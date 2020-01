Test: Hybridní Honda CR-V na to jde po svém a vůbec nejlepší je ve městě

Japonská automobilka dala sbohem dieselům a místo toho vsadila na hybridní pohon, který vybudovala po svém. A jak to dopadlo? Za kolik a jak jezdí?





Pátá generace Hondy CR-V přijíždí ve čtyřech stupních výbavy, které jsou pevně dané a v podstatě není za co připlácet.





Už základní výbava této hondy není vůbec špatná a přináší v podstatě vše potřebné. Nutno poznamenat, že výběr nedovoluje ani nabídka pohonných jednotek. Všechny verze se spoléhají na jedinou motorizaci v podobě benzínové přeplňované patnáctistovky VTEC o výkonu 127 kW (173 koní). V případě hybridu se o pohon stará dvoulitrový čtyřválec i-MMD (107 kW), kterému pomáhá elektromotor s 135 kW výkonu. Maximální rychlost je omezená na 180 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 9,2 sekundy.

A právě posledně jmenovaná hybridní varianta se stala předmětem dnešního testu. Výkon putuje na obě nápravy mechanickým převodem (Honda nepoužila jednodušší řešení, kdy zadní nápravu pohání jen elektromotor) přes bezstupňovou převodovku e-CVT. Narozdíl od hybridního Outlanderu PHEV či Toyoty RAV4 se Honda spoléhá na obyčejný kardan a na hydraulicky ovládanou spojku. Klasickou převodovku neovládáte konvenční pákou, ale čtveřicí tlačítek, což je řešení prostorově nenáročn vyžadující trochu zvyku.

Odezva na stlačení plynového pedálu je díky přítomnosti elektromotoru téměř okamžitá, v městském provozu se hybridní CR-V pohybuje naprosto přesvědčivě. Čtyřválec se neustále točí a nevypíná se jako u konkurence. Tiše přede na neutrál a dobíjí baterie, zatímco vůz se pohybuje pomocí elektromotoru. Benzínové srdce tak není zatěžováno častými energeticky starty a je připraveno k práci s minimální možnou prodlevou. Díky tomu se dokáže japonské SUV pohybovat po městě za pět litrů na sto kilometrů a mimo něj o 6 l/100 km.

Skvěle si hybridní CR-V vede i mimo město. Klidná předvídatelná jízda s lehkou nohou na plynovém pedálu dokáže srazit spotřebu paliva níže, než tomu u dříve montovaného dieselu. Vše je fajn do doby, než vjedete na dálnici. Tam si CR-V vede dobře, elektromotor dvoulitru stále pomáhá, ale kvůli méně častému brzdění se energie nerekuperuje tak často, jako ve městě. Pokud nepojedete více než 130 km/h, udržíte spotřebu do 6,5 l/100 km. Pokud ale plánujete přelétnout německý autobahn, nebudete spokojeni. Spotřeba poroste. To by nebylo nic strašného, kdyby snaha o rychlou jízdu nebyla doprovázena nepříjemným zvukovým projevem (i starý vylágrovaný vysavač je na poslech příjemnější). Zejména v dálničních stoupáních došlo na nepříjemné překvapení. Rádi bychom přeřadili na vyšší virtuální stupeň, ale to nelze. Pádla pod volantem slouží nastavení úrovně rekuperace.

To však nic nemění na faktu, že hybridní Honda CR-V funguje ve všech ostatních podmínkách naprosto přesvědčivě, když nedošlo na omezení komfortu posádky. Podvozek je naladěný tak, jak se s ohledem na rodinný vůz sluší a patří. CR-V vyznává neutrální chování, ničím neobtěžuje a funguje bez přípomínek. Každodenní ježdění nepředstavuje problém, ba naopak, za volant tohoto hybridu jsme se všichni moc těšili. Zejména pak jízda po ucpané Praze či plutí krajinou po okresních silnicích je skvělým zážitkem. CR-V je tiché a kultivované.

Ale pojďme se podívat ještě do kabiny. Ta umí překvapit kvalitním zpracováním, výtečnou prostorností a vzdušností. Ve voze se posádka bude cítit maximálně dobře, když i ozdobné lišty z nepravého dřeva vypadají vcelku dobře. Na místě řidiče už to tak růžové není. Pozice za volantem je dobrá, sedadla pohodlná a zavazadlový prostor dostatečně prostorný (zážehové verze nabízejí objem 561 litrů a mohou být sedmimístné, kdežto hybrid poskytne "jen" 497 litrů bez přítomnosti rezervního kola.

Výtku máme k displeji v přístrojové kapličce. Ten je skvěle čitelný a působí přehledně. Bohužel na jeho ovládání si budete minimálně týden zvykat. Zobrazit lze velké množství informací, přepínání mezi nimi není zrovna intuitivní. Pro zobrazení požadované informace je nutné stisknout tlačítko a následně listovat směrovým ovladačem na levé straně volantu. Pokud se na chvíli zasníte nebo budete řešit složitější dopravní situaci, pokračování listování znamená přeladění rozhlasové stanice. Na druhou stranu zobrazování informací v přístrojovce je o zvyku. Pokud tedy nepřesedáte mezi různými typy aut, naučíte se to a budete spokojeni. Přístrojovka umí zrcadlit navigační pokyny přes Android auto a Apple Car Play. Stejně tak druhý displej umístěný uprostřed palubní desky běžícím na Androidu nepatří k nejrychlejším.

Honda CR-V dostala do vínku skvělé hybridní ústrojí a je zase kousek dál. Za cenu malého elektrického vozu tak můžete mít prostorný rodinný vůz s pohonem všech kol, který se pohybuje v běžném (zejména městském) provozu velmi levně. CR-V je solidním vozem, který si na nic nehraje a funguje naprosto přesvědčivě. Nejvíce vyhoví klidným řidičům, které odmění obývákovou atmosférou s dostatečným pohodlím. Jediné, co mu nesedí, jsou rychlejší dálniční přesuny. Dobré pocity z povedené kabiny sráží použitý starší infotainment, což ovšem lze řešit (stačí trochu gúglit).

Technické údaje

Motor: zážehový čtyřválec 1993 ccm + elektromotor

Výkon: 107 kW + 135 kW elektromotor

Točivý moment: 175 Nm + 315 Nm elektromotor

Převodovka: bezstupňová eCVT

Maximální rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 9,2 s

Průměrná kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km (5,6 l/100 km naměřená)

Základní cena vozu: 669 900 Kč (1,5 VTEC Turbo 2WD Comfort)

Cena zkoušeného vozu: 979 900 Kč (2,0 i-MMD Hybrid AWD Lifestyle)





