme o pohonné jednotce, neexistuje zde jen jedna varianta akumulátoru. Místo toho mají naši zákazníci svobodu vybrat si technologii akumulátoru, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Volvo EX30 je tedy dostupné ve třech variantách pohonu a se dvěma různými typy akumulátorů, díky čemuž je v základu navíc dostupné za atraktivní cenu.

Pokud trávíte většinu času ve městě nebo máte tendenci cestovat mezi intervaly nabíjení jen na kratší vzdálenosti, bude vám jistě vyhovovat jednomotorová varianta s akumulátorem LFP. Standardní akumulátor LFP, který využívá chemické složení lithium–železo–fosfát, je cenově efektivnější a méně náročný na zdroje, což znamená, že je to nejlepší volba v případě, že nepotřebujete maximální dojezd.

Pokud je nicméně maximální dojezd vaší prioritou, je zde pro vás varianta Single Motor Extended Range s akumulátorem NMC pro prodloužení dojezdu vozu Volvo EX30. Základ chemického složení akumulátoru NMC tvoří lithium, nikl, mangan a kobalt, přičemž tento typ akumulátoru produkuje energii efektivněji než LFP varianta. Varianta Single Motor Extended Range vám na jedno nabití nabídne dojezd až 480 km.

A konečně, pokud se zaměřujete především na výkon, určitě vám bude vyhovovat varianta Twin Motor Performance, v rámci níž jsme spojili akumulátor NMC s druhým doplňkovým motorem. V takovém případě bude Volvo EX30 disponovat výkonem 315 kW (428 koní), přičemž zvládne zrychlit z 0 na 100 km/h během 3,6 sekundy – z toho vyplývá, že se oficiálně jedná o náš nejrychlejší vůz!

Další věcí, ve které Volvo EX30 vyniká rychlostí, je nabíjení. Varianta Twin Motor Extended Range s prodlouženým dojezdem se může pochlubit kapacitou pro nabíjení až 153 kW, zatímco varianta se standardním dojezdem má kapacitu pro nabíjení 134 kW. To znamená, že lze akumulátor nabít z 10 na 80 % jeho kapacity za něco málo přes 25 minut. Prostřednictvím centrálního displeje si pak můžete nastavit parametry, jako jsou intenzita proudu, maximální úroveň nabití a čas, kdy se má proces nabíjení spustit.

Menší uhlíková stopa, zato větší dopad na bezpečnost

Jak jsme psali již dříve v tiskových zprávách, Volvo EX30 bylo navrženo s důrazem na to, aby mělo nejnižší uhlíkovou stopu ze všech dosavadních vozů Volvo, díky čemuž představuje důležitý krok na cestě k naplnění našich ambicí v oblasti udržitelnosti. Protože jsme řešili emise v průběhu celého procesu výroby a životního cyklu vozu a současně jsme se zaměřili na ohleduplné využívání materiálů uvnitř vozu a v rámci jeho exteriéru, podařilo se nám snížit jeho celkovou uhlíkovou stopu po ujetí 200 000 km pod 30 tun. Model EX30 je mimoto navržen, aby byl tak bezpečný, jak byste od vozu Volvo očekávali, přičemž je jeho posláním postarat se v hektickém městském prostředí nejen o vás, ale také o lidi v jeho okolí. Součástí jeho standardní výbavy je například speciální bezpečnostní funkce, která pomáhá předcházet dopravním nehodám, kdy jiný účastník silničního provozu narazí do otevřených dveří, tím, že vás upozorní na to, že se chystáte otevřít dveře do cesty cyklistovi, jezdci na koloběžce nebo běžci.

Naše ochranné bezpečnostní technologie krásně ilustrují, že jsme u našeho nového malého SUV aplikovali naše vysoké bezpečnostní standardy. Mezi tyto technologie patří nejmodernějších zádržné systémy a také prvotřídní konstrukce, která splňuje naše vlastní náročné bezpečnostní požadavky. Volvo EX30 je prostě navrženo tak, aby bylo připraveno na všechny možné scénáře, k nimž může v reálném světe dojít. Volvo EX30 si mimoto klade za cíl dopřát uživatelům prostřednictvím nejmodernějších technologií a ohleduplného skandinávského designu pohodlnější, příjemnější a zábavnější jízdní zážitek. Můžete si vybrat například ze čtyř odlišných provedení interiéru, z nichž má každé své vlastní osobité rysy. A bez ohledu na zvolené provedení nabízí kabina spoustu chytře řešených úložných míst.

Společně s kontextovým uživatelským zážitkem (UX) prostřednictvím jednoho centrálního displeje, integrovanými službami Google a poslední verzí našeho infotainment systému se jedná o funkce, které jsou známkou nefalšovaného vozu Volvo. Pokud mluvíme o průkopnických technologiích: Volvo EX30 je naším prvním vozem, který je vybaven novou generací našeho populárního aktivního parkovacího asistentu Park Pilot. Ten si dokáže poradit při parkování na rozmanitých parkovacích místech včetně podélných, zakřivených, příčných a diagonálních, kde se parkuje tzv. ve vzoru rybí kosti, díky čemuž je parkování ve stísněném prostoru hračkou.

Nový aktivní parkovací asistent Park Pilot dokáže rozpoznat všechna dostupná místa ve vašem okolí. Jakmile v novém 3D uživatelském rozhraní klepnete na položku parkovacího asistentu, systém začne regulovat akceleraci, brzdění i řízení. Zatímco budete dohlížet na proces parkování, na displeji se bude zobrazovat vzdálenost od objektů, jako jsou ostatní vozidla, zdi nebo patníky, a to v metrických nebo imperiálních jednotkách.

Stejně jako u ostatních vozů Volvo jsme i u modelu EX30 úzce spolupracovali s technologickými partnery, jako jsou společnosti Google, Apple a Qualcomm, abychom vám zajistili co nejlepší uživatelský zážitek. Dále jsme prostřednictvím našeho společného podniku na vývoj softwaru HaleyTek úzce spolupracovali také se společností ECARX s cílem poskytnout vám co nejlepší infotainment systém.

Pocit klidu

Volvo EX30 bude samozřejmě dostupné s funkcí digitálního klíče, který nabízí pohodlí a současně umožňuje snadným způsobem sdílet vůz s ostatními. Naše technologie postavená na pokročilých průmyslových standardech UWB a CCC bude kompatibilní se širokou škálou značek a modelů telefonů. Speciální aplikace určená pro tento vůz zahrnuje všechny relevantní služby od jeho nabíjení až po jeho nalezení na přeplněném parkovišti a od zamčení až po aktivaci topení za chladných zimních dnů. Volvo EX30 je také připraveno přijímat softwarové aktualizace vzdáleným přístupem, aby se v průběhu doby mohlo stále vylepšovat.

Aby toho nebylo málo, Volvo EX30 nabízí také možnost výběru z pěti různých motivů osvětlení interiéru. Každý z nich je inspirován rozmanitými druhy skandinávské krajiny. Pozvolná změna barvy světla dodává interiéru na klidné atmosféře. Ať již dáváte přednost teplému slunečnímu světlu prostupujícímu skrz listy stromů ve skandinávském lese, západu slunce na švédském západním pobřeží, proslulé polární záři, zlaté letní obloze švédského letního slunovratu, nebo projasněné náladě západu slunce ve městě, Volvo EX30 vyplní interiér barvami, které vám zpříjemní cestu. Aby byl zážitek obzvláště intenzivní, můžete osvětlení spárovat s náladovou akustickou kulisou.

Takto stylově můžete cestovat napříč celou zemí

A na závěr pro vás máme ještě jednu potěšující informaci. Počínaje příštím rokem bude Volvo EX30 dostupné také v Cross Country variantě. Objednávkový systém pro tuto speciální variantu našeho malého elektrického SUV bude otevřen v roce 2024, přičemž předpokládáme, že k zahájení výroby dojde v další části daného roku. Volvo EX30 Cross Country bude stavět na naší dlouhé tradici ve výrobě této řady modelů určené pro zákazníky, kteří chtějí vůz s dobrodružnější povahou. Tato varianta nabídne celou řadu speciálních prvků, jako jsou např. vyšší světlá výška, 19" černá kola a na přání dostupná 18" kola se speciálními pneumatikami.

Pokud si budete chtít pořídit Volvo EX30 Cross Country, se kterým se můžete vydat mimo „vyšlapané koleje“, poznáte ho podle spodních krytů předního a zadního nárazníku a také na bocích, speciálního černého obložení předního nárazníku a dveří zavazadlového prostoru a stylového označení Cross Country, přičemž bude pomyslnou třešničkou na dortu malá švédská vlajka na kapotě.





