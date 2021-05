Čím jezdí dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová?

Dvojnásobná mistryně světa si vybrala pro své cesty hybridní Volkswagen Golf Variant. Zuzana Hejnová je kapitánkou týmu Volkswagen v rámci nového závodu Battle of the Teams, ve kterém poměří svoje síly elitní běžci.





Zuzana Hejnová se ujala role ambasadorky značky Volkswagen. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek spojila svou tvář a jméno se značkou, kterou fanoušci běhání a zdravého životného stylu důvěrně znají díky její dlouhodobé podpoře prestižních maratonských běhů a české běžecké ligy RunCzech.





Rodačka z Liberce se zhostila role kapitánky Volkswagen týmu v závodu elitních běžců Battle of the Teams, který se poběží 30. 5. 2021 v samotném centru Prahy. Zuzana Hejnová miluje rychlost nejen na atletické dráze, ale také za volantem – rychlé starty svého nového vozu Golf Variant s motorem eTSI si nemůže vynachválit.

„Mám velkou radost, že mezi ambasadory značky Volkswagen mohu přivítat dvojnásobnou mistryni světa Zuzanu Hejnovou," říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Nové partnerství skvěle zapadá do naší dlouhodobé podpory běžeckého sportu. Zároveň otvírá nové brány k propagaci běhání a zdravého životního stylu například prostřednictvím sportovní akademie HESU Zuzany Hejnové."

Zuzana Hejnová miluje rychlost a ve svém voze musí mít pro své sportovní vybavení hodně místa. „V autě skoro bydlím, pořád v něm něco vozím, takže potřebuju velký kufr," říká elitní česká atletka. Z širokého portfolia modelů značky Volkswagen splňuje její požadavky úplně dokonale nový Golf Variant, který je pro motoristy s aktivním životním stylem a zálibou ve sportech jako stvořený. „Golf Variant ve sportovní verzi R-Line si mě okamžitě získal. Nejen tím, jak hezky vypadá, ale i tím, kolik se do něj vejde věcí a jak skvěle jezdí. Je to mild-hybrid, takže má opravdu rychlé starty a zároveň nízkou spotřebu." Spojení se značkou Volkswagen přineslo Zuzaně Hejnové parťáka na každodenní cestování, ale také novou roli v netradičním závodě.

Držitelka českého rekordu v běhu na 400 metrů překážek se totiž na konci května zúčastní v roli kapitána týmu elitních běžců Battle of the Teams. „Je to důležitá akce nejenom pro závody, ale také pro samotné sportovce i celou společnost. Pro lidi je povzbuzující vidět, že se sport nezastavil. Pro sportovce je navíc důležité, aby měli před sebou závod, který je motivuje a k němuž mohou směřovat své tréninkové úsilí," říká Zuzana Hejnová.

Battle of the Teams odstartuje 30. května 2021. Do souboje je nominováno 32 nejlepších světových maratonců z Afriky, Asie a Evropy včetně České republiky. Atleti jsou rozděleni do čtyř týmů s rovným zastoupením žen a mužů. Organizátoři důsledně dbají také na vyrovnanost šancí v boji o medaile, a proto v týmových sestavách zohledňují osobní rekordy jednotlivých běžců. Battle of the Teams je tak na poli maratonských běhů zcela novým závodem, který posouvá vnímání maratonu od individuálního výkonu k týmovému sportu.

Zuzana Hejnová patří již řadu let k největším hvězdám české atletiky. Čtyřiatřicetiletá rodačka z Liberce se specializuje na běh na 400 metrů překážek a klasickou čtvrtku. Největší úspěchy sbírá právě na překážkové dráze, kde vybojovala mimo jiné dva tituly mistryně světa (v letech 2013 a 2015) a stanovila český rekord časem 52,83 s, který platí od roku 2013. V Diamantové lize dvakrát zvítězila v celkovém pořadí.

Atletka roku 2019 je všestranně nadaná a ve svých dalších aktivitách propojuje lásku ke sportu se svým pedagogickým vzděláním. Založila HESU – Sportovní akademii Zuzany Hejnové – která pořádá sportovní kempy pro děti i dospělé, organizuje sportovní kroužky pro předškolní i školní děti a zájemcům nabízí individuální tréninky i poradenství v oblasti sportu a zdravého životního stylu.

Volkswagen navazuje svým partnerstvím se Zuzanou Hejnovou na svou dlouholetou podporu prestižních vytrvalostních běhů v České republice. Volkswagen je již od roku 2003 titulárním partnerem společnosti Prague International Marathon, závodů RunCzech a Volkswagen Maratonu Praha, který se řadí mezi nejkrásnější maratonské běhy na světě a každé jaro přitáhne do pražských ulic více než 10 000 vytrvalostních běžců z celého světa. Běžecké závody RunCzech jsou navíc nejen sportovní, ale také prestižní kulturní a společenskou událostí.

Nový Volkswagen Golf Variant boduje u zákazníků s aktivním životním stylem svým sportovně laděným designem i mimořádně prostorným a praktickým interiérem, v němž nalezne velkorysý prostor až pět cestujících. Zadní sedadla jsou variabilně sklopná. Díky tomu lze velmi snadno zvětšit zavazadlový prostor ze základního objemu 611 litrů až na 1642 litrů. Dokonalé řešení každého detailu dokládá například funkce Easy Open, která automaticky otevře víko zavazadlového prostoru po detekci jednoduchého pohybu nohy pod zadním nárazníkem.

Nový Golf Variant se dodává s vyspělými motory na benzin, naftu nebo stlačený zemní plyn, a to včetně mild-hybridní verze, která kombinuje vysoký výkon s velmi nízkou spotřebou paliva. Na výběr jsou jednotky s výkonem od 81 kW (110 k) do 110 kW (150 k). Na vrcholu nabídky stojí verze Alltrack s prvky crossoveru s výkonem 147 kW (200 k) a pohonem všech kol 4Motion. Bohatá výbava zahrnuje mimo jiné digitální kokpit, Head-up displej a rozsáhlé portfolio komfortních a bezpečnostních asistentů včetně inovativní technologie Car2X, která řidiče s dostatečným předstihem upozorní na nebezpečné úseky a aktuální dění na silnici.





