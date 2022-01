Čipová krize pokračuje. Víc budou stát nejen nová auta, ale i servis

Složitým obdobím, které podle všeho ještě nemusí být zdaleka u konce, prochází v současnosti odvětví automobilového průmyslu. Nedostatek polovodičů na trhu a další problémy spojené s koronavirovou pandemií přinutily mnohé automobilky snížit nebo dokonce přerušit svůj provoz. Výroba vozidel tak zaznamenala nejen v Česku, ale i ve světě, rekordní propad. I z tohoto důvodu si musí nyní zákazníci za nové vozy výrazně připlatit. Zároveň rostou i náklady na údržbu aut.





V listopadu loňského roku přesáhl objem vyrobených automobilů v České republice milionovou hranici. Oproti předchozím letům se tak ovšem stalo o dva měsíce později. Snížení produkce vozů není pouze tuzemskou, nýbrž globální záležitostí.





„Uplynulé období bylo pro automobilový průmysl velmi složité. V důsledku pandemie covidu-19 došlo v globálně úzce propojeném odvětví k výraznému narušení dodavatelských a logistických řetězců. Kromě nedostatku vstupních surovin a materiálů byla největším problémem globální krize na trhu s polovodiči,“ vysvětluje Vojtěch Severýn, manažer komunikace Sdružení automobilového průmyslu.

Právě polovodičové čipy jsou přitom pro fungování moderních automobilů nepostradatelné. V dnešním průměrném voze jich nalezneme asi 1 500, v těch nejvyspělejších až dvojnásobek. Velká část příčin jejich nedostatku na trhu je přímo spojena s koronavirovou krizí. „V době pandemie došlo k výraznému nárůstu poptávky po elektronice, pro kterou jsou čipy rovněž nezbytné. Některé továrny také přešly na výrobu nové generace čipů, se kterými automobilky nechtějí pracovat. Svou roli sehrála i přírodní neštěstí, jako například požár v továrně Intelu, což je jeden z nejvýznamnějších producentů. Nemůžeme opominout ani prudké zdražení lodní dopravy po zablokování Suezského průplavu,“ popisuje Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car.

Zlepšení v novém roce?

Kvůli nedostatku čipů musela řada automobilek a jejich dodavatelů omezit či přímo přerušit výrobu. Podle předpokladů se v letošním roce celosvětově vyrobí asi o pět milionů aut méně, oproti původnímu plánu. „Odhadujeme, že kvůli čipové krizi nebude v České republice v letošním roce vyrobeno až 300 tisíc vozidel, o která by jinak na trhu byl zájem. To odpovídá celkovým ztrátám tržeb na straně automobilek i dodavatelů v objemu zhruba 260 miliard korun,“ nastiňuje Severýn situaci v tuzemsku.

Většina prognóz zároveň nenabízí automobilovému průmyslu příliš optimistické vyhlídky pro příští měsíce. V následujícím roce zřejmě výraznější zlepšení na trhu s polovodiči očekávat nelze. To by mohlo přijít až v roce 2023.

Roste cena aut, zdražují i servisy

Utlumená výroba, zvyšující se ceny energií a dopravy, rostoucí inflace – to vše se výrazně promítá do koncové ceny vozidel. Ta podle Českého statistického úřadu letos v listopadu meziročně vzrostla o 7,4 procent. Velká část zákazníků si zároveň na auto musí počkat až dvojnásobně dlouhou dobu, než bylo obvyklé. Vedle nových vozů zdražují i ojetiny, kterých začíná být na trhu rovněž nedostatek.

Motoristé proto budou muset sáhnout hlouběji do kapsy nejen při koupi nového vozu, ale i při jeho údržbě. Servisy, podle výzkumu společnosti Cebia, zdražily svoje služby o devět procent. „Zároveň mají rekordní množství práce a bude jí ještě více. Pokud bude dva až tři roky váznout výroba aut, lidem nezbyde nic jiného, než své současné vozy za cenu oprav držet při životě. Majitelé starších automobilů většinou spoléhají na menší garážové opravny. Vlastníci novějších modelů jsou však odkázáni na dražší autorizované servisy,“ uzavírá Zukal, jehož společnost Quick Stop Car plánuje začátkem roku 2022 vstoupit na trh a do roku 2024 v Česku vybudovat 400 autoservisů. Ty by měly nabídnout nižší ceny, nežli je tomu v autorizovaných servisech. Zároveň budou disponovat odborně proškoleným personálem a potřebnou moderní technikou.





redakce

