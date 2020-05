Omlazená Kia Rio představena, největší novinky se odehrály pod kabátem

A v neposlední řadě je v závislosti na specifikaci vozidla k dispozici i upozorňování na rozjezd vozidla (první inovace tohoto typu v dané třídě) – když řidič zastaví Rio v koloně nebo na semaforech, je následně upozorněn ve chvíli, kdy se vozidlo vpředu rozjede, zatímco on nedával pozor. To napomáhá eliminovat případné trapné situace a ‚upozorňování‘ ze strany jiných řidičů například troubením.

Systém LFA ve spolupráci s technologií SCC reguluje zrychlování, brzdění a řízení vozidla v závislosti na vozidlech jedoucích vpředu a stavu vozovky. Systém pracující za rychlosti jízdy do 180 km/h pomocí kamery a radarových senzorů udržuje bezpečný odstup od vpředu jedoucího vozidla a současně monitoruje vodorovné dopravní značení, aby se Rio drželo uprostřed daného pruhu. Rio kromě toho nabízí systém pro monitorování provozu za vozidlem s asistentem pro zamezení kolizím (RCCA)* a funkci upozorňování na obsazenost zadních sedadel (ROA).

V interiéru se Rio chlubí řadou vylepšení co do vzhledu, použitých materiálů i technologií ve prospěch luxusnější atmosféry a vyšší kvality v kabině. Hlavní modernizací je nový širokoúhlý displej, nyní o úhlopříčce 8,0", stejně tak jako jemnější digitální displej 4,2" v přístrojovém štítu.

Aplikace UVO, kompatibilní s chytrými telefony Android a Apple, rovněž nabízí řadu nových funkcí ‚Phase II‘, umožňujících majitelům provádět na dálku nejrůznější operace. V závislosti na konkrétním trhu mohou uživatelé dálkově ještě před nastoupením odeslat do vozidla trasu, ověřit si jeho polohu nebo sledovat různé informativní zprávy či diagnostická hlášení.

Modernizovaná Kia Rio krom jiného přináší zásadní úpravy stávající řady benzínových motorů ve prospěch co nejnižší spotřeby, nižších emisí CO2 a ještě lepších jízdních schopností. Kromě provedení EcoDynamics+ se pro evropskou modelovou řadu Rio nyní nabízejí benzínové motory Smartstream – nová jednotka 1,0 litru T-GDi o výkonu 100 k, resp. nová verze nepřeplňovaného motoru Kia 1,2 litru s pokrokovou technologií vstřikování ‚Dual Port Injection‘ a výkonem 84 koní.

Spojka ústrojí iMT namísto mechanického spojení funguje čistě na elektronické bázi. Ve hladké spolupráci s jednotkou MHSG vypíná spalovací motor dříve než start-stop systém Kia (Idle Stop & Go), tedy ještě při dojíždění na volnoběh před zastavením vozidla, čímž napomáhá snižovat celkovou spotřebu paliva.

Nová spalovací jednotka Smartstream pro model Rio nahrazuje dřívější jednotku 1,0 litru T-GDi generace Kappa a používá propracovanou technologii plynule proměnné periody ventilů (CVVD) i řadu dalších inovací. Technologie CVVD umožňuje motoru v závislosti na zatížení hladce přepínat mezi různými cykly spalování, a dosahovat tak co nejnižší spotřeby za všech jízdních situací. Smartstream disponuje stejným výkonem jako předchozí řada motorů Kappa – 100 nebo 120 koní – avšak disponuje o 16 % vyšším maximem točivého momentu u provedení 120 k (200 Nm).

Startér-generátor energie MHSG je přes řemen spojen s klikovým hřídelem spalovacího motoru a hladce přepíná mezi režimy ‚elektromotor‘ a ‚generátor energie‘. MHSG při zrychlování v režimu ‚elektromotor‘ slouží jako elektrická posila, která omezuje celkové zatížení spalovacího motoru i jeho emise. Během zpomalování, tedy při brzdění nebo dojíždění k semaforům na volnoběh, se jednotka MHSG přepíná do režimu ‚generátoru energie‘, kdy se přes klikový hřídel zpětně získává energie k dobíjení baterie.

Čtvrtá generace hatchbacku Kia Rio prošla faceliftem, který přinesl kromě pozměněného designu zcela nové technologie v podobě 48V mild-hybridního pohonu, manuální převodovky se spojkou iMT bez mechanické vazby nebo vylepšený infotainment. Do prodeje se modernizované Rio dostane ve třetím čtvrtletí roku 2020.

