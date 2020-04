Test: Lexus RX 450h L - vymazlený recept na pohodu

Také jste si nevšimli, že čtvrtá generace modelu RX má po modernizaci? Změny jsou totiž minimální a vyniknou až při srovnání s předchůdcem. Novinek je ovšem dost. Tak třeba adaptivní dálková světla s technologií BladeScan dělají z noci den. Kromě toho došlo na úpravu ovládání infotainmentu, dvanáctipalcový displej je nově dotykový a systém podporuje Apple CarPlay a Android Auto. Poprvé si také můžete dlouhé provedení objednat v šestimístné verzi s konfigurací sedadel 2+2+2.





Vozy kategorie SUV, která převezou sedm pasažérů jsou trendy, přestože majitelé využijí jejich plnou kapacitu jen zřídka. Dvojice sedadel v třetí řadě přináší několik negativ - zmenšený využitelný objem zavazadelníku, vyšší hmotnost vozu a vyšší pořizovací ceny. Výrobci si mnou ruce a majitelé si trhají vlasy v momentě, kdy chtějí přepravit sedm pasažérů a ještě jejich zavazadla. Dlouhé provedení Lexusu RX L na to jde jinou cestou.





Aby Lexus RX L nedopadl stejně jako většina konkurentů, šli na to v Japonsku po svém. Vynechali klasickou cestu, kdy automobilka do kufru pětimístného vozu jednoduše zakomponuje dvojici dalších sedadel. V zemi vycházející slunce karoserii jednoduše natáhli o jedenáct centimetrů na celkových pět metrů a provedli celou řadu změn (protáhli střechu ve spojení se strmějším úhlem zadních výklopných dveří nebo přemístili mechanismus pohonu zadního stěrače z horní části okna dolů). Výsledkem je plně použitelná kabina. Bát se nemusíte ani o zavazadla – ty nemusíte nechávat doma. I při plném obsazení zbývá dostatek prostoru pro bagáž, klidně tak převezete například dva golfové bagy nebo několik kabinových kufrů.

Novinkou prodělaného faceliftu je možnost volby šestimístného uspořádání kabiny v konfiguraci 2+2+2. Za příplatek 25 tisíc korun získáte v prostřední řadě sedadel dvojici samostatných a posuvných sedadel, což zajišťuje lepší přístup do třetí řady a ještě více prostoru. Šestimístná konfigurace nabízí více místa pro nohy cestujících úplně vzadu, nečekejte tam ale zcela plnohodnotná sedadla. Dospělý člověk bude muset sedět s o něco víc skrčenýma nohama. Pasažérům vzadu nechybí vlastní okruh klimatizace nebo držáky nápojů.

Dvojici sedadel ve třetí řadě lze ukrýt pod podlahu zavazadelníku, který pak dokáže pojmout 652 litrů zavazadel, což je o 122 litrů více, než v případě kratší pětimístné varianty. Dvojice samostatných sedadel se v případě potřeby vyklápí/sklápí elektricky pomocí stlačení ovladače. Mechanismus není nejrychlejší, ale stará se o slušné divadlo. Promyšleným detailem je prostor pod podlahou kufru, kam se kromě nářadí vejde také zatahovací roleta, kterou tam jednoduše odložíte při použití sedadel v třetí řadě.

Na sedadle řidiče a spolujezdce je vše v pořádku. S vozem je nutné pár dní jezdit a trochu ho studovat. Ovládání palubního systému není zrovna úplně snadné a intuitivní. V závislosti na zvoleném stupni výbavy dostanete mimo jiné 12,3" displej pro multimédia s navigací, audiosystém Mark Levinson s patnácti reproduktory, vyhřívaná i odvětrávaná přední sedadla s plně elektrickým nastavováním nebo elektricky ovládané páté dveře s funkcí bezdotykového otevírání a zavírání.

Pod kapotou prodloužené karoserie pracuje tři a půl litrový vidlicový šestiválec o výkonu 193 kW kombinovaný ve spojení s elektromotory, které čerpají energii z nikl-metal hydridového akumulátoru. Elektromotor s výkonem 123 kW pohání přední nápravu, druhý s výkonem 50 kW pak zadní kola. Lexus díky benzínovému šestiválci a elektrickým pomocníkům jezdí naprosto tiše a úsporně. Pohonné ústrojí spolupracuje s elektronicky řízenou převodovkou s plynule měnitelným převodem e-CVT, přičemž tato kombinace již splňuje normu Euro 6d-TEMP.

Městské popojíždění po hlavním městě znamenalo spotřebu mezi 4-5 l/100 km, což je vzhledem k více než dvoutunové hmotnosti vozu fantastický výsledek. Pokud nesplynete s vozem a budete jezdit hlava nehlava, spotřeba rychle poletí nahoru. Dálniční jízda znamená odběr mezi 8-100 l/100 km, záleží, jak rychle pojedete. My s vozem jezdili v průměru za 8,0 l/100km, přičemž se jednalo zejména o jízdy po dálnicích a silnicích prvních tříd.

Lexus se při modernizaci svého největšího SUV zaměřil na úpravy podvozku a zvýšení tuhosti karoserie. Lexus sice kromě výše zmíněných novinek přidal také nový asistent zatáčení (ACA), který má potlačovat nedotáčivost při sešlápnutí plynového pedálu uprostřed zatáčky

Lexus RX L miluje cestovní pohodu. Vše začíná u samotného řidiče, toho japonský počin nevybízí jet rychle. Pětimetrový koráb rád pluje a libuje si v komfortním zkracování kilometrů. Poskytuje ticho na palubě, izoluje posádku od okolního světa a dopřává ji pořádnou porci luxusu. Vše funguje jemně a vše je podřízeno komfortu. To platí také o filtrování nerovností, kdy už musíte narazit na pořádný výmol, aby posádka něco pocítila. Lexus nemá rád ostré změny směru ani nic, co by narušilo jeho pohodovou náturu.

Stejné je to i s dravostí. RX L se nikam nežene, přestože papírových 313 koní působí víc než slibně. Odpich z místa je slušný, při plném naložení to ovšem na sportovní jízdu není. Předjíždět lze, ale je potřeba trochu plánovat a ne střílet z boku.

Prodloužený Lexus potěší cestovním komfortem, bohatou výbavou, neotřelým designem, slušnou spotřebou nebo kabinou pro sedm pasažérů bez vážnějších omezení. K dobru pak přijde možná sleva s ceníkových cen a nulové čekací doby. Na straně druhé tu máme nemožnost individualizace, omezený počet prodejců a nemožnost parkovat v hlavním městě na modrých zónách za sto korun ročně (výkon vozu je totiž vyšší, než udává vyhláška).

Lexus RX 450h L E-Four Luxury Pohonné ústrojí: 3 456 ccm, vidlicový zážehový šestiválec + elektromotory Max. kombinovaný výkon/točivý moment: 193 k při 6 000 ot./min. + elektromotory

celkově 230 kW (313 k) / 335 / 4600 ot./ min. Převodovka: e-CVT, bezestupňová 0-100 km/h: 8,0 s Nejvyšší rychlost: 180 km/h Průměrná spotřeba: 8,1-8,4 l/100 km Pohotovostní hmotnost: 2 840 kg Délka x šířka x výška: 5 000 x 1 895 x 1 700 mm Základní objem zavazadelníku: 211 l (za třetí řadou sedadel) / 652 l (sklopená třetí řada sedadel) Poháněná náprava: 4x4 (zadní pouze elektromotorem) Objem benzínové nádrže: 65 l Základní cena testované verze: 2 120 000 Kč (Executive) Cena testovaného vozu: 2 512 000 Kč (Luxury)





