Test: Volkswagen Passat 2.0 TSI nám přichystal obrovské překvapení

Pokud nového Passata obujete do normálních pneumatik (nízkoprofilům a obrovským kolům se vyhněte), dostanete vůz, který poskytne slušné pohodlí, nebude příliš vyčnívat z davu a nebude s ním problém najezdit desítky tisíc kilometrů za rok. Navíc neznáme jediný důvod, proč kupovat diesel. Benzínový dvoulitr nové generace se povedl, disponuje dostačujícím výkonem, je příjemným společníkem a jezdí stejně levně jako diesel.

Passat jsme zkoušeli nejen v hlavním městě, na dálnicích, ale i v pořádných zatáčkách. Přes Hradec Králové jsme se s ním vydali přes Žamberk a Králíky do Jeseníků. Zdolali jsme několik horských přejezdů, stovky zatáček a desítky vraceček. Uvnitř Passatu panuje vždy ticho, odhlučnění se výrazně zlepšilo. Řízení je lehké a do zatáček se Passat vrhá ochotně a téměř vůbec se nenaklání. V kopcích se nezadýchává ani při plném obsazení a opětovné nabírání rychlosti je bleskurychlé. Brzdy neutaháte a v případě potřeby si můžete řadit sami. Passat si vede skvěle na dálnici, v zatáčkách ale i ve městě. Stále patří k maximálně univerzálním automobilům.

Ale zpět ke zkoušenému dvoulitru TSI spojeným s pohonem předních kol a převodovkou DSG. Jeho projev nás po prvních kilometrech trochu zklamal. Mohl by být pohotovější, a nevědět o přítomnosti dvoulitru pod kapotou, tipovali bychom spíše patnáctistovku. To má hned několik důvodů. Prvním jsou ekologičtí aktivisté v Bruselu a druhým lineární servírování samotného výkonu. Stodevadesát koní se řádně projeví až v momentě, kdy pořádně dupnete na plynový pedál. Což je vlastně velmi příjemné. Při běžném cestování je jízda plynulá a vcelku pohodlná.

Volkswagen si dal záležet hlavně na zdokonalení multimédií. Digitální budíky za volantem Digital Cockpit disponují desetipalcovou obrazovkou, příplatkový nejvyspělejší infotainment Discover Pro přidává další 9,2palcový displej uprostřed palubní desky. Sáhnout však lze i po střídmější verzi s osmi či 6,5 palci. Passat umí indukční nabíjení chytrého telefonu či jeho připojení kabelem. Samozřejmostí jsou USB vstupy typu C, které nejsou ještě tak rozšířené. Pokud má váš telefon klasické „úesbéčko“, budete muset sáhnout po redukci.

Není to SUV, MPV, kombi ani prémiová limuzína za nekřesťanské peníze.

Právě v době, kdy uplyne deset let od zahájení úspěšné spolupráce mezi českým Fordem a Martinem Prokopem, odjíždí on i jeho tým do Saúdské Arábie, aby tam zkusil štěstí ve své již páté Rally Dakar. Loni tam se svým..