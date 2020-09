Škoda Fabia Combi, která ve většině případů zastala funkci rodinného vozu, slaví dvacátiny

Rozměry prostorného modelu Fabia Combi postupně narůstaly Hlavním poznávacím znakem modelu Škoda Fabia Combi je již 20 let velkorysý vnitřní prostor. Základní objem zavazadlového prostoru za toto období narostl o více než 100 l. Již první generace modelu Fabia Combi nabízela základní objem zavazadlového prostoru 426 l, který se sklopením zadních sedadel zvětšil až na 1 225 l. Základní objem zavazadlového prostoru druhé generace vzrostl na 480 l. Maximální objem zavazadlového prostoru vzrostl dokonce o neuvěřitelných 235 l na celkem 1 460 l. Jednalo se o hodnotu, kterou jinak nabízely až vozy kompaktní třídy. Třetí generace modelu, která byla představena v roce 2014, upevnila pozici vozu Fabia jako modelu určeného na dlouhé trasy v plném obsazení. Základní objem zavazadlového prostoru vzrostl o 50 l na současných 530 l. Objem zavazadlového prostoru tak dosahuje hodnot vozů kombi střední třídy.

Na počátku šest motorů, rozsáhlá výbava a velmi praktický držák Již první generace modelu Fabia Combi, vyráběná mezi léty 2000 a 2006, vynikala velkorysým prostorem, bohatou standardní výbavou a také mnoha moderními prvky výbavy na přání. Už v té době nabízel vůz navigaci, tempomat, zadní parkovací senzory, elektronickou kontrolu stability ESC nebo automatickou klimatizaci včetně chlazené schránky před spolujezdcem. Předchůdcem pozdějších Simply Clever prvků byl výklopný držák nápojů pro řidiče. Nabídka pohonných jednotek v prvním modelovém roce zahrnovala čtyři benzinové motory o objemu 1,4 l a 2,0 l a výkonu od 44 kW (60 k) do 85 kW (115 k). V nabídce byl také naftový motor o objemu 1,9 l s výkonem 47 kW (64 k) a naftový přeplňovaný motor s výkonem 74 kW (100 k). Fabia Combi první generace se také nabízela v užitkové verzi Praktik. Nástupce vozu Forman Praktik měl dvě sedadla; nákladový prostor byl oddělen pevnou dělicí stěnou. Zadní boční okna nahradila plechová výplň, lakovaná v barvě vozu. Prostor pro přepravu nákladu byl přístupný pátými dveřmi a pravými bočními dveřmi.

Dosud bylo vyrobeno celkem přibližně 1,5 milionu vozů Škoda Fabia Combi, včetně užitkového vozu Fabia Praktik. Podíl verze kombi na všech vozech napříč generacemi tak činí více než 40 %. Fabia Combi vyniká již 20 let velkorysou nabídkou prostoru, moderními technologiemi, širokou nabídkou motorů a mnoha možnostmi výbavy. Společnost Škoda Auto také nabízí speciální varianty modelu Fabia Combi, které jsou určeny například zákazníkům, kteří upřednostňují vozy s robustním, offroadovým vzhledem nebo fanouškům sportovní jízdy.

