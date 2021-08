Elektrické BMW iX3 slibuje stovku za 6,8 s a dojezd 460 km

BMW X3 po beníznovém, naftovém a plug-in hybridním provedení doplňuje čistě elektrická verze značená iX3. Ta slibuje dojezd až 460 km, rychlé nabíjení a výkon 286 koní.





BMW Group zvyšuje laťku radosti z jízdy ve vozech s čistě elektrickým pohonem. V rámci své elektrifikační ofenzivy se BMW iX3 dočkalo důkladné modernizace, která zvýrazňuje sportovní auru tohoto čistě elektrického Sports Activity Vehicle (SAV) s výkonem 210 kW a točivým momentem 400 Nm. Nové BMW iX3 se nyní standardně dodává s pro něj specificky navrženým M sportovním paketem.





Koncepční a technické propojení modelu iX3 s nedávno představenými ambasadory prémiové elektromobility – BMW iX a BMW i4 – se nyní jednoznačněji vyjadřuje po stránce designu aktualizovaným řešením přední i zadní části vozu. Nové ovládací prvky a prvky standardní výbavy podtrhují progresivní prémiové vlastnosti interiéru nového BMW iX3.

BMW iX3 v nové generaci elektromobilů značky BMW i prošlapuje cestu elektrické radosti z jízdy. Byl to první model vybavený technologií BMW eDrive páté generace, která je použita také v modelech BMW iX a BMW i4. Jeho vysoce integrovaná pohonná jednotka spojuje elektromotor, výkonovou elektroniku a převodovku v jednom celku a generuje maximální výkon 210 kW/286 k. Výkon motoru je na vozovku přenášen tradiční cestou přes zadní kola.

Vysokonapěťová baterie v BMW iX3 je rovněž produktem páté generace technologie BMW eDrive. Její hrubá kapacita činí 80 kWh a výjimečná účinnost elektromotoru umožňuje dojezd až 460 kilometrů (podle WLTP). Průzkumy mezi zákazníky a srovnávací jízdy profesionálních nezávislých testovacích jezdců jasně ukázaly, jak efektivně dokáže BMW iX3 ve srovnání se svými konkurenty, a to i při sportovním stylu jízdy, pracovat s energií ve své lithium-iontové baterii. Pokročilá technologie nabíjení umožňuje dodávat do vozu až 150 kW z rychlonabíjecí stanice (stejnosměrný proud). Během 10 minut tak může vůz nabrat dostatek energie na dalších 100 kilometrů jízdy. Díky tomu je BMW iX3 bez omezení použitelné v každodenním provozu.

Nové BMW iX3 je plnohodnotné Sports Activity Vehicle. Jeho neomezená každodenní použitelnost a sportovní, jisté a bezpečné jízdní vlastnosti jsou výsledkem mimořádně dobře navrženého celkového konceptu. Sdílí robustní všestrannost konvenčně poháněných variant BMW X3, nabízí tedy velkorysou úroveň prostoru pro pět cestujících, disponuje zavazadlovým prostorem, jehož objem lze rozšířit z 510 na maximálních 1560 litrů. Současně ale přináší kouzlo lokálně bezemisní radosti z jízdy do celosvětově populárního segmentu prémiových vozů Sports Activity Vehicle střední třídy. Díky flexibilní architektuře je BMW X3 prvním modelem značky, který je nabízen s vysoce účinnými zážehovými a vznětovými motory, plug-in hybridním pohonem nebo čistě elektrickým pohonem.

Výroba nového BMW iX3 se rozběhne ve společném podniku BMW Brilliance Automotive v čínském Šen-jangu v září 2021. Čistě elektrické SAV se zde bude vyrábět jak pro místní trh, tak pro export.

Důkladná modernizace nového BMW iX3 přináší do oblasti elektromobility novou energii. Kromě toho, že iX3 jako první přišlo s pátou generací technologie BMW eDrive, vykazuje i další propojení s modely BMW iX a BMW i4. Jde především o mimořádně komplexní přístup k udržitelnosti, který je hluboce zakořeněn v charakteru značky BMW i. Cíle zakotvené v rámci tohoto přístupu zahrnují celý životní cyklus vozidla, tedy od nákupu surovin přes dodavatelský řetězec a výrobu až po fázi užívání a následnou recyklaci. Tím posilují jak environmentální, tak sociální udržitelnost.

Množství kobaltu použité ve vysokonapěťové baterii BMW iX3 bylo ve srovnání s předchozí generací baterie v BMW i3 (modelový rok 2019) sníženo přibližně o třetinu. BMW Group zavedla vlastní proces nákupu kobaltu a lithia, které dodává výrobcům bateriových článků, jehož součástí je kontrola dodržování environmentálních a sociálních standardů. Pro výrobu bateriových článků i celého vozidla se využívá pouze energie z obnovitelných zdrojů. BMW používá elektromotory s vlastní specifickou konstrukcí, které se obejdou bez vzácných kovů v rotoru. Rozsáhlé využití druhotných surovin při výrobě hliníkových odlitků a termoplastů pomáhá BMW Group dosahovat svých cílů v oblasti snižování emisí CO2 a podpory oběhového hospodářství.

Ve fázi vývoje BMW iX3 bylo stanoveno, že čistě elektrické SAV musí během celého svého životního cyklu prokázat výrazně nižší uhlíkovou stopu než srovnatelné vozidlo s konvenčním pohonem. Údaje zaznamenané nezávislými společnostmi ukazují, že iX3 v tomto ohledu překonává BMW X3 xDrive20d se vznětovým motorem o více než 30 % při používání elektřiny z průměrného evropského energetického mixu a o přibližně 60 % při nabíjení zelenou elektřinou.

Nové BMW iX3 s dynamickými proporcemi, precizními liniemi a jasně tvarovanými plochami v novém designovém stylu značky BMW je každým coulem moderní Sports Activity Vehicle, které kombinuje všestrannost s charakteristickými sportovními schopnostmi BMW a robustním prémiovým charakterem. Barevné ozdobné prvky v modré barvě BMW i Blue, z velké části uzavřená BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek a kola z lehké slitiny se zlepšenými aerodynamickými vlastnostmi naznačují přítomnost čistě elektrického pohonu a koncepci vozidla zaměřenou na udržitelnost.

Vizuálně výraznější (zejména v horní části) je nyní také BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek, která je větší než dříve a má jednodílný rámeček. Ten je vyveden v matně chromovém provedení a podél vnitřních okrajů jej doplňují modré ozdobné prvky BMW i. Vnitřní plochy prvků masky mají strukturu připomínající mřížku a jsou doplněné znakem BMW i.

K vizuálně výraznému vzhledu nového BMW iX3 přispívá také nový tvar světlometů, které jsou přibližně o deset milimetrů nižší než dříve. Díky tomu je přední část více podobná BMW iX a BMW i4, což všechny tři modely BMW i dále propojuje. Nové BMW iX3 je nově standardně vybaveno matrixovými adaptivními LED světlomety s neoslňujícím asistentem dálkových světel BMW Selective Beam. Laserové světlomety BMW Laserlight s dosvitem až 650 m lze objednat jako volitelnou výbavu.

Dynamickou auru nového BMW iX3 pomáhá utvářet také standardně dodávaný M sportovní paket, který zaujme výrazně trojrozměrným, a tedy sportovně vyhlížejícím designem předního nárazníku. Spodní otvor pro přívod vzduchu je nyní větší a je vybaven aktivními klapkami regulujícími průchod vzduchu v deseti krocích. Vzduchové clony umístěné na vnějších okrajích předního nárazníku mají nyní tvar písmene L a jsou doplněné modrými ozdobnými prvky.

Nové BMW iX3 je standardně vybaveno 19palcovými aerodynamickými koly. Jejich řešení přispívá k nízkému součiniteli odporu vzduchu (cx) 0,29, a má tak pozitivní vliv na dojezd tohoto čistě elektrického SAV. Na přání lze objednat nově navržená 20palcová aerodynamická kola s M specifickým designem v černé barvě Jet s hliníkovými vložkami.

Sportovní charakter BMW iX3 vyniká výrazněji než dříve také uvnitř. Sportovní sedadla jsou nyní součástí standardní výbavy, zatímco moderní ovládací panel na středové konzole a nově tvarované ovladače uprostřed přístrojové desky přispívají k progresivní, prémiové atmosféře. Standardně dodávaný BMW Live Cockpit Professional obsahuje kontrolní displej, jehož úhlopříčka byla zvětšena na 12,3 palce.

Modré tlačítko Start/Stop, nově umístěné na středové konzole, a modré prvky na voliči směru jízdy a logu BMW na volantu odkazují na čistě elektrický pohon, který je srdcem BMW iX3. Dalším specifickým prvkem tohoto modelu je jeho označení na středové konzole nebo prahové lišty s logem BMW i a prvky na přístrojovém panelu a kontrolním displeji. Vnitřní prostorové osvětlení má ve výchozím nastavení modrou barvu BMW i.

Standardně dodávaná sportovní sedadla poskytují řidiči a spolujezdci účinnou oporu při rychlých průjezdech zatáčkami. Nové uspořádání palubní desky zaměřené na řidiče s dokonalým ergonomickým umístěním ovládacích prvků mu pomáhá soustředit se na dění na silnici před sebou. Přístrojový panel i kontrolní displej v novém BMW iX3 mají nyní úhlopříčku 12,3 palce. Tlačítko Start/Stop je nově umístěno na ovládacím panelu na středovém tunelu, kde je také volič směru jízdy, ovladač iDrive, volič jízdních režimů a spínač elektromechanické parkovací brzdy.

BMW iX3 je k dispozici se dvěma atraktivními výbavovými liniemi: „Inspiring“ a „Impressive“, jež se liší nejen obsahem výbavy, ale také stylem. Nové BMW iX3 je standardně vybaveno akustickým projevem aktivovaným po stisku tlačítka Start/Stop, který vznikl ze spolupráce Hanse Zimmera a kreativního ředitele pro zvuky BMW Group Renza Vitaleho. Po stisknutí tlačítka Start/Stop se spustí krátká skladba, která připraví scénu pro nadcházející zážitky z elektrické jízdy.

Poháněcí soustava nového BMW iX3 přináší typickou dynamiku BMW v naprosté tichosti. Výsledkem je podmanivá forma radosti z jízdy v kombinaci s nulovými vypouštěnými emisemi. Toto čistě elektrické SAV je prvním modelem vybaveným nejnovější, pátou generací technologie BMW eDrive. Její součástí je elektromotor vyvinutý přímo v BMW Group, výkonová elektronika, vyspělá technologie nabíjení a vysokonapěťová baterie navržená přímo pro tento model.

BMW iX3 tak razí cestu nejnovějšímu vývojovému stupni systémů elektrického pohonu BMW Group. Pátá generace technologie BMW eDrive je vysoce škálovatelná, což znamená, že ji lze použít ve vozech různého typu a zaměření. Proto ji ve specifických aplikacích používají také modely BMW iX a BMW i4

BMW iX3 je vybaveno pohonnou jednotkou, která poprvé spojuje elektromotor, výkonovou elektroniku a převodovku do jednoho obalu. Tento celek je umístěn v pomocném rámu zadní nápravy navrženém přímo pro tento model, což výrazně omezuje prostorové nároky i hmotnost celého hnacího systému. Tím se dosáhlo zvýšení hustoty výkonu o přibližně 30 % ve srovnání s předchozí technologií BMW eDrive.

Synchronní elektromotor nového BMW iX3 má elektricky buzený rotor, což je vlastnost, díky níž se výrazně liší od jednotek používaných konkurenty. Buzení jeho rotoru není tvořené permanentními magnety, jak to bývá obvyklé, ale přívodem elektrické energie. A protože motor nemá obvyklé magnety, neobsahuje také žádné vzácné kovy. Nejnovější verze elektromotoru vykazuje výjimečnou účinnost až 93 %.

Elektromotor je schopen dosáhnout až 17 000 1/min a v širokém pásmu otáček produkuje maximální výkon 210 kW/286 k. Vzhledem k velikosti zaujme i jeho točivý moment 400 Nm, který je dostupný již od nulových otáček a zásluhou aktivního buzení rotoru se udržuje i ve vyšších otáčkách. Nové BMW iX3 zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,8 s, maximální rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h.

Vysokonapěťová baterie nového BMW iX3 používá nejnovější technologii niklových bateriových článků. Lithium-iontová baterie se skládá ze 188 samostatně regulovaných prizmatických bateriových článků, každý z nich s hliníkovým obalem, které jsou seskupeny do 10 modulů. Baterie je umístěna nízko v podlaze vozu jako nedílná součást karoserie. Baterie nové generace má hrubý energetický obsah 80 kWh, z nichž lze využít 74 kWh. Dojezd BMW iX3 podle WLTP činí až 460 km.

BMW Charging.

BMW Charging poskytuje řidičům nového BMW iX3 na míru navrženou nabídku produktů, nabíjecích a digitálních služeb. V Evropě je součástí standardní výbavy čistě elektrického SAV nabíjecí karta BMW Charging Card, nabíjecí kabel Mode 3 pro veřejné nabíjecí stanice a univerzální rychlonabíječka Flexible Fast Charger.

Univerzální rychlonabíječku Flexible Fast Charger se šestimetrovým kabelem lze připojit k domácí zásuvce nebo – s použitím adaptéru (rovněž k dispozici) – k výkonnější průmyslové zásuvce. Je připravena nabíjet výkonem až 11 kW. Různé další produkty nabízené ve spolupráci s odbornými partnery zahrnují chytrou nabíječku Smart Wallbox s plnou konektivitou (umožňující např. položkové vyúčtování elektřiny spotřebované k domácímu nabíjení firemního vozu), instalační službu a speciální tarify ekologické elektřiny.

Kombinovaná palubní nabíječka (CCU) nového BMW iX3 nabízí mimořádně vysokou flexibilitu nabíjecích možností s využitím různých typů nabíjecích stanic. Díky ní je doplňování elektrické energie do vozu na všech trzích rychlé a snadné. Při použití stojanů se střídavým proudem (AC) umožňuje CCU jednofázové nabíjení s výkonem až 7,4 kW a třífázové nabíjení výkonem až 11 kW. Připojení vozidla k rychlonabíjecí stejnosměrné stanici (DC) umožňuje odebírat energii výkonem až 150 kW.

S vozem zapojeným k Wallboxu lze vysokonapěťovou baterii nového BMW iX3 nabít z 0 na 100 % za 7,5 hodiny. Stejnosměrná rychlonabíjecí stanice dokáže doplnit baterii z 10 na 80 procent její plné kapacity za 32 minut. Desetiminutové vysokorychlostní nabíjení prodlouží dojezd o 100 km (podle WLTP).

BMW Charging umožňuje přístup k více než 200 000 veřejných nabíjecích míst v Evropě, provozovaných více než 500 provozovateli nabíjecí infrastruktury, s jedinou registrací. Součástí sítě BMW Charging jsou také vysokorychlostní nabíjecí stanice IONITY.

Kromě toho, že je nabíjení nového BMW iX3 velmi jednoduché, je BMW Charging díky standardizované tarifní struktuře finančně velmi atraktivní. Zákazníci si mohou vybrat základní tarif Flex nebo Active, který vyhovuje jejich preferencím. K dispozici je také doplňkový balíček IONITY Plus. Tarif Active nabízí pevné ceny za kWh střídavého i stejnosměrného proudu v celé síti bez ohledu na cenu inzerovanou na nabíjecím místě. Sazby pro zákazníky v České republice například činí 7 Kč/kWh pro nabíjení střídavým proudem, 12,50 Kč/kWh pro nabíjení stejnosměrným proudem a 7,90 Kč/kWh na stanicích IONITY (s balíčkem IONITY Plus). To znamená, že náklady na energii jsou pro řidiče BMW iX3 při využívání veřejných dobíjecích stanic přibližně o 25 % nižší ve srovnání s výdaji za srovnatelný vůz vybavený vznětovým motorem.

Jednou z nejdůležitějších inovací v oblasti digitálních služeb jsou BMW Maps. Cloudový navigační systém přináší výrazné zlepšení výpočetního výkonu, vysoký stupeň přesnosti a zjednodušené zadávání cílů. Nová generace navigačního systému nabízí extrémně rychlý a dynamický výpočet trasy na základě přesných dopravních informací dodávaných v reálném čase v krátkých intervalech. Čas příjezdu je vypočítán předem s ohledem na obvyklou hustotu provozu na celé trase. Komplexní dopravní údaje jsou nyní k dispozici i pro silnice nižších tříd. Výběr cíle lze provést jednoduchým zadáním textu, následné výsledky hledání jsou pak seřazeny přesně podle relevance. Alternativně lze cíl pohodlně zadat pomocí hlasového příkazu. K takzvaným bodům zájmu (POI) na trase jsou poskytovány podrobné informace, včetně hodnocení, otevírací doby a fotografií.

BMW vždy hrálo vedoucí roli v propojení vozidla s digitálním ekosystémem zákazníka. BMW bylo například první automobilkou, která do svých vozidel komplexně integrovala iPod, nabídla zcela bezdrátový systém Apple CarPlay a implementovala systém bezklíčového přístupu do vozidla Digital Key pomocí chytrého telefonu Apple iPhone.

Důkladná integrace služby Amazon Alexa umožňuje používat hlasovou službu Amazon ve vozidle stejným způsobem, na jaký je zákazník zvyklý z domova. Úprava nákupních seznamů, kontrola zpráv a přehrávání hudby je nyní ještě snazší. Z vozidla je možné ovládat kompatibilní zařízení chytré domácnosti. Pomocí aplikace My BMW lze Amazon Alexa do vozidla nainstalovat v několika málo krocích.

Aplikace My BMW je k dispozici ve více než 40 zemích pro operační systémy iOS a Android a lze ji zdarma stáhnout z obchodů Apple App Store nebo Google Play Store. Jako nové univerzální rozhraní k vozidlu poskytuje za všech okolností informace o stavu vozidla. V závislosti na výbavě umožňuje také komunikovat s vozidlem na dálku a používat funkce, jako je lokalizace vozidla, zamykání a odemykání dveří nebo záznam okolí vozidla (Remote 3D View). Z chytrého telefonu lze do navigačního systému vozidla odesílat například také adresy cílů cest. Rozšířena byla rovněž nabídka funkcí pro elektrifikovaná vozidla; příkladem může být ještě přehlednější zobrazení dojezdu na čistě elektrický pohon. Aplikace My BMW zákazníkům ještě více usnadňuje přihlášení k jakémukoli aktuálnímu modelu BMW pomocí jejich osobního BMW ID. Například uživatelské informace a nastavení uložené v BMW ID lze nyní velmi pohodlně přenést do vozidla také naskenováním QR kódu zobrazeného na kontrolním displeji.

Již při uvedení na trh v listopadu 2020 se čistě elektrické SAV vyznačovalo řadou automatizovaných jízdních a parkovacích funkcí, které byly v konvenčně poháněných variantách modelu BMW X3 zavedeny až v rámci poslední modernizace. To ještě více posiluje průkopnický charakter BMW iX3 v oblasti špičkových technologií. Navíc prakticky všechny asistenční systémy jsou součástí standardní výbavy.

Asistenční systémy zpracovávají obraz z kamer a data získaná ultrazvukovými a radarovými senzory, na jejich základě sledují situaci v okolí vozidla, následně řidiče upozorňují na potenciální nebezpečí a případným brzděním nebo zásahy do řízení minimalizují riziko nehody. Stávající funkce jsou průběžně vylepšovány pomocí dálkových aktualizací softwaru. Zákazník má současně možnost dodatečného objednání a instalace některých prvků výbavy.

Kromě systému varování před překážkou či ukazatele rychlostních limitů včetně indikátoru zákazu předjíždění doplňují standardní výbavu nového BMW iX3 také funkce Driving Assistant Plus. Mezi ně patří asistent jízdy v pruzích zahrnující podporu v zúžených pruzích, který řidiči pomáhá udržovat vozidlo uprostřed jízdního pruhu až do rychlosti 210 km/h pomocí zásahů do řízení a nyní funguje i v zúžení. Za tímto účelem nyní v rámci aktivního navádění rozpoznává změny jízdních pruhů a na víceproudých silnicích řidiči pomáhá v dodržování trasy vypočítané navigačním systémem. Když se řidič blíží k dálničnímu křížení nebo výjezdu, zobrazí se na přístrojovém panelu informace o nutnosti změny jízdního pruhu, kterou může řidič provést obzvláště pohodlným způsobem pomocí asistenta pro změnu jízdního pruhu.

Nyní nabízí také vylepšenou funkčnost ve městě a v Německu dokáže aktivně zastavit na křižovatkách s příkazovou značkou STOP i na červenou na světelných křižovatkách, přičemž řidiči připomene, aby se opět rozjel, jakmile se rozsvítí zelená. Systém upozornění na přednost v jízdě varuje řidiče vizuálně i akusticky před možností přehlédnutí přednosti v jízdě – především na křižovatkách. Varování před křižovatkou zahrnuje nyní navíc funkci brzdění ve městě, která začne aktivně brzdit v případě hrozící kolize s vozidly přijíždějícími ze strany. Asistent vyhýbání reaguje také na chodce a cyklisty. Asistent nouzového zastavení je schopen v případě akutních zdravotních potíží vozidlo ovládat a řízeně zastavit v daném jízdním pruhu. Asistent nouzového zastavení v dopravní zácpě na dálnici automaticky rozpozná potřebu vytvoření uličky pro záchranné složky a podle situace navede vozidlo k ideálnímu okraji aktuálního jízdního pruhu.

Mezi další funkce výbavy Driving Assistant Plus patří asistent pro jízdu v jízdním pruhu s aktivní ochranou proti bočnímu nárazu a automatický asistent pro omezení rychlosti, který automaticky přejímá zjištěná rychlostní omezení a přizpůsobuje rychlost vozu trase, stejně jako upozornění na vozidla přijíždějící vpředu ze strany, upozornění na jízdu v protisměru a nebezpečí nárazu zezadu.

BMW iX3 je standardně vybaveno systémem Park Distance Control včetně AutoPDC s ultrazvukovými senzory vpředu i vzadu. Na přání dodávaný parkovací asistent pomáhá s vyhledáváním paralelních nebo kolmých parkovacích míst a se zajížděním na ně, ovládá řízení, plynový a brzdový pedál, volí směr jízdy a dokáže automaticky vycouvat z mezer, jež jsou souběžně s vozovkou.

Navíc nyní zahrnuje i couvací asistent, který vozidlo navádí po stejné trase vzad, po níž naposledy jelo vpřed. Řidič se při používání musí soustředit pouze na ovládání plynového a brzdového pedálu a sledování okolí. Tímto způsobem lze ujet vzdálenost do 50 metrů rychlostí až 9 km/h.

Systém Parking Assistant Plus, který je součástí provedení „Impressive“, nabízí ještě lepší přehled. Pomocí funkcí Park View, Panorama View a 3D Top View se na kontrolním displeji zobrazuje 360° obraz vozidla a jeho okolí z různých perspektiv.





