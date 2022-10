Test: Peugeot 308 1.5 BlueHDi - krásný lev s poctivým dieselem

V pořadí třetí generace Peugeotu 308 má být ukázkou toho, jak se francouzský výrobce posunul vpřed. Zda se to povedlo, jsme ověřovali za volantem vznětového hatchbacku v zajímavém zeleném metalickém kabátu Olivine.





Na třetí generaci kompaktního hatchbacku/kombi Peugeot 308 se čekalo neobvykle dlouho. Přišla na řadu až osm let od uvedení té druhé. A podle nás se čekání vyplatilo. Postavíte-li obě generace vedle sebe, rozdíl je enormní. Zavalitého předchůdce vystřídal atraktivní design vzbuzující dokonce emoce. Nezaměnitelný look proto chválíme.





Peugeot 308 můžete mít aktuálně od 620 000 Kč v základní výbavě Active Pack, přičemž o pohon se bude starat benzínový tříválec 1.2 PureTech ve spojení s manuální šestirychlostní převodovkou. Za osmistupňový automat se připlácí šedesát tisíc korun. Diesel 1.5 BlueHDi dostupný výhradně s automatem pak startuje na 730 000 Kč a plug-in hybrid na 920 000 Kč.

My zvolili starý dobrý diesel v nejvýšší možné výbavě GT Pack s pořizovací cenovkou 950 000 Kč. Nafta je sice aktuálně daleko dražší než benzín, stále ale věříme, že v budoucnu se ceny pohonných hmot obrátí. Vznětová patnáctistovka má stejné parametry jako v předchozí generaci. Maximální výkon i nadále činí 96 kW (130 koní) a točivý moment rovných 300 Nm. Mezigenerační nárůst hmotnosti ovšem zapříčil jeden nedostatek. Zatímco druhá generace Peugeotu 308 1.5 BlueHDi dokázala z nuly na 100 km/h akcelerovat pod deset vteřin (přesněji za 9,8 sekundy), ta třetí to zvládne o téměř sekundu pomaleji. Zároveň s tím souvisí jiná výhoda – fantastické odhlučnění motoru. Že testovanou 308 pohání právě kdysi chrochtající francouzská patnáctistovka, jednoduše nemáte šanci poznat. Samotný diesel totiž prakticky neslyšíte, a to ani při plné akceleraci. Do interiéru neprochází vůbec nic! Žádný hluk od motoru, aerodynamický šum ani valivý odpor 18palcových pneumatik. Kabina je izolována jako u starých poctivých vozů vyšší střední třídy. Pocitově tak dochází k potlačování rychlosti, takže pozor na radary.

Měničová převodovka může v době dvouspojkových převodovek působit archaicky, ale opak je pravdou. Francouzi měničový automat vyladili k dokonalosti. Řadí logicky a zároveň rychle. Motor zbytečně nevytáčí ani nepodtáčí. Navíc oproti dvouspojkovým skříním neškube při rozjezdu ani či brzdění. A jak to celé funguje v českých silnicích? Znamenitě. Aerodynamika vozu je na velmi vysoké úrovni (Cx=0,28 m²), takže 308 se vzduchem nenuceně prořezává a na kvalitním asfaltu se ladně pohupuje. Konstruktéři použili tlumiče měkké v roztahu, ale tvrdé ve stlačení v kombinaci s měkčími pružinami. Díky tomu 308 jezdí komfortně a díky vyšší hmotnosti je i stabilní při vyšších rychlostech. Zkoušený vůz byl vybaven voličem jízdních režimů. Řidič má k dispozici hned tři režimy - Eco, Normal a Sport. Ty z části ovlivňují chod automatické převodovky, chování motoru, citlivost plynového pedálu nebo třeba strmost řízení. Nemají však vliv na nastavení podvozku.

S dieselem jsme najezdili téměř tisíc kilometrů s průměrnou spotřebou 4,6 l/100 km, což je přesně hodnota, kterou udává pro tuto specifikaci sám výrobce. Už delší dobu se nám nestalo, že jsme jezdili za hodnoty udávané v papírech, vždy to bylo více. Ještě musíme upozornit, že polovinu trasy palubní počítač ukazoval hodnotu 4,3 l/100 km, díky čemuž předpokládaný dojezd činil nevídaných 1 160 km (palivová nádrž pojme 53 litrů). Peugeot 308 s dieselem je tedy především úsporný vůz, který se hodí pro zdolávání dlouhých cest. Diesel působí trochu ospaleji, což je dáno zejména zkreslením vnímání rychlosti a také lineárnějším přísunem výkonu. Plně naložený vůz po stránce výkonu neoslní, pro rozmyšlené předjíždění nebo udržení dálničního tempa to stačí. Žádný trhač asfaltu to není.

Hatchback se lvem ve znaku jezdí kvalitně. Není to žádný trhač výkonu (ano, minulá generace se stejným srdcem působila doopravdy živěji), o to pohodlněji se ovšem se současnou generací jezdí. Lepší je nejen odhlučnění, ale i poskytovaný cestovní komfort. Vůz se dobře ovládá, převodovka příjemně sází rychlosti a dílenské zpracování se podařilo dotáhnout na úroveň prémiového segmentu. V kabině zaslouží pochvalu zachování otočného ovladače hlasitosti audiosoustavy, možnost rychlého vypnutí systému stop-start, hezká grafika či nebo volitelná tlačítka v podobě panelu i-Toggles. Do velkých dlaždic si tak jednoduše přetáhnete oblíbené funkce (nastavení klimatizace, aplikace, telefonní kontakt nebo třeba vstup do menu masážních sedadel). Jedná se o šikovný nápad, jak mít nejpoužívanější věci hezky po ruce. Panel má každá 308 s výjimkou základní verze Active Pack. S infotainmentem a jeho 10“ displejem (již v základní výbavě) je snadné pořízení – nic složitě nehledáte, zobrazení si můžete přizpůsobit tak, jak potřebujete. Kromě toho za zmínku stojí 360stupňové parkovací kamery, které mají konečně důstojné rozlišení – ta zadní má navíc ostřikovač.

Dvouramenný volant hezky padne do ruky, ale v určitých pozicích bude většině řidičů vadit ve výhledu na přístrojový štít. Objem zavazadlového prostoru je 412 litrů, z toho 28 litrů v odděleném prostoru pod kobercem. Po sklopení opěradel zadních sedadel může dosáhnout až 1 323 litrů.

Peugeot 308 mezigeneračně dozrál, je nejen komfortnější a hezčí, ale v případě dieselu i fantasticky úsporný (šetřílci dokáží jezdit po 4 litry). Zkoušený diesel vyhoví všem, kteří neplánují permanentně okupovat levý jízdní pruh německého autobahnu a dávájí před mocným zátahem přednost komfortnímu svezení.





