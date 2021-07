Test: Škoda Scala - ještě normální auto

Éra čistě dotykového ovládání je u koncernových aut v plném proudu a jinak tomu není ani u nových Škodovek. Pokud ještě chcete auto s klasickou ruční brzdou a palubní desku nepostiženou dotykovou mánií, kupte si Scalu od mladoboslavské automobilky. Máte poslední šanci





My vyzkoušeli Scalu poháněnou silnějším litrovým tříválcem spojeným s manuální šestirychlostní převodovkou a rozhodně jsme nelitovali.





Scalu může aktuálně pohánět buď zkoušený zážehový litrový tříválec TSI nebo čtyřválcová patnáctistovka TSI, přičemž úplně nejlevněji pořídíte podladěnou verzi tříválce s výkonem 70 kW. Zaplatíte za ni 412 900 Kč v základní výbavě Ambition. Za testované silnější provedení s 81 kW připlatíte dvacet tisíc korun, za patnáctistovku pak šedesát tisíc Kč. Po zkušenostech s motorem 1.5 TSI bychom zůstali u tříválce. Obě motorizace je možné mít s manuální převodovkou (1.0 TSI 70 kW má jen pět rychlostí, všechny ostatní šest) nebo se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG, za který se připlácí vždy 40 tisíc Kč. Kromě toho Škoda nabízí i provedení G-TEC spalující zemní plyn. To přijde minimálně na 497 900 Kč, jelikož je dostupné až výbavového stupně Style. V ceníku také najdeme dvě akční nabídky (Akční model 2021 a Akční model 120 let motorsport).

Představovat si design Scaly není potřeba. Po otevření dveří tento model ničím zásadně nepřekvapí. Sedadla mají dostatečné rozměry a za volantem celkem rychle naleznete správnou pozici. Škodovka ponechala mechanické ovladače klimatizace. Od těch si nové modely mohou nechat jen zdát. Ve Scale si nastavíte díky kruhovým ovladačům teplotu i poslepu, což zvyšuje bezpečnost při jízdě. Bohužel ale některé méně časté úkony bez displeje neuděláte. Jedná se zejména o ovládání intenzity foukání větráku ve chvílích, kdy nechcete vše nechat na automatickém režimu klimatizace. A to je zcela pochopitelné a v praxi nám to nevadilo. Horší je to s chybějícím tlačítkem synchronizujete obou stran dvouzónové klimatizace.

Displej multimediálního systému má pěknou grafiku a domovská stránka může vypadat jako u chytrého telefonu. Na dlaždice je možné navolit údaje z mnoha možností nabídky a nebudete tak muset dlouze lovit v menu. Sledovat můžete navigaci, stav auta, multimédia, ale i automatické čtení značek a další věci, aniž byste na displej museli sáhnout. Potěší i digitální přístrojovka, u které lze vybrat z několika stylů zobrazení. Na velmi vysoké úrovni je také konektivita. Problém může nastat, pokud chcete připojit starší mobilní telefon k infotainmentu. Ve Scale nenaleznete klasické velké USB porty, ale jen konektor USB-C, kterým disponují nejnovější telefony. Pokud máte starší mobil, kupte si za pár korun redukci nebo kabel.

Tříválec pod kapotou překvapil svou živostí a velmi dobrým odhlučněním. Už od startu běží s minimálními vibracemi. Po překročení 1 500 ot./min. se začíná probouzet a příjemně plynule táhne až nad hranici čtyř tisíc otáček. Při dodržování rychlostních limitů se litrový motor za plného obsazení odvděčil na trase dlouhé dvě stovky kilometrů průměrnou spotřebou 5,5 l/100km, což znamenalo milé překvapení. V Praze jsme se Scalou velmi svižně pohybovali za 6,1-6,5 l/100 km.

Litrový tříválec jasně ukázal, že na vůz velikosti Scaly v pohodě stačí, na dálnici točí při stotřicítce pohodové otáčky a problém mu nedělají ani horské přejezdy. Je pravdou, že v několika největších stoupáních a vracečkách jsme byli nuceni řadit jedničku, to ale nic nemění na faktu, že silnější tříválec je plnohodnotnou motorizací.

Škoda Scala se povedla. Dokáže nabídnout vzhledem k rozměrům karoserie velkorysý prostor pasažérům, veliký pravidelně tvarovaný zavazadelník a jednoduché ovládání. Ergonomie patří na špici, a pokud Vás dotykové ovládání nových koncernových vozů rozčiluje, Scala je jasnou volbou. Má klasickou ruční brzdu, fyzické ovladače klimatizace, propracovaný infotainment a přehlednou přístrojovou kapličku umožňující volit styl zobrazení.

Technické údaje Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW 6MAN: Typ vozu: Motor: přeplňovaný řadový tříválec TSI, 999 ccm Palivo: benzin Pohon: předních kol Výkon: 85 kW (115 koní) při 5000 ot./min Točivý moment: 200 Nm v rozmezí 2000 – 3500 ot./min Zrychlení 0-100 km/h: 9.8 s Maximální rychlost: 201 km/h Převodovka: šestistupňová manuální Spotřeba paliva (l/100 km): 6,4 / 4,2 / 5,0 Naměřená kombi spotřeba (l/100 km): 5,6 Objem nádrže: 50 litrů Délka: 4362 mm Šířka: 1793 mm Výška: 1471 mm Rozvor: 2636 mm Pohotovostní hmotnost: 1240 kg Objem zavazadlového prostoru: 467 / 1410 litrů





