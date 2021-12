Dnes přibylo 13 kilometrů dálnice. Otevřel se nový úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy

Řidičům se otevřel nový úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy, měří téměř 13 kilometrů. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 15. prosince dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35.





„Stálo nás to obrovské úsilí a chci osobně poděkovat všem, kteří to odpracovali. To, co se nám podařilo tento rok je nebývalé, devadesát kilometrů nových nebo zmodernizovaných dálnic a k tomu ještě silnice první třídy, mnohé z nich jsou hotové o několik měsíců dříve, řekl ministr dopravy Karel Havlíček.





„Úseky dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po celkovém dokončení zde bude D35 společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1. Současná silnice I/35 již také vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nesplňuje požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu a každý nový úsek D35 tedy výrazně přispěje k zlepšení této situace. K dnes zprovozňovaným třinácti kilometrům, díky kterým bude moci být konečně využíváno i třetí patro křižovatky Opatovice, přibude v příštím roce dalších patnáct kilometrů, kdy bude dálnice dovedena až do Ostrova. Zbývající úseky D35 jsou ve vysokém stupni přípravy a všechny je máme v plánu zahájit v letech 2023 až 2025,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.



Nejnáročnějším objektem celé stavby byla více než kilometr dlouhá estakáda, jejímž účelem je převedení dálnice přes záplavové území Labe.



Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.



Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 157 kilometrů dálnic a 63,8 kilometru silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 kilometru dálnic a 22,7 kilometru silnic I. třídy.



D35 Opatovice nad Labem – Časy

délka: 12 610 m

počet všech stavebních objektů: 259

Mostní objekty: na dálnici: 17, nad dálnicí: 6, na silnici I/36: 1

celková délka mostů: 2090 m

Mimoúrovňové křižovatky: MÚK Rokytno (deltovitá), MÚK Časy

Ostatní křižovatky: okružní: 4

Protihlukové stěny: počet: 7 (celková délka: 4520 m)

Úpravy ostatních komunikací: silnice I. třídy: 3 (délka: 1690 m), silnice II. třídy: 1 (délka: 980 m), silnice III. tříd: 5 (délka: 2680 m), místní komunikace: 3 (délka: 470 m), polní cesty: 5 (délka: 1460 m), přístupy na pozemky: 43 (19 430 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí: vodohospodářské objekty: 61, objekty elektro: 21, přeložka plynovodu: 10

Celkový objem zemních prací: výkopy: 996 281 m 3, násypy: 2 609 156 m 3

Cena stavby dle smlouvy: 3 388 663 110 Kč (bez DPH)





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek