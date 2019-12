Test ojetiny: Škoda Fabia III – návrat k líbivým tvarům

Po poněkud rozporuplné druhé generaci vyjela Škoda Fabia ve své třetí řadě opět s lákavě pohlednou karoserií. To však neznamená, že by byl na trhu ojetin velký zájem o všechny kusy. Nového majitele si lehko najdou jen dobře vybavená auta s hezkým lakem, což je dáno opravdu velkou nabídkou ojetin, která dává motoristům možnost volby.





Třetí generace Škody Fabia dostala slovo v roce 2014.





Stejně jako předchůdce se vůz nabízí ve dvou variantách, a to kombi a hatchback. O praktičtější kombík je přitom výrazně větší zájem. Mezi motorizacemi je nejžádanější maloobjemový přeplňovaný benzinový agregát 1.2 TSI. Na trhu s ojetými vozy je vyhledávanější než turbodiesel. Důvodem je jak dostačující výkon, tak úsporný provoz, na což motoristé slyší. Proto bývají „trojkové“ fabie s benzinovou dvanáctitovkou dražší, než srovnatelné verze s turbodieselem.

Fabia třetí generace láká moderními tvary s ostře řezanou karoserií, díky níž zatím opticky nezestárla. To je samozřejmě pro ojetinu obrovské plus. Automobil navíc neztrácí ani designem palubní desky. Pochvalu si zaslouží také do rukou dobře padnoucí volant, naopak výtka míří k nepochopitelnému ozdobnému prvku na zadní části hlavice řadicí páky, který umí nepříjemně tlačit při přeřazování. Přitom jde o úplnou zbytečnost, jejíž absence by nejen vůbec ničemu nevadila, ale z hlediska komfortu řazení by byla ještě ku prospěchu.

Na třídu malých aut nabízí třetí generace Škody Fabia dostatečně velký interiér. Zle si nestojí ani při porovnávání zavazadelníků. Menší hatchback má zavazadlový prostor o objemu 330 litrů, delší Fabia Combi pak potěší nákladovým prostorem o objemu 530 litrů v základním uspořádání, tedy při pětimístné konfiguraci interiéru. U obou verzí samozřejmě jdou sklopit zadní sedačky a nákladový prostor tak ještě rozšířit.

Skutečně kladně můžeme hodnotit jízdní vlastnosti. Automobil dobře drží jízdní stopu v zatáčkách a ani na dlažbě z vás duši nevytřese. Svým předvídatelným chováním bude vyhovovat i méně zkušeným motoristům. Jen se při výběru vozu vyhněte základnímu litrovému tříválci MPI o výkonu 44 nebo 55 kW, což je vyhovující výkon možná tak pro ty, co nikdy nespěchají a jezdí zásadně bez spolucestujících, protože snad každé kilo navíc zde pocítíte. Ideál představuje motorizace 1.2 TSI disponující výkonem 66 nebo 81 kW. Vůz vyjel i s motorem 1.4 TSI/92 kW, avšak jen v provedení Edition R5, v barvách připomínající rallyový speciál. Tuto variantu z roku 2018 ale na trhu ojetin jen tak nenajdete.

Často se však můžete setkat s přeplňovanými litropvými tříválci 1.0 TSI o výkonech 70 či 81 kW. Rozhodně jde o lepší volbu než v případě atmosférického litru, dvanáctistovku TSI přesto více doporučujeme. Ta je i lepší volbou než tříválcový trubodiesel 1.4 TDI o výkonu 55 kW. Jeho silnější verze s výkonem 66 a 77 kW jsou lepší, otázkou ale zůstává, zda je vůbec naftový motor pro malý automobil potřebný.

„U turbodieselů 1.4 TDI si dejte pozor na poruchy vodní pumpy. To vede k přehřátí motoru, což může mít fatální následky,“ varuje Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Benzinové motory zase někdy potrápí vadné zapalovací cívky. Naštěstí jde o problém, který se dá snadno řešit výměnou. Známé jsou u těchto motorizací také problémy s lambda sondou, závažnější potíže jsou pravděpodobnější spíše u ojetin s vysokým nájezdem.

Naftové tříválce může potrápit i vadný dvouhmotový setrvačník. Ten prozradí typický klapot zespodu motoru, který změní zvuk nebo zcela zmizí po sešlápnutí pedálu spojky. „Přestože jde o mladou ojetinu, koroze se jí zcela nevyhýbá. U některých vozů se totiž objevuje na dveřích zavazadelníku, v oblasti osvětlení registrační značky. Proto toto místo dobře zkontrolujte,“ nabádá zástupce AAA AUTO.

Občas se objevují vůle na přední nápravě, zejména v táhlech stabilizátoru. „Důkladně prověřte veškerou výbavu včetně klimatizace. Ta u některých vozidel nefunguje,“ dodává Jindřich Topol z AAA AUTO. Před koupí lze také doporučit důkladnou kontrolu servisní historie přes autorizovaný servis. Díky propojení značkové servisní sítě Škoda to lze udělat i u vozidel z dovozu, což je velká výhoda.





Milan Jirouš (text+foto)

