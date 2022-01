Vyberte ten nejlepší dárek pro přítelkyni

Zatímco vybrat dárek pro kamaráda je celkem snadné, když vybíráte dárek pro přítelkyni, je každá rada drahá. Samozřejmě, že přítelkyně bude nadšená i z desátého parfému stejné značky nebo ze svetru v její nejméně oblíbené barvě, protože je to dárek od vás a z lásky. O originalitě a překvapení ale nemůže být řeč. Jaký dárek pro přítelkyni tedy vybrat, abyste jí ukázali, že i vy umíte překvapit?





Dárek musí zaujmout





Je dobré, když dárek zaujme už jen svým balením. A vůbec nemusí jít o lesklé mašle a tunu balicího papíru. E-shop Manboxeo.cz přišel s nápadem, jak dárky pro ženy a tedy iozvláštnit. Takovýmá totiž podobu ručně vyráběné dárkové Truhly zamčené na zámek. Aby se obdarovaná dostala dovnitř, musí buď vyluštit přiloženou indicii nebo zámek přeřezat přiloženou pilkou. Tak jako tak všechny čeká spousta zábavy.

Ani obsahy nejsou jen tak obyčejné. Dárkové Truhly jsou totiž plné vysoce kvalitních produktů z rodinných firem a od prověřených výrobců. A rozhodně je nenajdete na každém rohu. Nemusíte se bát, že se přítelkyni netrefíte do vkusu, protože obsahů je na výběr velká spousta. Vám stačí jen vědět, co má přítelkyně ráda, popřípadě co jí chutná.

Kosmetika pro ženy

Snad každá žena o sebe ráda pečuje. Skvělý tip na dárek pro přítelkyni je tedy dárková Truhla s přírodní kosmetikou na tělo, pleť i vlasy s kokosem a arganovým olejem. Vybrat můžete i kosmetiku se svěží vůní verbeny, s uklidňující levandulí nebo se smyslnou divokou růží. Dopřává si ráda vanu plnou horké vody? S Wellness dárkovou Truhlou Damboxeo si tento zážitek ještě zpříjemní.

Baileys je kávový likér oblíbený zejména mezi ženami. Proto jako dárek pro přítelkyni můžete vybrat dárkové balení se zámečkem, indicií a pilkou s Baileys, originálními houpacími sklenicemi a luxusními čokoládovo-kávovými dobrotami. Pokud si raději namíchá nějaký koktejl, nejlepší dárek pro přítelkyni bude dárková Truhla Gin Tonic. V ní najde grapefruitový gin Whitley Neill, třešňový tonic, míchaný nápoj v plechovce a několik dobrot, které si může k oblíbenému pití vychutnávat.

Dárky pro každou ženu

Nedokáže si představit ráno bez šálku voňavé kávy? Dopřejte jí to potěšení s dárkovou Truhlou pro kafařku, kde najde výběrovou zrnkovou kávu a kávové lahůdky. Dárková Truhla plná luxusní čokolády je vhodný dárek pro přítelkyni, která nedokáže odolat této sladké pochoutce ve všech možných příchutích. A co třeba ideální dárek pro přítelkyni, která holduje zdravým potravinám? V nabídce najdete samozřejmě i RAW a BIO Truhlu.

Vytvořte skutečný originál

To ale ještě není vše. Každou dárkovou Truhlu můžete ještě personalizovat a vytvořit nejlepší dárek pro přítelkyni, který bude přesně na míru. Můžete na ni přidat společné fotografie, srdíčka nebo některý z mnoha nabízených motivů. Přidat můžete i dřevěná 3D čísla nebo dřevěný 3D vzkaz, na který vlastnoručně napíšete srdečné přání. Budete tak mít jistotu, že dárek pro přítelkyni je skutečný originál.





Komerční článek (foto: Rewild.cz)

