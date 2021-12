Toyota GR86 dostala místo dvoulitru čtyřválec o objemu 2,4 litru

První generace sportovního modelu GT86 od japonské automobilky se představila již v roce 2012 a celosvětově se jí prodalo přes 200 000 kusů. Ta nová nese označení GR 86, aby blíže sportovnímu týmu Toyoty pojmenované Gazoo Racing.





Nové kupé bude představovat nový nejdostupnější model řady GR od Toyoty, přinášející atraktivní sportovně zaměřený handling a jízdní schopnosti s potenciálem oslovit širší publikum. Model navazující na předchůdce GT86, který znamenal návrat Toyoty k vyvíjení sportovních vozů, si zachovává tradiční uspořádání s motorem vpředu a pohonem zadních kol.





Pod kapotou i nadále zůstává vysokootáčkový čtyřválec s protiběžnými písty („boxer“), avšak s vyšším zdvihovým objemem, doprovázeným i podstatným navýšením výkonu a točivého momentu. Díky technickým úpravám motoru a převodovky se vyšší výkonový potenciál podařilo přetavit v hladkou a suverénní akceleraci v celém pásmu otáček.

Vývoj podvozku se zaměřil na snižování hmotnosti a další snižování těžiště vozidla ve prospěch ještě ostřejšího handlingu a lepší odezvy. V širší míře se využívá hliník a další lehké, nicméně pevné materiály, resp. strategicky rozmístěné výztuhy rámu vozidla k dosažení vyšší tuhosti napříč celým vozidlem. Systémy zavěšení dále těží z detailních úprav ve prospěch optimálního handlingu. V rámci vývoje nových aerodynamických prvků karoserie pak konstruktéři využili podpory kolegů z motoristického sportu.

Nové GR86, poprvé odhalené v dubnu 2021, se na evropských trzích představí na jaře 2022. Vůz se bude vyrábět pouhé dva roky, a tak mají zákazníci jedinečnou příležitost ke koupi.

Radost za volantem – Waku Doki

Nové GR86 se představuje jako „analogový vůz pro digitální epochu“, navržený skutečnými nadšenci pro podobně smýšlející uživatele, s důrazem na ničím neředěný požitek z jízdy – tedy charakter, pro nějž v japonštině existuje slovní spojení „waku doki“.

Je důležité poznamenat, že GR86 není sportovním vozem určeným pouze pro automobilové puristy nebo mimořádně zkušené jezdce: jeho výhody oceníte nejen na soutěžní trati, ale i při běžném cestování na otevřených cestách.

Jako nový nejdostupnější model s označením GR přináší kvality, kterými GT86 přivedlo k Toyotě nové fanoušky a vyvolalo zájem o automobilovou kulturu této značky prostřednictvím účasti v lokálních akcích motorsportu a inspirace pro nadšence do tuningu automobilů, jakož i dodavatele poprodejních dílů.

Záměry Toyoty shrnuje hlavní konstruktér GR86, Jasunori Suezawa: „Posláním GR86 je otevřít vstupní bránu do světa GR, a zpřístupnit tak toto potěšení ještě vyššímu počtu zájemců.“



Benzínový motor 2,4 litru s protiběžnými písty („boxer“)

Určujícím prvkem nového GR86 je podobně jako v případě modelu GT86 motor v uspořádání „boxer“ s protiběžnými písty, který je klíčem k jízdním schopnostem vozu, sám o sobě přispívajícím k nízkému těžišti. Čtyřválcová jednotka s ventilovým rozvodem DOHC 16v používá stejný blok válců jako v minulosti, avšak zdvihový objem narostl z 1998 na 2387 cm3. Za tímto účelem se zvětšil průměr vrtání z 86 na 94 mm.

Motor se shodným vysokým kompresním poměrem 12,5:1 vykazuje vyšší výkonový potenciál: maximální výkon narostl přibližně o 17 % z původních 200 k (147 kW) na 234 k (172 kW) při 7000 ot/min. Díky tomu se podařilo vylepšit zrychlení z místa na 100 km/h o více než jednu sekundu na 6,3 sekundy (resp. 6,9 sekund s automatickou převodovkou). Nejvyšší rychlost GR86 s manuální převodovkou činí 226 km/h, resp. 216 km/h v případě automatu.

Narostl i točivý moment, jehož průběh byl odladěn tak, aby špičky 250 Nm vůz dosahoval podstatně dříve – při 3700 ot/min (u předchůdce GT86 maximum 205 Nm při 6600 ot/min). To se podepisuje na hladkém a suverénním zrychlování až do vysokých otáček ve prospěch atraktivních jízdních schopností, jako např. při akceleraci na výjezdu ze zatáček. Maximum točivého momentu je v případě manuální i automatické převodovky stejné.

Konstruktéři provedli řadu menších úprav ke snížení hmotnosti motoru a dosažení vlastností v souladu s vyšším výkonem této jednotky. Jedná se např. o tenčí vložky válců, optimalizaci pláště válců a nahrazení původně hliníkového krytu vahadel plastovým dílem – čímž se zároveň snížily vibrace. Ojnice jsou nyní pevnější a rovněž byla provedena optimalizace tvaru ojničních ložisek i spalovací komory.

Systém vstřikování paliva D-4S, využívající přímé vstřikování paliva v kombinaci s nepřímým vstřikováním do sacího kanálu, byl odladěn ve prospěch rychlejší odezvy na pokyny od plynového pedálu. Přímé vstřikování napomáhá ochlazovat válce, čímž napomáhá k dosažení vysokého kompresního poměru; vstřikování do sacího kanálu na druhé straně přichází ke slovu za nízkého až středního zatížení motoru, kdy pomáhá snižovat spotřebu paliva.

Další vylepšení se týkají systému sání motoru – změnil se průměr i délka sacího potrubí, což přispělo k lineárnějšímu charakteru křivky točivého momentu, a tudíž i zrychlování. Systém přívodu vzduchu byl přepracován s cílem optimalizovat proudění vzduchu. Další zlepšení přinesla nová konstrukce palivového čerpadla k zajištění stabilního průtoku při zdolávání zatáček, resp. menší vysokorychlostní vodní čerpadlo, navržené pro optimální fungování za vysokých rychlostí, kdy dosahuje vyššího průtoku i spolehlivosti. Doplněn byl nový kapalinový chladič oleje, přičemž v robustnější konstrukci chladiče se nyní nacházejí vzduchové kanálky ke zvýšení množství nasávaného chladicího vzduchu.

Součástí výfukové soustavy je nová centrální trubka o objemu 5,6 litru, z níž se při akceleraci line uspokojivé „bručení“, které je zesíleno akustickým systémem Active Sound Control (ASC), přenášejícím zvuk motoru do kabiny vozu.

K potlačení nežádoucího hluku a vibrací používá GR86 nové hydraulické uložení motoru z hliníku, resp. přepracovanou a tužší konstrukci olejové vany s novým profilem žeber.

Převodovky

V souladu se zvýšeným výkonem a točivým momentem motoru pro GR86 byla přepracována šestistupňová manuální i automatická převodovka, aby ničím nenarušovala klíčové kvality stojící za požitkem z jízdy.

Nový olej s nízkou viskozitou v kombinaci s novými ložisky garantuje hladký chod řazení i přes nárůst výkonu motoru. Pokud by řidič chtěl využít potenciál vozu skutečně na maximum, může snadno přepnout do režimu Track, příp. vypnout stabilizační systém vozidla (VSC). Volič převodovky má po přepracování kratší chod a lépe padne do ruky.

Součástí automatické převodovky jsou pádla pod volantem s možností ručního řazení převodových stupňů. V režimu Sport pak převodovka automaticky volí optimální stupeň podle toho, jak řidič pracuje s brzdovým a plynovým pedálem, resp. v závislosti na dynamickém chování vozidla. V zájmu hladkého přenosu vyššího výkonového potenciálu motoru byly doplněny další lamely spojky a nový vysokokapacitní měnič točivého momentu.

Lehký a mimořádně tuhý podvozek

Určujícím charakteristickým znakem GT86 byl špičkový handling – a v případě GR86 si Toyota dala za úkol nabídnout takový vůz, který bude v řidiči vyvolávat nadšení svojí schopností chovat se přesně v souladu s přáními majitele.

Aby bylo možné nárůst výkonu motoru proměnit v další porci atraktivního handlingu a odezvy, byl přepracován podvozek i karoserie s nasazením lehkých, nicméně velmi pevných materiálů ve prospěch vyšší tuhosti a nižší hmotnosti. Na klíčových místech vozu byly též doplněny další výztuhy.

V přední části vozidla jsou zabudovány příčné vzpěry ve spojích mezi zavěšením kol a rámem vozu, což se odráží v lepším přenosu zatížení od předních pneumatik a potlačení ohybů v bočním směru. Nové jsou i vysokopevnostní upevňovací prvky propojující rám s úchyty zavěšení kol; uvnitř kapoty je vestavěn nový příčný rám, nahrazující dříve používanou voštinovou konstrukci. Díky uvedeným opatřením se boční tuhost v přední části vozidla navýšila o 60 %.

Kompletní prstencová konstrukce v zadní části vozu propojuje horní a spodní část podvozku; nové upevňovací prvky, které podobně jako vpředu propojují rám s úchyty zavěšení kol, zajišťují lepší handling za působení sil příčného zrychlení při průjezdu zatáčkami. Vnitřní plechový panel pevně spojuje podvozkovou platformu s rámem horní konstrukce. Celková tuhost karoserie v krutu se zvýšila o 50 %.

Zaměření na redukci hmotnosti a snížení těžiště vozidla se odrazilo v použití pevných a lehkých materiálů ve všech klíčových oblastech. Jedná se např. o ocelové a hliníkové prvky z vysokopevnostního materiálu tvářeného za tepla, napomáhající k lepší regulací bočních a podélných náklonů karoserie. K preciznímu pospojování celého rámu karoserie přispělo i použití strukturálních lepidel na mnoha místech spodní části karoserie.

Kapota, panel střechy i přední blatníky jsou vyrobeny z hliníku; další snížení hmotnosti přinesla nová konstrukce předních sedadel, tlumiče výfuku a hnací hřídele. Díky všem uvedeným opatřením se GR86 chlubí bezmála dokonalým rozložením hmotnosti mezi nápravami v poměru 53:47 a postavením jednoho z nejlehčích čtyřmístných sportovních vozů na trhu s nejnižším těžištěm. Co se hmotnosti týče, GR86 se prakticky vyrovná modelu GT86, a to i přes dodatečné prvky ke zvýšení bezpečnosti a posílení kolizní ochrany.

Zavěšení kol

Systém zavěšení kol si GR86 vypůjčilo od předchůdce GT86 – nezávislé zavěšení se vzpěrami McPherson vpředu, resp. dvojité lichoběžníkové zavěšení na zadní nápravě, odladěné ve prospěch ještě lepší odezvy a stabilního jízdního chování. Samosvorný diferenciál Torsen zprostředkuje uklidňující jistotu ohledně držení stopy při zdolávání zatáček.

Celková optimalizace vlastností tlumičů a charakteristiky pružin přispěla ke stabilitě postavení vozu za všech situací a jeho předvídatelnému chování. Vpředu byla doplněna roztažná pružina a hliníková vzpěra uložení motoru; zvýšila se též tuhost upevnění převodky řízení.

S ohledem na navýšení točivého momentu motoru 2,4 litru bylo posíleno zavěšení zadních kol přímým propojením stabilizátoru a nápravnice ve prospěch maximální stability.

Řízení

Nový elektrický posilovač řízení pracuje s převodovým poměrem 13,5:1. Obě krajní polohy třípaprskového volantu GR86 dělí jen 2,5 otáčky ve prospěch snadné manévrovatelnosti. Z důvodu snížení hmotnosti a zmenšení rozměrů používá sytém nový elektromotor zabudovaný přímo ve sloupku volantu. Upevnění převodky řízení je nyní tužší (viz výše) s použitím pouzdra z tvrdé pryže a nového tvaru upevňovací podložky.

Brzdy

Na přední i zadní nápravě se používají kotoučové brzdy s odvětráváním o průměru 294, resp. 290 mm. Součástí standardní výbavy jsou řídicí systémy brzd – ABS, brzdový asistent, systém řízení trakce, systém kontroly stability vozu, asistent pro rozjezd v kopci, jakož i systém signalizace nouzového brzdění.

Karoserie a aerodynamika

Design exteriéru GR86 je další vývojovou variantou utažených a přikrčených tvarů GT86, hlásajících tradiční uspořádání s motorem vpředu a pohonem zadních kol s uplatněním prvků stylistického ztvárnění, které se odkazují na některé z nejproslulejších sportovních vozů Toyota, jako např. 2000GT a AE86 Corolla.

Svými rozměry se nový vůz obecně blíží GT86, je však nutné zmínit další přikrčení o 10 mm (na 1310 mm) a zvětšení rozvoru o 5 mm (2575 mm). Snížení těžiště vozu je klíčovým předpokladem k sebejistému handlingu a požitku z jízdy – na čemž má podíl i 5mm snížení vztažného bodu kyčelního kloubu řidiče.

Nové LED světlomety používají interní uspořádání ve tvaru písmene „L“ (podobně jako GR Supra), zatímco nová maska chladiče zaujme vzorem rastru s motivem „G“, vyhrazeným pouze pro modelovou řadu GR. Profil předního nárazníku má novou strukturu, která se pyšní sportovním vzhledem, a navíc pomáhá ke snížení odporových sil.

Při pohledu z boku dominují mohutné přední blatníky a velké dveřní prahy s prahovými nástavci; horizontální uspořádání spodní části karoserie, ubíhající napříč horní partie blatníků a přes linku dveří, deklaruje robustní postoj v podélném směru vozidla. Neméně působivé jsou i zadní blatníky; kuželovitý tvar zadní části kabiny zase zdůrazňuje široce rozkročený postoj a nízké těžiště vozu. Zadní skupinové svítilny s výrazně trojrozměrným tvarováním volně přecházejí v profil vedený napříč celou šířkou vozidla.

Vůz nově používá řadu aerodynamických prvků vč. předního spoileru a plně funkčních ventilačních otvorů, navržených s využitím know-how soutěžního týmu Toyota Gazoo Racing. Otvory po stranách za podběhy předních kol regulují proudění vzduchu a potlačují víření kolem pneumatik. Nová vnější zpětná zrcátka s černou povrchovou úpravou jsou zaoblena s ohledem na co nejlepší aerodynamiku, zatímco dodatečné lamely u podběhů zadních kol společně s aerodynamickými žebry ve spodní části zadního nárazníku napomáhají regulovat proudění přes karoserii a snadné odtrhávání vzduchu v zájmu co nejvyšší jízdní stability. U vyšší výbavové linie se na spodní hraně zadních dveří též objevuje zadní spoiler ve tvaru kachního ocasu.

V závislosti na výbavové linii se GR86 nabízí se 17" litými koly s 10 paprsky a broušenými povrchy, obutými do pneumatik Michelin Primacy HP, resp. 18" černými koly s pneumatikami Michelin Pilot Sport 4.

Interiér – kabina a zavazadlový prostor

Cílem návrhářů interiéru GR86 bylo zprostředkovat co nejlepší uspořádání z hlediska použitelnosti a ovládání všech palubních systémů – dominantou je zde horizontálně uspořádaný přístrojový panel ve prospěch širokého výhledového pole a maximálního soustředění řidiče na samotné řízení vozu. Z designu celé kabiny dýchá harmonická atmosféra.

Funkční ovladače na pracovišti řidiče jsou navrženy a rozmístěny ve prospěch maximální srozumitelnosti a intuitivní ovladatelnosti, což platí i pro panel klimatizace na středové konzole s velkými kruhovými ovladači s LED podsvícením, resp. klávesové spínače nebo loketní opěrku ve dveřích s integrovanými klikami. Praktičnost loketní opěrky mezi sedadly zvyšují nové držáky nápojů (nebo malých lahví), dva USB porty a zdířka AUX.

U nových předních sedadel se uplatnila štíhlá sportovní konstrukce; čalounění obsahuje nezávislé výplně pro příkladnou oporu těla. Přístup na zadní sedadla pak usnadňuje odjišťovací páčka v ramenní části předního sedadla.

Celkové zaměření na potřeby řidiče odráží volba barev interiéru – čistě černé provedení se stříbrnými akcenty, případně převažující černá s detaily čalounění v tmavě červeném tónu, který nalezl uplatnění i v případě prošívání, podlahových koberců a detailů dveří.

Zadní sedadla je množné sklápět pomocí páček v kabině, resp. odjišťovacího popruhu v zavazadlovém prostoru. Po sklopení je v zavazadelníku dost místa k přepravě čtyř obutých kol – což bezpochyby využijí ti, kteří se budou s GR86 vypravovat na soutěžní tratě.

MULTIMÉDIA A INFORMACE

O specifickém postavení GR86 v roli sportovního vozu vypovídá řada detailů vč. loga GR ve spouštěcí animaci na 8" centrálním dotykovém displeji, resp. 7" multi-informačním displeji před řidičem.

U multimediálního systému se zvýšil výpočetní výkon CPU ve prospěch rychlejší odezvy. Standardní výbava zahrnuje tuner s podporou digitálního vysílání (DAB), Bluetooth a možnost konektivity chytrých telefonů přes Apple CarPlay a Android Auto. K připojování zařízení a jejich nabíjení jsou k dispozici i USB porty a zdířka AUX. GR86 s novým palubním komunikačním modulem poskytuje funkci eCall pro případ nehody nebo nouze.

Součástí kapličky přístrojů před řidičem je multi-informační displej a jediný kruhový otáčkoměr s indikací rychlosti uprostřed. Obsah displeje lze vybírat, nastavovat a procházet pomocí spínačů na volantu. V režimu Sport se na displeji objevují červené akcenty.

Když řidič přepne do režimu Track, zobrazení se změní do podoby, která vznikla dle pokynů profesionálních jezdců týmu TOYOTA GAZOO Racing. Na displeji je v tomto případě centrální sloupcové zobrazení otáček motoru, dále indikace zvoleného převodového stupně, rychlosti, teploty oleje a teploty chladicí kapaliny, aby řidič mohl kdykoli letmým pohledem vyhodnotit stav vozu a co nejlépe načasovat řazení.





