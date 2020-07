Jaromír Jágr má dvě nová auta. Vrcholnou Kiu Stigner a elektrický model e-Niro

Automobilka Kia se stala oficiálním partnerem Jaromíra Jágra a dodavatelem vozů pro hokejový klub Rytíři Kladno. Hokejová legenda bude pro své potřeby využívat model Stinger GT 3,3 V6 T-GDI s pohonem všech kol, který bude kombinovat s plně elektrickým bezemisním modelem e‑Niro s dojezdem 455 km na jedno nabití.





Rytíři Kladno budou mít k dispozici více než desítku vozů Kia včetně vlajkové lodi modelu Stinger či výkonného elektromobilu e-Niro.





Slavný hokejista bude krotit dvakrát přeplňovaný 3,3litrový šestiválec o výkonu 272 kW (370 koní), který díky pohonu všech kol sprintuje na stovku za 4,9 vteřiny a umí letět až 270 km/h. Kromě výkonného srdce má Stinger GT adaptivní tlumiče, řízení s variabilním převodovým poměrem, silnější brzdy Brembo nebo 19palcová hliníková kola s širšími pneumatikami.

Jaromír Jágr poslední roky jezdil v BMW X5 xDrive30d, kdežto jeho první autem byla Škoda 1000, kterou vlastil jeho otec. Prvním vozem, který si Jaromír koupil, byla Favorit 136L registrovaný v roce 1989.

Rytíři Kladno mají k dispozici první pětici modelů značky Kia, další vozy budou týmovým hráčům dodány v nejbližších dnech, jejichž slavnostní předání a podpis smlouvy před nadcházející sezonou 2020/21 proběhlo přímo na ledě kladenského stadionu. Předání vozů se zúčastnil majitel hokejového klubu a hrající hokejová legenda Jaromír Jágr, generální ředitel společnosti Kia Motors Czech Arnošt Barna a majitel společnosti MKD Kladno, s.r.o. Milan Křesina coby zástupce autorizovaného dealera Kia, jenž se na novém partnerství podílí. Značka Kia chce v rámci několikaleté spolupráce být kladenskému hokeji významnou oporou v návratu do české nejvyšší soutěže.

Generální ředitel Kia Motors Czech Arnošt Barna k tomu dodává: „Na Kladně jsem žil řadu let a jsem také dlouhodobým fanouškem místního hokeje, který to často neměl jednoduché, ale díky Jaromíru Jágrovi se s ním váže řada úspěchů. Celoživotního přínosu Jaromíra Jágra světovému a českému hokeji si velmi vážím. On je skutečnou legendou a inspirací pro miliony hokejových nadšenců. Cením si, že do místního klubu dává srdce a nemalé úsilí posouvat Rytíře na pomyslné hokejové výsluní. Jsem proto rád za příležitost alespoň symbolicky klubu i Jaromírovi Jágrovi v této snaze pomoci.“

Rytíři Kladno v čele s Jaromírem Jágrem budou kromě zmíněných dvou modelů využívat také mild hybridní model XCeed, Shooting brake ProCeed GT a SUV Sportage. Společně s importérem značky Kia v ČR se společnost MKD Kladno, s.r.o. významně podílí na vozovém parku kladenských rytířů a jejich mobilitě. Novým hokejovým posilám poskytne za každou sezonu až deset modelů Kia. Vždy se bude jednat o bestsellery značky – Sportage, XCeed, Ceed Sportswagon v nejvyšší výbavě.





