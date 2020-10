Zimní pneumatiky - kdy přezout a na co dát pozor?

Navzdory hektickému podzimu se ani letos řidiči nevyhnou přezutí automobilů. Kde a kdy jsou zimní pneumatiky povinností, jaké parametry musejí splňovat a na co dát pozor, když vyrazíme za hranice?





Zimní období je v ČR dle §40a zákona 361/2000 Sb. vymezeno od 1. listopadu do 30. března. Právě v tomto období musí řidiči mít na vozidle vyhovující zimní pneumatiky, a to pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza, případně to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat. Výjimkou jsou komunikace či úseky označené značkou Zimní výbava, kde je třeba mít přezuto za jakéhokoliv počasí.





Mnoho řidičů každoročně nechává přezouvání na poslední chvíli a spoléhá na mírnou zimu, která v České republice poslední roky vládne. Zimní počasí se ale umí rychle změnit a nečekaná ranní námraza pak cestu do práce na letních pneumatikách poměrně znepříjemní. Pokud řidič způsobí dopravní nehodu s nevyhovujícím obutím kol, může mít posléze problém s pojistným plněním, ačkoliv prokazování míry zavinění vzhledem k obutí je vždy problematické.

Vybíráme pneu

Jak tedy vybrat správnou pneumatiku a neztratit se v široké nabídce? Ta zimní bývá označená písmeny M+S na boku, testované zimní pneumatiky, které některé země vyžadují, pak poznáme podle symbolu horského štítu se zimní vločkou. Jako zimní pneumatika u nás poslouží také celoroční nebo terénní. Základem je však vždy dostatečná hloubka dezénu, která činí minimálně 4 mm pro osobní vozy. Pokud není vzorek dostatečně hluboký, jízdní vlastnosti se v zimě na uježděném sněhu či náledí zhoršují. Pneumatiky by měly být také dostatečně nahuštěné a nepoškozené a pozor je třeba dát na skladování v nestálých teplotách, které může pneumatiky poškodit. Pneumatikám nesvědčí ani čas – počítejte proto s tím, že přibližně po deseti letech byste je měli vyměnit, ač třeba dezén ještě vyhovuje.

Jiný kraj, jiná pneumatika

Chystáte-li se na zimní dovolenou na lyže, vždy se důkladně seznamte s povinnou zimní výbavou v konkrétní zemi. V Rakousku je zimní období od 1. listopadu do 15. dubna a s nevyhovujícími letními pneumatikami vám tu hrozí pokuta až 5 000 eur. Německo vyžaduje zimní pneumatiky s dezénem minimálně 1,6 mm, ale musí být testované jako zimní (tedy označené symbolem s vločkou). Na Slovensko postačí hloubka 3 mm a zimní období zde trvá od 15. listopadu do 31. března. Oproti tomu v Polsku zimní pneumatiky nejsou povinné vůbec.

Snad nejdůležitějším faktorem při výběru pneumatiky je její rozměr. Rozměr lze přečíst na její bočnici nebo v uživatelské příručce vozidla.

Zanedlouho nás opět čeká období přezouvání pneumatik, s čímž bývá spojen i nákup nového obutí. Při výběru pneumatik je důležité znát několik údajů, aby řidič vybral ty správné. Směrodatné jsou údaje v technickém průkazu vozidla – obdobné informace jako rozměr, nosnost, maximální povolená rychlost či věk pneumatiky však můžeme jednoduše vyčíst také z bočnic plášťů.

Nápisy na pneumatice nejsou jen pro odborníky

Při koupi nové pneumatiky by řidiči neměli opomenout nápisy na bočnicích. Pro běžného spotřebitele není důležité znát všechny, ale některé údaje jsou při pořizování nových pneumatik podstatné. Nejdůležitějším faktorem při výběru pneumatiky je její rozměr. Rozměr lze přečíst na její bočnici nebo v uživatelské příručce vozidla. První trojčíslí označují šířku průřezu pneumatiky. Tento údaj se uvádí v milimetrech a označuje rozměr od vnitřní po vnější bočnici pláště. Výška bočnice je vyjádřena v procentech šířky průřezu a nazývá se profilové číslo nebo jednoduše profil.

Další důležitý údaj, uváděný vpravo od typu konstrukce je průměr ráfku, měřený v palcích. Písmeno R označuje, že pneumatika má radiální konstrukci, což znamená, že vlákna kostry pláště jsou uložena kolmo k obvodové kružnici. Protože pneumatiky nepořizujeme každý rok, případně jsme auto s danou sadou pneumatik již koupili, doporučujeme kontrolu rozměrů s technickým průkazem.

Důležitý význam mají též čísla s označením DOT, díky kterým řidič zjistí, kdy byla pneumatika vyrobena. Údaj se uvádí ve formátu týden-rok.

Maximální rychlost a zatížení

Index nosnosti představuje nejvyšší možné zatížení (v kilogramech), které vaše pneumatika snese. Tento údaj se vztahuje na maximální rychlost použití, která se dá rovněž vyčíst z bočnice pneumatiky a je označena písmenem, například v případě písmene Y je to 300 km/h. Vůz, který jede na pneumatikách s označením 91Y, může při rychlosti 300 km/h mít maximální zatížení 2460 kg (index nosnosti krát čtyři pneumatiky). Pro zjištění těchto údajů je třeba nahlédnout do tabulek rychlostních a zátěžových indexů.

V souvislosti se zátěží můžeme na pneumatice nalézt označení XL nebo EXTRA LOAD, což znamená, že pneumatika je zesílena. Má posílenou bočnici, vyztužený celý podklad běhounu a uložení dezénových bloků, aby mohla uvézt větší náklad. Tyto pneumatiky jsou vhodné především pro vozy SUV. Výhodou pneumatik s větší kapacitou zatížení jako možné alternativy standardních pneumatik je, že nabízejí větší rozsah maximálního zatížení. Disponují také lepší ochranou proti mechanickému poškození. Pokud rádi jezdíte terénem nebo pravidelně jezdíte po horských oblastech s naloženým autem, XL pneumatiky jsou vždy lepší volbu.





