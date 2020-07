Červenec přinesl nejednu změnu v taxislužbě. Jaké to jsou?

Od července se srovnávají podmínky provozování běžných taxislužeb s těmi alternativními. Vedle klasických se svítilnou a taxametrem bude možné snadněji provozovat variantu s objednáváním a placením výhradně přes mobilní aplikace. Nově se zlepšují podmínky i pro zákazníky, zprostředkovatelé totiž budou mít odpovědnost za využívání pouze legální taxislužby. Dopravci také budou muset označit každé vozidlo taxislužby žlutou evidenční nálepkou.





„Srovnáváme podmínky klasické taxislužby s moderními aplikacemi. Úpravy povedou k zatraktivnění taxislužby, dojde ke zvýšení konkurence mezi dopravci, což může snížit cenu pro zákazníka. Cestující bude při využití aplikace vždy dopředu znát cenu, kterou za cestu zaplatí,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.





Nový druh taxislužby, který lze objednávat elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace, umožňuje novela zákona o silniční dopravě, která je účinná od 1. července 2020. Cestující musí před objednáním přepravy znát konečnou cenu, kterou zaplatí. Nelze ji tedy stanovit dodatečně například na základě ujeté vzdálenost zjištěné prostřednictvím GPS, ale její konkrétní výše musí být cestujícímu známa již před objednáním přepravy.

Po objednávce přepravní služby se cestující v aplikaci dozví údaje o dopravci, vozidle a řidiči, který přepravu provede. Zákon tak reaguje na uživatelsky oblíbenou praxi objednávek přeprav prostřednictvím aplikací. Všechny informace o uskutečněné jízdě obdrží cestující po jízdě ještě do e-mailu, například pro účely reklamace.

Po uplynutí půlročního přechodného období budou muset být všechna vozidla taxislužby označena žlutou evidenční nálepkou. „Cestující díky tomu pozná, že se jedná o evidované vozidlo taxislužby, což znamená, že je pojištěné a podrobuje se častějším technickým prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla taxislužby, včetně těch nevybavených taxametrem,“ dodává ministr Havlíček.

Tato opatření spolu s povinností taxi dispečinků, provozovatelů aplikací nebo hotelů pomohou tomu, aby práci řidiče taxislužby nevykonávali neprověření řidiči, kteří například pobývají na území České republiky nelegálně. Pokud tuto povinnost zprostředkovatel nesplní, bude možné sankcionovat přímo zprostředkovatele. To doposud nebylo možné a sankcionováni byli pouze dopravci a řidiči. Za porušení povinností dopravcům hrozí pokuta až do 350 000 Kč, řidičům do 100 000 Kč nebo ztráta oprávnění řidiče taxislužby. Zprostředkovatelé budou moci být potrestáni pokutou až do 500 000 Kč nebo v nejzávažnějších případech zákazem činnosti.

U klasické taxislužby se pro cestující nic nemění. Pokud si objedná taxi přímo z ulice nebo například telefonicky, bude přepraven automobilem se střešní svítilnou, taxametrem a po jízdě dostane doklad o přepravě vytištěný z tiskárny taxametru. Současně zůstává možnost objednat si přepravu a sjednat její podmínky v písemné smlouvě. Taková smlouva musí obsahovat údaje o trase, datu přepravy, cestujících a ceně. Tento druh taxislužby může být poskytnut i vozidlem označeným střešní svítilnou, pokud je vybaveno taxametrem, ale taxametr se použít nemusí.





redakce, MDČR

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek