Tipy na letní nízkorozpočtové pneu

Letních pneumatik nejrůznějších typů je na výběr opravdu mnoho. Od světových výrobců až po ty „bezejmenné.“ Kterým dát přednost? Zákazníkům sice leccos napovědí testy v populárních motoristických magazínech, ovšem jejich výsledky nemusejí být zrovna v souladu s tím, jaké jsou vlastně u motoristů nejoblíbenější.





Barum: Absolutní klasika

Pro mnohé české řidiče tak letos může být sázkou na jistotu nástupce úspěšného modelu Bravuris 3 HM pneu, tedy Barum Bravuris 5 HM z produkce Continental Barum v Otrokovicích. Vždyť s poměrem cena/výkon patří dokonce k tomu nejlepšímu na domácím trhu. A to vzhledem k výborné přilnavosti zejména na suchu, zlepšené trakci, jisté ovládatelnosti i na mokré vozovce, nízkému valivému odporu a tím i nižší spotřebě paliva, nízké hlučnosti při odvalování, i značnému kilometrovému nájezdu. Díky nové běhounové směsi High Mileage i patentovanému systému do sebe uzamykatelných lamel pro vyšší tuhost dezénu. Působivý design bočnic, převzatý ze zimních Polaris 5, je pak chrání i před poškozením třeba při kontaktu s obrubníkem. Navíc jsou k mání v celé řadě rozměrů od 15 do 21 palců, a v šířce od 175 do 295 milimetrů, takže si vybere snad úplně každý.

Sebring: S kvalitou Michelin

Dobrou volbou mohou být i letní gumy původně severoamerické značky Sebring, kterou dnes vlastní společnost IHLE, jeden z předních evropských velkoobchodníků s pneumatikami. Například Sebring Road, mimochodem další typický představitel cenově výhodných plášťů, jež se v testech příliš často neobjevují, a přesto jejich obliba stoupá. Jejich výrobu totiž v moderních provozech zajišťuje srbská společnost Tigar, patřící pod křídla Michelinu, takže samozřejmě probíhá podle všech „michelinských“ standardů kvality. V nabídce najdete i celou řadu dalších modelů, za všechny třeba Sebring Road Performance, či Sebring Ultra High Performance, speciálně navržený pro vysoké rychlosti - cenově jsou ale o poznání výš. Pro zajímavost - všechny vyjíždějí ze stejné linky jako další známé značky Riken, Tigar a Taurus.

Nexen: Premiant ze Žatce

Při výběru nových letních pneumatik se zajímavým poměrem ceny a kvality zpracování by v hledáčku neměla chybět ani společnost Nexen Tire Europe, sídlící v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Z její nabídky je v současnosti největší zájem o Nexen N'blue HD Plus s rozměrem 165/70 R14 81 T. A není divu. Podává výborné výkony na suchých i mokrých vozovkách, čtyři výrazné podélné drážky jistí dokonalejší odvod vody, a optimalizovaná běhounová směs zase dobrou přilnavost i nízký valivý odpor.

