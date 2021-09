Test: BMW iX3 - Mnichov skóruje

Ač z nástupu čistých elektromobilů v redakci zrovna nejásáme radostí, už teď existují modely, které si umíme představit v garáži. Přestože mnichovská automobilka BMW uvedla na trh teprve svůj druhý elektromobil, musíme zatleskat.





Model iX3 je po i3 teprve druhý čistě elektrický model, který zaujme cenovkou. Zaplatíte za něj skoro stejné peníze jako za šestiválcové diesely, takže kdo s X3 jezdí převážně po městě, měl by zpozornět.





BMW iX3 stojí na páté generaci technologie eDrive, která je hlavním stavebním kamenem pro mnichovské automobily s elektrickým pohonem. Zajímavé je, že elektrické motory a baterie vznikají přímo v továrnách vlastněných BMW Group, díky čemuž má německá automobilka vše hezky pod kontrolou. Technologii eDrive tvoří pohonná jednotka, která v jednom celku sdružuje elektromotor, řídicí elektroniku a převodovku. Díky tomu se výrazně snižuje prostorová náročnost celého systému pohonu a hlavně hmotnost. Už pohled pod kapotu dá jasně najevo, že tady zbylo ještě mraky místa a vpředu by mohl být další kufr nebo alespoň schránka na kabele. Vysokonapěťová baterie s hmotností 518 kg je složena ze 188 individuálně regulovatelných prizmatických článků, přičemž každý z nich je uzavřen v hliníkovém obalu. Články jsou seskupeny do deseti modulů a umístěny co nejníže v podlaze.

Designově iX3 se drží osvědčených proporcí a vadit nebude ani přísně konzervativním motoristům. Žádné výstřední kreace, nic takového. BMW iX3 má jen aerodynamickými kryty kol a vpředu kryté ledvinky. Na karoserii pak najdete řadu modrých prvků a emblémů decentně upozorňujících na to, že pod kapotou iX3 není klasická pohonná jednotka.

Uvnitř kabiny připomíná řidičská pozice zvýšený hatchback. Sedíte sice o něco výš ale rozhodně nemáte pocit, že z něj trčíte. Pochválit musíme také volant. V Mnichově se vyvarovali zplošťování a normální kulatý věnec se silným obvodem skvěle padne do rukou. Výhled z vozu je do všech směrů skvělý. Zvolené materiály i zpracování jsou na špičkové úrovni a zpracování je rozhodně prémiové. Na cokoliv sáhnete, to působí hodnotně, a je na první pohled vidět, co stálo tolik peněz. Ergonomie je dotažená téměř k dokonalosti. Německá automobilka se nenechala strhnout dotykovou mánií a všechny důležité funkce ovládáte pomocí tlačítek. BMW si léta drží rozvržení ovládacích prvků a nijak neexperimentuje. V kabině je vše totožné s běžnou X3, liší se jen logo na volantu, barevné provedení startovacího tlačítka a plaketa před řadící pákou.

Infotainment se skládá ze dvou displejů. První najdete v kapličce přístrojů, druhý pak na vrchu palubní desky, kde běží BMW iDrive. Systém je zdokonalován již téměř dvacet let a v současnosti má blízko k naprostému ideálu. Funguje bez trhání, ovládat jej můžete pomocí gest, hlasu, dotyku nebo skrze otočné kolečko na středovém tunelu. Kromě toho je tu povedený head-up displej.

Elektromotor poskytuje maximální výkon 210 kW/286 k a točivý moment 400 Nm. Tyto parametry zaručují naprosto dostatečnou dynamiku a hlavně bleskové reakce na pohyb plynového pedálu. Elektromotor přenáší hnací sílu pouze na zadní kola, takže BMW zůstává věrné své klasické koncepci přinášející radost z jízdy. Jediným omezením oproti běžným pohonům je maximální rychlost 180 km/h.

iX3 je velmi dobře odhlučněná a je zbavena i valivého a aerodynamického hluku, takže při jízdě panuje naprosté ticho. Zajímavou funkcí je adaptivní rekuperace, která čte data z navigačního systému a senzorů asistenčních systémů a intenzitu rekuperace přizpůsobuje aktuálním jízdním podmínkám. Když třeba rozpozná úsek s omezenou rychlostí, začne zpomalovat intenzivněji, abyste co nejvíce energie získali zpět. Stejně tak činí pokud dojíždíte ke koloně vozidel stojících například u semaforu.

Skvěle si iX3 vede se spotřebou paliva. Po ucpané Praze se nám dařilo jezdit za nějakých 16 kWh, kdežto svižnější jízda mimo město přinesla spotřebu kolem 20 kWh. Při převzetí vozu přístrojový štít ukazoval dojezd jen 330 kilometrů, číslo ale při pohodové jízdě vystoupalo až na 390 km. Reálný je dojezd kolem 360 km, na udávanou hodnotu 459 km jsme se při běžném používání nedostaly ani v režimu Eco Pro. Nejčastěji jsme využívali režim Comfort a nejvíce nás překvapila příjemná spotřeba na dálnici, kde jiná elektrická SUV totálně pohořela. Při dovolené maximálce si iX3 nárokuje jen 19 kWh a na jedno nabití tak ujedete zhruba 360 kilometrů. A to je skvělé. Ke snížení spotřeby paliva přispívá nejen zcela zakrytovaný podvozek (zespodu vypadá iX3 jako angličák), ale i například přítomnost tepelného čerpadla s vysokou účinností, které podle BMW spotřebuje o 40 až 80 % méně energie než běžné elektrické topení.

Palubní nabíječka má zcela standardních 11 kW, ale maximální dobíjecí výkon je 155 kW, což je více než u konkurence typu Mercedes-Benz EQC. Lépe je na tom pouze Audi e-tron. Pokud nabíjíte od vybitého stavu, počítejte, že po překročení 50 procent baterie se nabíjení sníží na výkon 100 kW. Nabití z 10 až 80 procent zabere zhruba 40 minut.

BMW iX3 pořídíte za 1 765.400 Kč, testované provedení na 2 026.086 Kč. Cenu zvýšila příplatková výbava, mimo jiné Paket Impressive (+134.134 Kč) přinášející 20“ aerodynamická kola z lehké slitiny, akustickou izolaci předních a bočních oken, komfortní přístupový systém, sportovní sedadla řidiče a spolujezdce, adaptivní LED světlomety, parkovací asistent Plus, head-up displej, audiosystém Harman Kardon se 16 reproduktory atd. Kromě toho v příplatkové výbavě nechybělo elektricky ovládané tažné zařízení (+29.796 Kč) nebo adaptivní M podvozek (+13.286 Kč).

Ve výsledku je iX3 perfektní elektromobil, který dostál jízdním vlastnostem mnichovských zadokolek. V našich očích se hodí do města a na kratší cesty více než běžné motorizace. Vždy máte k dispozici pořádnou dávku výkonu, vůz je díky němu mrštný, odpich okamžitý a navíc jízdu ulehčuje adaptivní rekuperace. SUV iX3 je pohodlné, praktické a mezi podobně velkými konkurenty i úsporné (jen pohon zadních kol, nižší hmotnost atd.). Navíc není zbytečně velké a posádku nijak neomezuje. Své soky převyšuje hravějším a přesnějším jízdním projevem, příkladnou ergonomií a zachování klasických ovladačů. Pokud ovšem lítáte po dálnicích nebo potřebujete pohon všech kol, zůstaňte u vznětových šestiválců.

Plusy

Dynamika

Odhlučnění kabiny

Pohodlný podvozek

Kvalita zpracování a dostatečný vnitřní prostor

Infotainment a ergonomie

Sedadla

Spotřeba paliva

Mínusy

Ceny příplatkové výbavy

Není s pohonem všech kol

Technické údaje: Typ vozu: Nový Značka: BMW iX3 Motor: synchronní s magnetem Pohon: zadních kol Výkon: 210 kW/286 koní Točivý moment: 400 Nm Zrychlení 0–100 km/h: 6.8 s Maximální rychlost: 180 km/h Převodovka: automatická Spotřeba paliva (Wh/km): 18.6 Emise CO2: 0 g/km Kapacita baterie: 80 kWh Homologovaný / reálný dojezd (WLTP): 459 / 360 km Délka: 4743 mm Šířka: 1891 mm Výška: 1668 mm Rozvor: 2864 mm Provozní hmotnost: 2260 kg Objem zavazadlového prostoru: 510 / 1560 litrů





