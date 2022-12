Volkswagen zahajuje předprodej nového Amaroku, milion ale nestačí

Nový Amarok v předprodeji na českém trhu již od 1 052 708 Kč včetně DPH, oficiální uvedení na český trh bude v polovině roku 2023. Amaroku nechybí nejmodernější asistenčními systémy, pohon všech kol nebo silné pohonné jednotky včetně šestiválcového TDI. V prodeji budou také dvě vrcholné verze: „PanAmericana“ (off-roadový styl) a „Aventura“ (exkluzivní styl).





Nový Amarok je připraven na všechny druhy cest. Jako nezdolný pick-up a automobilový nástroj – důkladně promyšlený od kabiny až po otevřenou ložnou plochu. Jeho pohon obstarávají silné a hospodárné přeplňované motory ve spojení se dvěma různými systémy pohonu všech kol. V interiéru dokládá zřetelný pokrok oproti úspěšnému předchůdci s více než 830 000 prodanými vozy rozsáhlá výbava, která v závislosti na verzi zahrnuje více než 25 asistenčních systémů, displej s úhlopříčkou až 12,3 palce, praktickou kombinaci digitálních a analogových ovládacích prvků a velmi kvalitní materiály. Předprodej v České republice byl již zahájen. Ceny nového Amaroku začínají již od 1 052 708 Kč.





Zahájení předprodeje: „Mám velkou radost, že se do naší nabídky na českém trhu opět vrací tak skvělý vůz, jakým je Amarok,“ říká Jakub Šebesta, ředitel značky Volkswagen Užitkové vozy v České republice. „První generace Amaroku se stala kultovní a nyní přichází generace nová, která je ještě expresivnější a suverénnější. Konfigurátor bude spuštěn v polovině roku 2023, ale zákazníci již nyní mohou nový Amarok objednávat u autorizovaných prodejců značky Volkswagen Užitkové vozy.“ K dispozici je všech pět stupňů výbavy. Amarok 2.0 TDI 125 kW s 6stupňovou manuální převodovkou stojí 870 007 Kč bez DPH (1 052 708 Kč včetně DPH). Amarok Life je poháněn jednotkou 2.0 TDI 151 kW v kombinaci s 6stupňovou manuální nebo 10stupňovou automatickou převodovkou. Ceny v tomto případě začínají od 923 598 Kč bez DPH (1 117 554 Kč včetně DPH). Ostatní výbavové linie – Style, PanAmericana a Aventura – mají pod kapotou šestiválec 3.0 TDI 177 kW s 10stupňovou automatickou převodovkou a jejich základní ceny se pohybují v rozsahu od 1 031 751 Kč do 1 191 138 Kč bez DPH (od 1 248 418 Kč do 1 441 277 Kč včetně DPH).





