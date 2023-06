Vůně do auta vám zpříjemní požitek z jízdy

Vyjít na ulici bez deodorantu a parfému je téměř nepředstavitelné, vůně nás zkrátka doprovázejí na každém kroku. Zaměřte se také na vůni v autě a zpříjemněte si požitek z jízdy.





Kam umístit vůni, aby provoněla celý interiér

Osvěžovač vzduchu do auta, to už není jen papírový stromeček zavěšený na zpětném zrcátku. Vůní a jejich druhů je v dnešní době požehnaně, proto je třeba znát možnosti. Vůně do interiéru vozidla najdete v podobě plastových figurek a symbolů, které lze přichytit na mřížku větrání, nebo jako plechovky s vonným obsahem.





Na ventilační mřížku

U voňavek na ventilační mřížku se můžete vyřádit nejen při výběru aroma, ale také při volbě vzhledu. Osloví vás hravé barevné tvary panáčků, zvířátek a nejrůznějších symbolů, nebo dáte přednost elegantnímu vzhledu dřeva či minimalistickým černým krabičkám?

Do přihrádky

Vůně v plechovkách jsou skvělým řešením pro řidiče, kteří si svůj interiér chtějí udržet minimalistický a bez dekorací. Neumisťují se totiž na palubovou desku do zorného pole cestujících, ale naopak se schovávají do přihrádek ve dveřích nebo v prostředním panelu. Krásně tak provoní auto, aniž by kazily dojem z upraveného interiéru.

Parfémy do auta

Další možností jsou speciální parfémy do auta, které jednoduše rozprášíte na textilní povrchy, kde se aroma drží a z nichž se do interiéru vozidla postupně uvolňuje příjemná vůně. Výhodou je, že si auto můžete provonět svým oblíbeným parfémem, který sami nosíte nebo vám připomíná blízkou osobu.

Auto, do kterého se budete těšit

Vůně do auta nejsou záležitostí jen specializovaných výrobců, vybírat můžete také mezi produkty luxusních kosmetických značek, u výrobců svíček a doplňků do domácnosti nebo se jako vůně dají použít esenciální oleje. U těch budete mít jistotu, že nedýcháte chemické látky, ale čisté přírodní aroma, které prospívá zdraví. Anebo jednou zapomenete v kufru auta kostku mýdla, která vám omylem vypadla z nákupní tašky, a přijdete na to, že vám auto nikdy nevonělo lépe.





