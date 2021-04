Test: Kia Rio 1.2 DPI ISG - obyčejnost zaručuje spolehlivost

Rio je přímým konkurentem Škody Fabie. Pod kapotou může mí například obyčejnou čtyřválcovou dvanáctistovku SmartStream s nepřímým vstřikováním a bez přeplňování, což je základní předpoklad spolehlivosti i pro poskakování po městě. Jak se nám s takovým modelem jezdilo? Nebude brzdou na dálnici?





Najít malé obyčejné auto, které uspokojí běžné řidičské potřeby je těžké. Většina modelů sází na přeplňované tříválce, na nepraktické dotykové displeje nebo přespříliš odvážný vzhled. To zkoušená Kia Rio se drží zkrátka.





Kia Rio se základním motorem 1.2 DPI s výkonem 62 kW ve spojení s manuální pětistupňovou převodovkou v základní výbavě Comfort pořídíte za necelých 300 tisíc korun. A to není vůbec špatné, jelikož i v základu dostanete zajímavou výbavu. Za zkoušený druhý výbavový stupeň Exclusive zaplatíte 334 980 Kč. Cena zkoušeného modelu se v této výbavě ale vyšplhala na 402 980 Kč, jelikož bylo nutné připlatit 13 000 Kč za metalický lak, 35 000 Kč za paket Navi nebo 20 000 Kč za paket Premium zahrnující dešťový senzor, šestnáctipalcová kola, LED světlomety, vyhřívaná sedadla nebo vyhřívaný volant.

Uvnitř vozu se vše podstatné ovládá tlačítky. Nalevo od volantu můžete jedním stiskem tlačítka vypnout systém Stop/Start nebo jednoduše nastavit jas podsvícení přístrojovky kolečkem (nemusíte tak jako u některých konkurentů zdlouhavě lovit v palubním menu). Za to korejskou automobilku chválíme. Vyhřívání volantu je pak u takto malého vozu luxusní záležitostí, která potěší a není cenově nedostupná. Paket Premium rozhodně doporučujeme v ceníku zaškrtnout.

Čtyřválec 1.2 DPI je zbrusu novým motorem z generace Smart Stream, který sází na nepřímý vstřik paliva a má stejně jako předchůdce z rady Kappa všechny předpoklady stát se dlouhověkým společníkem. Označení DPI znamená Double Port Injection, tedy dvojité vstřikování do sacích kanálů. Výkon čtyřválce činí 62 kW a točivý moment 118 Nm, což je o něco méně než u předchůdce. Samotný agregát se rychle zahříval na provozní teplotu i za mrazivého rána, navíc účinně topí. Příkladně fungoval také systém stop-start (ISG), který opakované starty dělá reverzibilní alternátor přes řemen. Kia použila i dražší baterii AGM se skelnou vatou mezi deskami, což je vzhledem k pořizovací ceně tohoto modelu ojedinělý počin.

Rio působí ve městě čiperně, hbitě reaguje na pokyny plynového pedálů a jezdí s přesvědčivou lehkostí. Pohyb mimo město je naprosto přesvědčivý i za plného obsazení. První tři rychlostní stupně jsou kratší, čtyřka a pětka pak delší. Při dálniční maximálce tak dvanáctistovka točí pouhých 3700 ot./min. Po dálnici je lepší držet se v pravém pruhu a udržovat rychlost kolem 110-120 km/h, kdy Rio je ještě stále tiché a jezdí relativně úsporně. Udržet stotřicítku ve stoupání je možné podřazením, to se ale do kabiny dostává od motoru větší porce hluku. To samé platí o zbrzdění a opětovném nabírání rychlosti. Například pružné zrychlení z 80-120 km/h na pátý rychlostní stupeň není zrovna oslnivé.

Rio jsme testovali v únoru, kdy byl dostatek sněhu a pohybovali se převážně po silnicích s uježděným sněhem. Na těch si Kia obutá do zimáků Hankook vedla překvapivě dobře. Celkově jsme najeli osm stovek kilometrů. Ve městě si Rio vede fantasticky, stejně jako mimo něj. Horší situace panovala jen na dálnici při snaze jet za plného obsazení na hranici maximální povolené rychlosti. Lepší je zvolnit a užívat si lepšího akustického komfortu a nižší spotřeby. Rio 1.2 DPI nikdy nebude okupovat levý dálniční pruh a ani pro to není stavěné. Výsledná spotřeba vzhledem činila 5,8 l/100 km, v čemž je započítán i let po dálnici a zdolání několika horských přejezdů po zavátých silnicích.

Na Rio dostanete záruku po dobu 7 roků nebo 150 000 km (první tři roky bez omezení km). Na lak Kia poskytuje záruku 3 roky, na neprorezavění karoserie pak 12 roků.

Kia Rio se základním motorem fantasticky zvládá městský a příměstský provoz a dokonce se neztratí ani na dálnici, kde dokáže držet rychlostní tempo do doby, než ji plně zatížíte. Rio je kvalitně udělaný malý vůz, který můžete mít s velmi zajímavou výbavou za stále přijatelnou cenu. Podobně obyčejný vůz, který má všechny předpoklady věrně sloužit, už jen těžko naleznete.

Plusy

nízká spotřeba (dlouhodobě lze jezdit za 5,0 l/100/km)

rychlý ohřev motoru a účinné topení

možnost prémiové výbavy (vyhřívání volantu atd.)

pořizovací cena

rychlý a tichý stop-start systém

Mínusy

Hlučnost ve vyšších otáčkách

Jen pětirychlostní převodovka





