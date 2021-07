Volkswagen Polo GTI má 207 koní a stovku umí za 6,5 sekundy

Pod kapotou modernizovaného ostrého Pola GTI stále pracuje přeplňovaný dvoulitr TSI, který posílil z 200 koní na 207 koní, přičemž maximum točivého momentu zůstalo na hodnotě 320 N.m. Manuální převodovku už nějakou dobu nemá, takže i novější verze se spoléhá výhradně na sedmistupňový automat DSG.





Volkswagen v dubnu představil novou evoluční verzi šesté generace modelu Polo. Nyní následuje její nejsportovnější verze: nové Polo GTI. Nositel legendární zkratky stojí na vrcholu segmentu modelu Polo díky svým mimořádným výkonům, technologii a sportovnosti. Výkonný motor TSI a sportovní podvozek, šitý na míru speciálně pro Polo GTI, proměňuje nejprodávanější kompaktní vůz na dynamický čtyřdveřový sportovní vůz, který jako první na přání umožňuje také částečně automatizovanou jízdu. Řada asistenčních systémů nejnovější generace zaručuje všem cestujícím ještě větší pohodlí a bezpečnost.





V automobilovém světě jsou tři písmena, která mají již po téměř pět desetiletí doslova magický význam: GTI. Tato zkratka symbolizuje díky značce Volkswagen již od prvního GTI z roku 1976 výjimečné potěšení z jízdy v kompaktním segmentu. Polo nese zkratku GTI od roku 1998 – jako třetí model po modelech Golf a Scirocco. Nejnovější generace plynule navazuje na velkolepou tradici modelů GTI a do třídy malých vozů přináší nová měřítka. Technickým základem je modulární platforma MQB koncernu Volkswagen. Platforma MQB ztělesňuje napříč modelovými řadami technický pokrok, který zákazníkům přináší vysokou tuhost karoserie, příkladně nízkou hmotnost vozidla a vynikající úroveň pasivní bezpečnosti.

IQ.DRIVE Travel Assist, který se v modelu Polo GTI používá poprvé, umožňuje částečně autonomní jízdu. Asistenční systém Travel Assist převezme řízení, brzdění a zrychlování nového modelu Polo GTI v rozsahu rychlostí od 0 do 210 km/h. IQ.DRIVE Travel Assist přitom využívá k řízení v podélném směru důvěrně známé systémy, jakým je adaptivní tempomat ACC, zatímco řízení v příčném směru podporuje sériově dodávaný asistent pro jízdu v jízdním pruhu Lane Assist. Řidič systém aktivuje tlačítkem Travel Assist na nově tvarovaném multifunkčním kůží obšitém sportovním volantu. Při používání této funkce musí ruce řidiče zůstat na volantu. Řidič zůstává za všech okolností odpovědný za řízení svého vozidla.

Nabídka zahrnuje mnoho nových informačních a zábavních systémů (MIB3.1 nejnovější generace), které jsou on-line propojeny s nejrůznějšími službami a zajišťují v novém modelu Polo GTI nejmodernější konektivitu. Zařízení pro připojení k internetu OCU (Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou eSIM umožňuje používání on-line služeb We Connect (připraveny pro časově neomezené používání) a We Connect Plus (v Evropě připraveny pro bezplatné používání po dobu jednoho roku až tří let). V závislosti na výbavě rozšiřují nejnovější systémy MIB3.1 další funkce, mezi něž patří hlasové ovládání, přístup k streamingovým službám nebo individualizace prostřednictvím osobního uživatelského účtu „Volkswagen ID“ v cloudu. Aplikace v chytrém telefonu lze nyní propojit s vozem i bezdrátově prostřednictvím systému „App-Connect Wireless“ s uživatelskými rozhraními Apple CarPlay™ a Android Auto™. Stejně jako u modelu Polo jsou digitální přístrojová deska a informační a zábavní systém umístěny v jedné úrovni, aby bylo ve všech jízdních situacích umožněno jejich optimální ovládání se snadnou čitelností. „Digital Cockpit Pro“ ohromí nejen svou značnou velikostí – úhlopříčka displeje 10,25 palce odpovídá 26 centimetrům – ale také vysokou hustotou pixelů, lepším kontrastem a intenzivnějšími barvami.

Sportovnost v kombinaci s hospodárností a umírněnou spotřebou

Přední kola nového modelu Polo GTI pohání zážehový motor s přímým vstřikováním přeplňovaný výfukovým turbodmychadlem přes sériově dodávanou 7stupňovou dvouspojkovou převodovku (DSG). Mezi highlighty motoru uloženého vpředu napříč patří například dvojitá vstřikovací soustava, která kombinuje přímé a nepřímé vstřikování, řídicí jednotka motoru se čtyřjádrovým procesorem a elektronicky řízený systém variabilního zdvihu sacích ventilů. Navzdory vysokému výkonu se může motor pochlubit také vynikající hospodárností s umírněnou spotřebou paliva. K tomu přispívá rovněž nízká pohotovostní hmotnost nového modelu Polo GTI.

Jak se na opravdové GTI značky Volkswagen sluší a patří, je i nové Polo GTI sériově vybaveno speciálně nastaveným sportovním podvozkem. Vůz má díky tomu o 15 milimetrů nižší světlou výšku. Sportovní podvozek zaručuje pro vozy GTI typickou syntézu vysoké úrovně jízdní dynamiky, bezpečných jízdních vlastností s neutrální charakteristikou a vynikajícího jízdního komfortu.

Nové Polo GTI je sériově vybaveno novými světlomety IQ.LIGHT LED Matrix a osvětlenou lištou na masce chladiče jako charakteristického doplňku světel pro denní svícení. Nové sportovní Polo tak stylově navazuje na elektromobily Volkswagen ID. a nové generace úspěšných modelů Golf, Arteon a Tiguan, které mohou být v závislosti na variantě rovněž vybaveny lištou s LED osvětlením, která je novým typickým prvkem vozů Volkswagen.

Nejnápadnější vizuální změnou na zádi nového modelu Polo GTI jsou nově tvarované zadní LED svítilny s animovanými brzdovými světly a integrovanými dynamickými ukazateli směru, které ukazují změnu směru jízdy plynulým pohybem světla. Nové nárazníky ve specifickém designu GTI dodávají malému sportovnímu vozu na silnici ještě suverénnější vzezření s širším postojem. Nově tvarované jsou i osvětlovací jednotky systému AFS (Adaptive Frontlighting Systém), uložené na krajích nárazníku a ovládané společně s hlavními světlomety. Výsledkem je ještě výraznější světelný design. Společně se světlomety IQ.LIGHT – LED Matrix zajišťují velmi homogenní osvětlení vozovky a jejího okolí. Charakteristickými designovými prvky GTI na ještě ostřejší přídi jsou i nadále voštinové mřížky v otvorech pro přívod vzduchu, nápadně červené logo GTI na masce chladiče a obvodový červený ozdobný pruh nad svíticí lištou denních LED světlometů, který na pravé a levé straně navazuje zalomenými červenými prvky na světlomety IQ.LIGHT – LED Matrix.

Nové Polo GTI se dodává s následujícími pěti barvami karoserie: perleťový lak Deep Black, metalický lak Smoke Grey, metalický lak Kings Red, nemetalický lak Pure White a metalický lak Reef Blue. Tři naposledy uvedené odstíny lze na přání kombinovat s kontrastní černou střechou (Roof Pack). Do sériové výbavy patří 17“ kola z lehké slitiny, na přání je možné Polo GTI objednávat také 18“ kola z lehké slitiny.

Interiéru dominuje černá, červená a šedá barva spolu s odstínem chromu. Jak je pro vozy GTI typické, mají střešní sloupky spolu s čalouněním stropu titanově černý odstín. Mezi typické znaky GTI patří vždy také červené kontrastní prošívání, které zdobí sériově dodávaný multifunkční sportovní kůží obšitý volant, páku voliče převodovky DSG a vnější plochy sedadel. O fascinující akustické zážitky se postará na přání dodávaný audiosystém beats s výkonem 300 W a šesti reproduktory. Zesilovač je prostorově úsporně uložen pod variabilní podlahou zavazadlového prostoru, který má v novém modelu Polo GTI objem 351 litrů.









