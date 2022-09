Za dva roky z Prahy do Krkonoš rychleji, začala výstavba obchvatu Nové Paky

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dlouho očekávaného obchvatu Nové Paky na silnici I/16. Komunikace I/16 je značně využívána zejména při cestách směrem z Prahy do Krkonoš a je také důležitou spojnicí mezi závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí.





„Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově, výškově ani počtem a tvarem křižovatek standardům, které by měla mít silnice I. třídy. Přes Novou Paku projíždí vysoký podíl tranzitní dopravy a město je zatíženo také rekreačním provozem mířícím do hojně navštěvovaných Krkonoš. Nový obchvat, který povede z Kumburského Újezdu až do Vidochova, odvede z města veškerou tranzitní dopravu, čímž dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Obyvatele Nové Paky čeká významné zlepšení životního prostředí díky snížení emisí a poklesu hluku,“ představil dlouho očekávanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.





Současná silnice vedoucí přes Novou Paku je místem častých dopravních nehod. Mezi dopravní závady patří především zúžení komunikace v úseku od firmy ZPA až k podjezdu pod železniční tratí, dále mezi Komenského a Kotíkovou ulicí a také v místní části Vrchovina. Dalším problémem je malá podjezdná výška pod železniční tratí, nevyhovující jsou také křižovatky u železničního podjezdu a s Komenského ulicí.

Součástí stavby je 16 mostů a 22 protihlukových stěn o celkové délce 4 180 metrů. Po zprovoznění obchvatu bude stávající silnice I/16 převedena mezi silnice III. třídy, což umožní zakázat vjezd těžké tranzitní dopravy do města.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 238,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 88,1 km silnic I. třídy.

I/16 Nová Paka - obchvat

Hlavní trasa: délka: 8,5 km

kategorie: S 11,5/80

počet všech stavebních objektů: 144

Zhotovitel: Porr a. s.

Cena stavby dle smlouvy: 1 309 mil. Kč bez DPH

Předpokládané zprovoznění stavby: 2025

Trasa obchvatu je v začátku i v konci úseku napojena na stávající silnici I/16, zbývající úseky této silnice budou přeřazeny do silnic nižších kategorií a budou zajišťovat dopravní obslužnost území. Obchvat Nové Paky je navržen v kategorii S 11,5/80 a má délku 8480 metrů. Přeložka začíná pod Kumburským Újezdem, kde navazuje na již dříve zrekonstruovaný úsek silnice „Babák–Kumburský Újezd“.

Trasa obchází Kumburský Újezd po jihovýchodním okraji. V km 0,450 a 0,660 je navržena úrovňová křižovatka s odsunutými paprsky se silnicí III/28426 a se stávající silnicí I/16. Trasa dále prochází mezi posledním domem, a sice číslo popisné 27 a hřbitovem v obci Studénka.

V Heřmanicích v km 2,500 je navržena průsečná křižovatka se silnicí III/28425. V km 2,950 obchvat mostem překonává železniční trať. V km 3,181 trasa mostem překonává rybník a silnici III/28418.

V km 3,440 mimoúrovňově kříží silnici II/284. V km 3,700 je navržena styková křižovatka. Do této podoby byla upravena při třetí změně DSP provedené na základě připomínek vznesených během majetkoprávní přípravy. Před změnou byla v místě navržena mimoúrovňová křižovatka MÚK Štikov. V km 3,900 trasa mimoúrovňově kříží místní komunikaci k autokrosovému areálu. V km 4,280 je navržen největší mostní objekt. Jedná se o estakádu délky 423 metrů přes hluboké údolí. Dále trasa obchází mezi kravínem a vodojemem východní konec obce Vrchovina.

Ve Vidochově je navržena okružní křižovatka v km 8,081, která napojuje na trasu obchvatu objekt čerpací stanice pohonných hmot, propojení se silnicí III/284 21 a původní silnice I/16. Před koncem stavby jsou navrženy autobusové zastávky, nahrazující zrušené stávající.

Příchod na zastávky je řešen mimoúrovňově pod mostem SO 242, který zároveň převádí silnici I/16 přes přeložku silnice III/284 21. Trasa je ukončena napojením na stávající stav. Obchvat je ukončen na konci Vidochova v km 8,480 na stávající silnici I/16. Výhledově zde bude navazovat „Přeložka silnice I/16 Horka u Staré Paky“. Přibližně v km 2,950 trasa překonává skalní zářez železniční trati Chlumec nad Cidlinou–Trutnov. Během výstavby mostního objektu se předpokládají tři až čtyři krátkodobé výluky na trati. Při realizaci stavby dojde k přeložení velkého počtu vedení stávajících inženýrských sítí.





ŘSD, redakce

