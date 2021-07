Výroba nové Škody Fabie zahájena

Včera opustila výrobní linku v Mladé Boleslavi první Škoda Fabia čtvrté generace. Výrobní linky byly pro výrobu čtvrté generace tohoto malého automobilu rozsáhle upraveny, nezbytné investice dosáhly celkově 110 milionů euro.





ŠKODA FABIA poprvé vychází z modulární platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen a vedle nejlepší nabídky prostoru ve své třídě poskytuje také ještě vyšší komfort a celou řadu nových bezpečnostních a asistenčních systémů. Nová ŠKODA FABIA má tak všechny předpoklady k tomu, aby navázala na úspěch svých předchůdkyň: od svého představení v roce 1999 dodala ŠKODA AUTO zákazníkům více než 4,5 milionu těchto malých vozů, čímž je ŠKODA FABIA po OCTAVII druhým nejúspěšnějším modelem značky.





Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, říká: „Zahájení výroby je vždy velmi výjimečným okamžikem, na který se pečlivě připravujeme. Dnes slavíme oficiální zahájení výroby nového modelu ŠKODA FABIA. Do rozsáhlé modernizace a další automatizace výrobních procesů jsme investovali celkem 110 milionů euro. Nyní se to vyplácí – je skvělé vidět, jak každé ozubené kolečko zapadá do sebe a vše hladce funguje. Rád bych poděkoval celému týmu za vynikající společný výkon a jsem rád, že můžeme svou prací významně přispět k úspěchu modelu ŠKODA FABIA.“

ŠKODA FABIA vzniká na stejné výrobní lince jako modelové řady ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ. Před náběhem výroby provedla česká automobilka úpravy nejen na montážní lince, ale také v lisovně a svařovně. Celou řadu komplexních a fyzicky namáhavých výrobních operací převezmou roboti a umožní tím vysoký stupeň automatizace výrobních procesů.

První generace modelu ŠKODA FABIA, která byla představena již v roce 1999, byla s více než 1,7 milionem prodaných vozů jedním z nejúspěšnějších modelů v segmentu malých automobilů. Hranici 1,7 milionu vozů pokořila také druhá generace tohoto modelu nabízená od roku 2007. Spolu s třetí generací představenou v roce 2014 bylo od uvedení tohoto modelu na trh dodáno zákazníkům po celém světě 4,5 milionu vozů ŠKODA FABIA.

Nová ŠKODA FABIA dokáže nadchnout emocionálním designem, novými proporcemi a vychází poprvé z modulární platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen, která umožňuje výrazné rozšíření bezpečnostní a komfortní výbavy. Se svou délkou 4108 milimetrů překonává nová generace modelu poprvé hranici čtyř metrů a nabízí při šířce 1780 milimetrů ještě více místa než její předchůdkyně. Objem zavazadlového prostoru, který byl již u předchozí generace v tomto segmentu největší, se u novinky zvýšil o 50 litrů na celkových 380 litrů.

ŠKODA AUTO nabízí novou FABII s předním pohonem a manuální převodovkou nebo s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG. Pět benzínových motorů současné generace EVO z koncernu Volkswagen v sobě snoubí nízké emise s vysokou efektivitou a dynamikou. FABIA dosahuje v segmentu malých automobilů rekordní hodnoty koeficientu odporu vzduchu cx 0,28, což v kombinaci s palivovou nádrží o objemu 50 litrů dodávanou na přání umožňuje dojezd více než 900 kilometrů v režimu WLTP. Novinka navíc nabízí celou řadu asistenčních systémů, které byly dosud vyhrazeny vozům vyšších tříd.





redakce

