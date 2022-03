Volvo představuje modernizované modely XC40 a C40

Automobilka Volvo Cars představuje modernizované modely a novou variantu Volva C40 s jedním motorem, která je vybavena 69 kWh akumulátorem a na jedno nabití ujede až 434 km. Akumulátor vozu bude možné prostřednictvím rychlonabíjecích systémů nabít z 10 % jeho kapacity na 80 % přibližně za půl hodiny.





Společnost Volvo Cars představuje celou řadu nových prvků pro svou kompletní modelovou řadu, přičemž je nejmarkantnější z těchto změn modernizace exteriéru plně elektrického modelu XC40 Recharge. Mimoto švédská automobilka odhaluje také jednomotorovou variantu čistě elektrického Volva C40 Recharge.





Nové varianty modelů C40 a XC40 budou společně s dalšími novými modely švédské automobilky dostupné v rámci aktualizované nabídkové koncepce, jejímž smyslem je poskytnout zákazníkům jednodušší a pohodlnější proces online objednávání vozů Volvo. Zájemci nyní budou moct volit mezi různými úrovněmi výbavy a vybírat si možnosti, které nejlépe odpovídají jejich osobním potřebám. Nová struktura nabídky odráží ambice společnosti Volvo Cars zvýšit transparentnost cen a co nejvíce zjednodušit modelovou nabídku zaměřením na atraktivní předkonfigurované varianty.



Když společnost Volvo Cars v roce 2017 poprvé představila model XC40, jednalo se o svěží, kreativní a velmi výrazný přírůstek do rodiny Volvo. O pět let později zde máme cenami ověnčenou stálici portfolia automobilky a současně i jeden z nejprodávanějších vozů značky.



V zájmu posílení jeho smělého designu a moderního charakteru osvěžili designéři jeho vzhled nově navrženými designovými prvky. Nový přední nárazník a bezrámová maska chladiče zajišťují vizuální soulad modelu XC40 Recharge s Volvem C40 Recharge, čímž bylo dosaženo větší synchronizace obou modelů symbolizujících cestu značky ke kompletní elektrifikaci.



Typické světlomety v provedení Thorova kladiva jsou nyní vybaveny také nejmodernější LED Pixel technologií, která jim umožňuje automaticky přizpůsobovat vzor svícení situaci před vozem a efektivně osvětlovat vozovku, aniž by docházelo k oslňování ostatních řidičů.



Zájemci o čistě elektrické Volvo XC40 Recharge navíc získají možnost pořídit si prémiové čalounění bez podílu kůže a možnost vybírat z nové nabídky laků karoserie a disků, což jim umožní ještě lépe vůz přizpůsobit vlastnímu vkusu.





„Náš designový jazyk sleduje naši cestu, jejímž cílem je stát se automobilkou zaměřující se na plně elektrická vozidla,“ uvedl Robin Page, ředitel pro design ve společnosti Volvo Cars. „Prostřednictvím modernizace plně elektrického modelu XC40 pokračujeme v rozvíjení jeho okamžitě rozpoznatelného designu, přičemž mu propůjčujeme modernější tvář s uhlazenější přídí a maskou chladiče, která je ještě více integrována do karoserie.“



Pro čistě elektrické Volvo C40 Recharge představila společnost Volvo Cars kromě varianty se dvěma motory také verzi s jedním motorem, jejímž smyslem je rozšířit nabídku plně elektrických vozů značky a zpřístupnit elektrickou mobilitu většímu počtu lidí.



Nová jednomotorová varianta modelu C40 s pohonem předních kol rozšiřuje nabídku čistě elektrických vozů Volvo na čtyři, čímž dále dláždí cestu automobilky začít do roku 2030 prodávat výhradně plně elektrická vozidla.



Jednomotorová varianta modelu C40 Recharge





