Za rok zemře na silnicích 80 osob zcela zbytečně, stačí maličkost

Za rok zemře na silnicích 80 osob zcela zbytečně

Na českých silnicích zemře ročně 80 nepřipoutaných osob. Použití bezpečnostní pásů násobně zvyšuje šanci na přežití. Osoby nepřipoutané bezpečnostním pásem se v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice každoročně významně podílí jak na množství všech usmrcených, tak zraněných osob.





V automobilovém světě se bezpečnostní pásy, jako součást povinné výbavy vozu, poprvé objevily v sériové produkci u modelů jedné ze švédských automobilek již v roce 1959. V tehdejším Československu bylo povinné použití bezpečnostních pásů na předních sedadlech při jízdě mimo obec uzákoněno od roku 1967. Cílem bylo razantní snížení fatálních následků dopravních nehod. A přestože vývoj bezpečnostních pásů udělal za uplynulých 60 let obrovský krok dopředu, což po celém světě znamenalo za tu dobu záchranu více než miliónu lidských životů, téma jejich používání zůstává i nadále velmi aktuální. Tento fakt potvrzují rovněž aktuální statistiky.





Následky nehod nepřipoutaných osob

„V uplynulých dvou letech bylo na českých silnicích každoročně v osobních vozidlech usmrceno 80 osob, které nebyly připoutány bezpečnostním pásem. Jen v loňském roce bylo dalších 146 osob zraněno těžce a 678 zraněno lehce,“ říká Mgr. Tomáš Neřold M. A. a dodává: „Podíl nepřipoutaných osob na všech usmrcených osobách v osobních vozidlech tak v loňském roce činil 26 %. V případě těžce zraněných 18 %, u lehkých zranění pak 5 %. Je nutné, aby si nejen řidiči, ale také spolujezdci uvědomili, že bezpečnostní pás je stále nejúčinnějším nástrojem pasivní bezpečnosti. Jeho aktivní používání tak má zcela nezastupitelnou roli na cestě ke snižování počtu úmrtí a těžkých zranění při dopravních nehodách na českých silnicích.“

Z usmrcených řidičů v osobních vozidlech v roce 2019 bylo 23 % osob nepřipoutaných, z usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno 35 % osob. V kategorii těžce i lehce zraněných osob jsou dlouhodobě stabilně vyšší podíly nepřipoutaných osob u spolujezdců. Z následků nehod lze vysledovat také rozdíly mezi muži a ženami. Ženy jsou z hlediska používání zádržných systémů zodpovědnější, neboť podíly nepřipoutaných žen jsou ve všech letech nižší než podíly nepřipoutaných mužů. V období 2006 až 2019 nebylo připoutáno 34 % usmrcených mužů a 24 % usmrcených žen. V kategorii těžce zraněných osob nebylo připoutáno 21 % mužů a 15 % žen, v kategorii lehce zraněných osob nebylo připoutáno 9 % mužů a 5 % žen.

Během víkendů byly evidovány významně vyšší podíly nepřipoutaných osob na následcích dopravních nehod. Za celé sledované období (2006 až 2019) bylo v průměru při dopravních nehodách v osobních automobilech evidováno 28 % nepřipoutaných osob v pracovní dny a 38 % nepřipoutaných osob o víkendu. Těžce zraněných nepřipoutaných osob bylo evidováno v pracovní dny 17 %, o víkendech 22 %. U lehce zraněných osob bylo evidováno v pracovní dny 6 % a o víkendech 9 % nepřipoutaných osob.

Nejvyšší podíly nepřipoutaných osob na fatálních nehodách osobních vozidel byly evidovány v kraji Jihočeském a Libereckém, naopak nejnižší podíly nepřipoutaných osob byly zaznamenány v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji.

Vyšší podíly nepřipoutaných osob byly evidovány u mladších osob. S přibývajícím věkem tyto podíly klesají – platí to až na výjimky (usmrcené osoby ve věku 55-64 let a lehce zraněné osoby ve věku 65 let a více) u všech kategorií - usmrcených, těžce i lehce zraněných osob.

Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu

Používání bezpečnostních pásů je jedním z nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu. V loňském roce bylo evidováno 7,8 % nepřipoutaných řidičů, 10,2 % nepřipoutaných spolujezdců na předních sedadlech a 15,6 % nepřipoutaných spolujezdců na zadních sedadlech. Detaily jsou k dispozici zde. Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu je 3. nejčastějším bodovaným přestupkem. Jen v roce 2019 bylo evidováno přes 60 tisíc takových případů.

Hloubková analýza dopravních nehod

„Na místech dopravních nehod se lze setkat s případy, kdy řidiči obchází signalizační zařízení nezapnutých bezpečnostních pásů různými metodami – zapnutý pás za sedadlem nebo zacvaknutí bezpečnostního pásu spolujezdce do západky bezpečnostního pásu pro řidiče. Byly identifikovány také případy, kdy si byli lidé vědomi nesprávné funkčnosti bezpečnostního pásu a nedostatky se snažili různými způsoby elimininovat. Použití pásu bylo například pro řidiče nepohodlné, a tak se jej pokusil za pomoci různých metod upravit. V řadě případů se jednalo o „domácí zlepšovadla“, ale některé výrobky lze bohužel i zakoupit,“ dodává Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.





