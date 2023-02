Test: Mazda MX-30 je nejlepším druhým autem do rodiny na baterky

Omlazená čistě elektrická MX-30 spoléhá na třetinovou kapacitu baterií, z čehož pramení nejedna výhoda – nízká hmotnost, skvělé jízdní vlastnosti nebo zajímavá cenovka. A nás zajímalo, jaká úskalí tento japonský elektromobil přináší a jak se s ním jezdí v mrazivých dnech.





Test MX-30 probíhal v jediných mrazivých dnech letošního února. Ani přes poledne se teplota nepřehoupla přes nulu a v noci teploty padaly až k mínus deseti stupňům. Takže pro automobil s deklarovaným dojezdem až 200 km naprosto hrůzostrašné podmínky.





Ale zpět k samotnému vozu. Moc aut na baterky do milionu nekoupíte. Pomineme-li vozy typu Fiat 500e, Smart EQ fortwo, Honda e, Corsa-e nebo Dacii Spring Electric moc na výběr nemáme. Za konkurenta mazdy můžeme považovat na nejvýš model Kona Electric, který nenabízí tolik stylu.

Mazda MX-30 s cenovkou začínající na 930.500 Kč patří totiž k vyjímkám. Karoserie kombinuje prvky SUV a kupé, přičemž zajímavě řešeny je zejména druhý pár dveří, otevírající se opačně, než je zvykem. Zcela tu pak chybí béčkový sloupek, což můžete krásně vidět na fotografiích po článkem. Elektromobil od japonské automobilky navíc přijíždí na osmnáctipalcových kolech a nechybí mu bohatá výbava v podobě LED světel, téměř devítipalcové obrazovce multimediálního systému s navigací a podporou Apple CarPlay a Android Auto, vyhřívaná sedadla a volant, přední a zadní parkovací senzory či osm reproduktorů.

Mazda si jde už nějaký ten rok svou vlastní cestou a nic na tom nezměnila ani nedávná modernizace, která přinesla mimo jiné čtyři nové barevné kombinace karoserie, včetně dvou nových základních barev laku (Zircon Sand, černá Jet). Také přibily dva nové designy interiéru. MX-30 se stále drží dojezdu pouhých 200 kilometrů, jelikož Japonci moc dobře vědí, co dělají. Namísto velkému akčnímu rádiusu dávají u bateriového modelu přednost nízké hmotnosti a z toho pramenícím skvělým jízdním vlastnostem. MX-30 váží pouhých 1.645 kilogramů, což je o zhruba půl tuny méně než podobně velký Mercedes EQA. Samotná baterie váží podle dostupných informací jen 310 kg.

Modelový rok 2022 nepřinesl žádné velké změny v designu exteriéru či interiéru, ale Mazdě MX-30 dodal několik vylepšení. Palubní nabíječka nově podporuje třífázové dobíjení střídavým proudem o výkonu 11 kW. Navýšen byl také maximální výkon DC (stejnosměrný proud) nabíjení, který vzrostl ze 40 na 50 kW. Díky tomu se baterie o kapacitě 35,5 kWh má dobít (z 20 na 80 %) v ideálních podmínkách za půl hodiny, což se nám v mrazivých dnech nepodařilo. Naše zkušenosti u mazdy připojené k rychlonabíjecímu stojanu DC 50 kW typu CCS mluví o potřebě minimálně dvojnásobného času. Za půl hodiny jsme byly schopni opakovaně dobít baterii z 20 % pouze na 42 %. Za půl hodiny tak doteklo do útrob vozu 9 kWh. Pro zajímavost ještě uvedeme, že kWh přijde na 13 Kč, v případě dobíjení typem Mennekes type 2 (22 kW) na 8 Kč. Takže nic levného. Lepší je tak nabíjet přes noc doma.

Při plném nabití baterie ukazoval palubní počítač dojezd pouhých 133 km. A to ještě za předpokladu, že si nemusíte klimatizace, resp. topení. Jakmile to uděláte, musíte počítat s dojezdem klidně o 15 kilometru nižším. Po Praze a v příměstských oblastech jsme se s MX-30 pohybovali v průměru za 16,1 kWh, což není vzhledem k mrazivých teplotám úplně špatný výsledek. Jízda ovšem nebyla nijak svižná a při dojezdu pod padesát kilometrů na nás nejprve vyskakovala hláška o nízké kapacitě baterie a poté se vůz přepnul do režimu s omezenou akcelerací (v přístrojovce se zobrazí symbol želvy).

Běžný český řidič ujede podle analýz za den v průměru okolo 30 až 100 kilometrů denně (ve městě ještě méně). To znamená, že reálný dojezd 130 kilometrů na jeden den by měl bohatě vystačit. Pokud máte možnost každý den nabíjet, například pomocí wallboxu doma nebo v práci, není nízká kapacita baterie 35,5 kWh omezující. Pokud tomu tak není, MX-30 pro vás nemá smysl. Odkázáni totiž budete na rychlonabíječky, kterých je sice dost, ale šťáva není zrovna levná.

Elektromobil má tak výkon pouze 105 kW, ale díky nízké hmotnosti je dynamika naprosto dostačující a jízdní projev nesmírně zábavný. Na rozdíl od jiných elektrických aut je Mazda čiperná a v zatáčkách působí neskutečně obratně. Při pohotovostní hmotnosti 1645 kg mazda zrychlí na stovku za 9,7 sekundy a omezovač má nastavený na maximální rychlost 140 km/h. Brzdy jsou přesné a snadno dávkovatelné. Mazda nasadila vzadu kotoučové brzdy namísto levnějších bubnů. Technický základ sdílí elektromobil s konvenčním crossoverem CX-30. Shodná je i délka vozu 4.395 mm, šířka 1.795 mm nebo rozvor 2.655 mm. Jen výška se kvůli baterii nepatrně liší, výsledných 1.555 mm znamená o patnáct milimetrů více než u klasického SUV.

S čistě elektrickou mazdou se jezdí velmi snadno a překvapivě pohodlně. Narozdíl od jiných konkurenčních modelů poskytuje velmi slušný jízdní komfort, kdy si přijdete jako v peřince. Nerovnosti podvozek filtruje znamenitě a hlavně tiše. Tady se mazda hodně pochlapila a kabina poskytuje úžasné odhlučnění. Ticho je tak balzámem na duši.

Horší je to s používáním topení, jakmile jsme u plně nabitého vozu zapnuli vyhřívání, předpokládaný dojezd se rapidně snížil. Jednou jsme potřebovali zdolat zhruba stokilometrovou trasu, a tak nám nezbývalo než ve voze mrznout. Pokud se ale nemusíte

Základní objem kufru má hodnotu 366 litrů, náš je kvůli audiosystému Bose o patnáct milimetrů menší. Po sklopení lze získat až 1.171 litrů, avšak se schodem za zadními opěradly.

Mazda MX-30 vyhoví specifické klientele, která bude tento vysoce stylový elektromobil dobíjet nejen během nákupu v supermarketu, ale hlavně přes noc doma. Pokud už jeden vůz vlastníte a potřebujete do rodiny druhé vozidlo, se kterým budete jezdit třeba po Praze či blízkém okolí, je tahle mazda skvělou volbou. Nejenže jezdí po čertech dobře a skvěle tlumí nerovnosti, umí být i vcelku praktická – pojme čtyři cestující a ještě uveze 366 litrů nákladu. A to vše s cenovkou pod milion korun.

Mazda MX-30 - technické údaje:

Maximální výkon (kW/k): 107/145

Maximální točivý moment (Nm): 265

Kapacita baterie (kWh): 35,5

Hmotnost baterie (kg): 310

Maximální rychlost (km/h): 140

Zrychlení 0–100 km/h (s): 9,7

Spotřeba elektrické energie v kombinovaném cyklu (kWh/100 km): 19

Homologovaný dojezd, kombinovaný cyklus (km): 200

Počet dveří: 4

Počet míst: 5

Celková délka (mm): 4 395

Šířka (mm): 2 035

Výška (mm): 1 555

Rozvor (mm): 2 655

Světlá výška (mm): 130

Rozměr pneumatik: 215/55 R18

Prostor mezi sedadlem a střechou vpředu, bez střešního okna (mm): 982

Prostor mezi sedadlem a střechou vzadu (mm) 939

Prostor pro nohy vpředu / vzadu (mm): 1 058 / 764

Objem zavazadlového prostoru, 5 sedadel, s audiosystémem Bose® (l): 341

Objem zavazadlového prostoru, 5 sedadel, bez audiosystému Bose® (l): 366

Objem zavazadlového prostoru, 2 sedadla, s audiosystémem Bose® (l): 1 146

Objem zavazadlového prostoru, 2 sedadla, bez audiosystému Bose® (l): 1 171

Maximální povolená celková hmotnost (kg): 2 108

Pohotovostní hmotnost (kg): 1 645

Pořizovací cena: od 930.500 Kč





Petr Šikl

Vyhledat vozidla v inzerci: Mazda

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek