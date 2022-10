Test: Kia Stonic 1.2 DPI - moc nejede, ale nic lepšího neseženete

Najít obyčejné a cenově dostupné auto pro motoristy, kteří moc nejezdí, ale chtějí, aby jim nový vůz sloužil co nejdéle, je poměrně těžký úkol. My objevili Kiu Stonic, od které se dobře nastupuje a která má se základním motorizací všechny předpoklady splnit zmíněná očekávání.





Nejlevnější Kiu Stonic aktuálně pořídíte za 399.980 Kč (ještě v loňském roce to bylo 364.980 Kč). Pod kapotou v tomto případě bude pracovat benzínový čtyřválec 1.2 DPI o výkonu 62 kW (82 koní) ve spojení s manuální pětirychlostní převodovkou a základní výbavou Comfort zahrnující manuální klimatizaci. Pokud připlatíte 45 tisíc, získáte vůz ve výbavě Exclusive (námi zkoušené provedení), kterému nechybí automatická klimatizace, elektrické ovládání všech bočních oken, dálkové centrální zamykání, zadní parkovací kamera, LED denní svícení nebo celá řada bezpečnostních systémů. Za deset tisíc navíc získáte paket Winter, který přispěje k větší pohodě v zimních měsících - tělo vám zahřejí přední sedadla a ruce vyhřívaný volant.





Pokud potřebujete výkonnější motor, musíte sáhnout po přeplňovaném tříválci 1.0 T-GDI poskytující výkon 74 kW (100 koní) nebo 88 kW (120 koní). Tříválec je dostupný s manuální šestirychlostní převodovkou, sedmistupňovým automatem DCT nebo v silnějším provedení s šestirychlostní inteligentní převodovkou iMT.

Ale zpět k poctivé čtyřválcové jednotce. Ta je novým agregátem z generace Smart Stream sázejícím na nepřímý vstřik paliva a má stejně jako předchůdce z rady Kappa všechny předpoklady stát se dlouhověkým společníkem. Označení DPI znamená Double Port Injection, tedy dvojité vstřikování do sacích kanálů. Výkon čtyřválce činí 62 kW (82 koní) a točivý moment 118 Nm, což je o něco méně než u předchůdce. Samotný agregát se rychle zahřívá na provozní teplotu i za chladného počasí a celkem účinně topí. Bez větších připomínek také fungoval systém stop-start (ISG), který opakované starty dělá reverzibilní alternátor přes řemen. Kia použila i dražší baterii AGM se skelnou vatou mezi deskami, což je vzhledem k pořizovací ceně tohoto modelu ojedinělý počin.

Stonic působí ve městě čiperně, hbitě reaguje na pokyny plynového pedálů a jezdí s jasnou lehkostí. První tři rychlostní stupně jsou kratší, čtyřka a pětka pak delší. Často jsme se ovšem přistihli, že máme tendenci řadit šestý rychlostní stupeň, který zde chybí. Při dálniční maximálce dvanáctistovka točí 3700 ot./min, proto je lepší držet se v pravém pruhu a udržovat rychlost kolem 110 km/h, kdy je Stonic ještě stále tichý a jezdí relativně úsporně. Udržet stotřicítku ve stoupání je možné podřazením, to se ale do kabiny dostává od motoru větší porce hluku. To samé platí o zbrzdění a opětovném nabírání rychlosti. Například pružné zrychlení z 80-120 km/h na pátý rychlostní stupeň je téměř nekonečné. Udržet na dálnicí 130 km/h je možné pouze do doby, než přijde kopec nebo ji plně zatížíte. Pokud jezdíte na pohodu, spotřebu udržíte v udávaných mezích, tzn. do 6,1 l/100 km. My najeli přes pět stovek kilometrů za průměrných 5,9 l/100 km, přičemž na dálnici jsme povolenou maximálku nikdy nepřekročili a motor zbytečně nevytáčeli. Pokud jsme se pohybovali pouze v příměstském provozu, jezdit lze i za pět litrů.

V kabině je vše v pořádku. Klimatizace má dva velké otočné ovladače, stejně tak hlasitost audia se ovládá povedeným kolečkem jako za starých dobrých časů. Stejně tak jednoduše pomocí fyzického tlačítka vypnete systém stop/start nebo systém vedení v jízdních pruzích. Vše je jasné, přehledné a dostatečně velké. A to samé platí i o palubním systému s dotykovou obrazovkou, pod nímž najdeme normální čudlíky pro různé funkce, včetně jednoho programovatelného. V jednoduché grafice se snadno zorientujete, nic složitě nehledáte. Stejně tak přístrojový štít s dvěma kulatými budíky je přehledný a dobře čitelný.

Na přední sedadla s rozumně širokými sedáky se snadno nastupuje a mají obstojné boční vedení, dopředu i do stran je z nich dobře vidět. Ve dveřích najdete příjemně dimenzované kapsy a hodí se i šikovně velká odkládací polička před řadicí pákou, u niž najdete 12V zásuvku a USB konektor. Druhé USB je k dispozici posádce na zadních sedadlech. Z auta je zároveň příjemně vidět ven, takže se s ním dobře parkuje. Kabina je vcelku prostorná a čtyři dospělí se v ní nebudou mačkat. Kufr pojme 352 litrů zavazadel (po sklopení opěradel zadních sedadel pak 1155 l). Co nepotěší, je vyšší nákladová hrana.

Stonic je na trhu od roku 2017 a o přízeň motoristů bojuje s konkurenty typu Peugeot 2008, Renault Captur, Hyundai Kona, Seat Arona, Ford Puma nebo Nissan Juke. Stonic vycházející z modelu Rio přišel počátkem roku na trh s faceliftem, který se nejvíce dotknul kabiny a nabídky motorizací. Vzhledově pak Stonic dozrál a jeho kabát můžeme považovat za velmi atraktivní.

Kia Stonic je vlastně obyčejné auto vracející řidiče do dob minulých, kdy pro svižnější jízdu bylo nutné atmosféricky plněné čtyřválce točit a dobře přitom pracovat s řadící pákou. Tahle malá Kia se hodí zejména pro defenzivně jezdící motoristy, kterým se odmění příjemnou spotřebou paliva a dlouholetým bezproblémovým provozem. Stonic je kvalitně udělaný automobil, který můžete mít s velmi zajímavou výbavou za stále přijatelnou cenu. Podobně obyčejný vůz, který má všechny předpoklady věrně sloužit, už jen těžko naleznete.

Kia Stonic 1.2 DPI 5MT Motor: 1197 ccm, zážehový čtyřválec Max. výkon: 62 kW (84 k) při 6000 ot./min Max. točivý moment: 118 Nm při 4000 ot./min Převodovka: pětirychlostní manuální 0–100 km/h: 13,5 s Nejvyšší rychlost: 165 km/h Průměrná spotřeba: 5,1 - 6,1 l/100 km Pohotovostní hmotnost: 1080-1183 kg Délka x šířka x výška x rozvor: 4140 x 1760 x 1520 x 2580 mm Objem zavazadelníku: 352/1155 l Základní cena: 399 980 Kč





