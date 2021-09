Test: Hybridní Honda CR-V Black Edition je pro milovníky černé a pohodové jízdy

Rok 2021 přinesl u japonského SUV dvě novinky - konec verzí s klasickým spalovacím motorem a nástup stylového provedení Sport Line. Patnáctistovku už pod kapotou oblíbeného SUV nekoupíte, jaké je tedy hybridní provedení?





Provedení Sport Line je k dispozici ve dvou barevných provedeních - perleťové černé Crystal Black a perleťové bílé Platinum White. Novinka sází na tmavé exteriérové prvky. Přední maska, lišty nárazníků, předních světel, dveří a víka zavazadlového prostoru jsou vyvedeny v tmavém chromu, přičemž vše doplňují černé kryty zpětných zrcátek, zatmavená zadní okna a v případě zkoušeného vozu také černá litá kola o průměru 18 palců.





Už základní výbava této hondy není vůbec špatná a přináší vše potřebné. Příplatky a možnosti konfigurace v ceníku jednoduše nenaleznete. Kabina překvapuje kvalitním zpracováním, nadprůměrnou prostorností a slušnou vzdušností. Ve voze se posádka cítí maximálně dobře. Pozice za volantem je dobrá, sedadla rozměrná a pohodlná. Výtku máme akorát k celkově pomalejšímu palubního infotainmentu a k ovládání displeje v přístrojové kapličce. Ten je výtečně čitelný, působí přehledně, ale k zobrazování velkého množství informací chybí jistá intuitivita. Pro zobrazení požadovaného údaje je nutné stisknout tlačítko a následně listovat směrovým ovladačem na levé straně volantu. Pokud budete řešit složitější dopravní situaci, pokračování listování znamená přeladění rozhlasové stanice. Na druhou stranu zobrazování informací v přístrojovce je o zvyku a pokud jako my nepřesedáte každý den mezi různými typy aut, rychle si zvyknete. Přístrojovka umí zrcadlit navigační pokyny přes Android auto a Apple Car Play. Zavazadlový prostor je dostatečně prostorný, obejít se v případě hybridu je nutné bez rezervního kola.

Hybridní systém je složený ze zážehového motoru, dvou elektromotorů, řídicí jednotky, lithium-iontového akumulátoru a přímé převodovky. Atmosférický dvoulitrový čtyřválec pracuje v Atkinsonově cyklu a jeho výkon dosahuje 107 kW a točivý moment 175 N.m. Jeden elektromotor o výkonu 135 kW a točivém momentu 315 N.m slouží výhradně k pohonu přední nápravy, druhý funguje jako generátor elektřiny, když roztáčí spalovací motor. Výkon putuje na obě nápravy mechanickým převodem (Honda nepoužila jednodušší řešení, kdy zadní nápravu pohání jen elektromotor) přes bezstupňovou převodovku. Narozdíl od hybridního Outlanderu PHEV se Honda spoléhá na kardan a na hydraulicky ovládanou spojku. Převodovku neovládáte klasickou pákou, ale čtveřicí tlačítek. To je řešení prostorově nenáročné ale vyžadující zvyk (podobně se ovládá např. elektrický Hyundai Kona).

V závislosti na aktuálních podmínkách kombinuje pohonné ústrojí tři různé jízdní režimy (elektrický pohon, hybridní pohon a konečně motorový pohon). V případě prvního napájí akumulátor hnací elektromotor a auto jede čistě na elektřinu, u hybridního pohonu dodává zážehový motor energii do generátoru, který ji obratem poskytne hnacímu elektromotoru (kola tedy roztáčí právě elektromotor), a v případě třetí varianty vytváří blokovací mechanismus spojky přímé propojení mezi zážehovým motorem a koly. O vše se stará automatika, řidič nemá šanci ovlivnit, v jakém režimu auto pojede. Pokud se rozjíždíte, vůz preferuje jízdu na elektřinu a pokud byste neměli dostatečně dobitou baterii, spustí se zároveň i generátor v podobě druhého elektromotoru. Díky elektrickým rozjezdům je jízda plynulá a zároveň i svižná.

Přechody mezi jednotlivými módy nejsou znát, všechno se děje hladce. Je-li v akumulátoru dostatek energie, můžete si čistě elektrický režim vynutit sami stisknutím příslušného tlačítka. Podle tvrzení automobilky dokáže hybridní CR-V ujet čistě na elektřinu až dva kilometry (nesmíte moc šlapat na plyn, nesmíte jet do kopce a nesmíte jet moc rychle). Často se tak stane, že vám vůz čistě elektrický režim nepovolí.

Skvěle si hybridní CR-V vede ve městě i mimo město. Klidná předvídatelná jízda s lehkou nohou na plynovém pedálu dokáže srazit spotřebu paliva pod úroveň vznětových agregátů. Pohyb na elektřinu je příjemný. Pokud ovšem šlápnete na plyn, zapojí se do hry benzínový motor. Na dálnici si CR-V vede dobře, elektromotor dvoulitru stále pomáhá, ale kvůli méně častému brzdění se energie nerekuperuje tak často, jako ve městě. Pokud nepojedete více než 130 km/h (a věřte nám, žee nebudete mít ambice jet rychleji), udržíte spotřebu do 6,5 l/100 km. Pokud ale plánujete přelétnout německý autobahn, spotřeba půjde rapidně nahoru a zhorší se jinak výtečná akustická pohoda na palubě. Zejména v dálničních stoupáních je projev CR-V ne zrovna příjemný, motor řve ve vysokých otáčkách jako život a akcelerace ve vyšších rychlostech zaostává trochu za očekáváním. Rádi bychom přeřadili na vyšší virtuální stupeň, ale to nelze. Pádla pod volantem slouží nastavení úrovně rekuperace, což je velmi příjemná věcička. Při dojezdu kolony či k semaforu lze tak vůz zastavit bez použití brzdového pedálu.

Hybridní CR-V funguje ve všech ostatních podmínkách naprosto přesvědčivě. CR-V vyznává neutrální chování, ničím neobtěžuje a funguje naprosto bez připomínek. Každodenní ježdění nepředstavuje problém, ba naopak, za volant tohoto hybridu jsme se opakovaně těšili. Zejména pak jízda po ucpané Praze či uvolněné plutí krajinou po okresních silnicích je pro CR-V to pravé ořechové Japonské SUV je tiché, kultivované a maximálně ulehčuje řidiči řízení (bezpečnostní systémy neobtěžují a například adaptivní tempomat funguje dobře).

S Hondou jsme ujeli nakonec hodně přes tisíc kilometrů. Společnost nám dělala snad všude - ve městě, na okresních silnicích, při horských přejezdech ale i na dálnici. Konečná spotřeba za celý test činila podle nás výtečných 5,9 l/100 km, což je téměř poloviční hodnota, než za kterou ještě nedávno dvoulitrová SUV jezdila. Velký podíl na tom má povedené hybridní ústrojí, které se samo stará o dobíjení a není potřeba vůz nabíjet.

Za cenu malého elektrického vozu tak můžete mít prostorný rodinný automobil s pohonem všech kol, který se pohybuje v běžném (zejména městském) provozu za necelých šest litrů. CR-V je solidním vozem, který si na nic nehraje a funguje naprosto přesvědčivě. Nejvíce vyhoví klidným řidičům, které odmění obývákovou atmosférou s dostatečným pohodlím. Jediné, co mu nedělá dobře, jsou rychlé dálniční přesuny. Dobré pocity z povedené kabiny sráží stárnoucí infotainment.

Nejlevnější CR-V aktuálně pořídíte za 839.900 Kč ve výbavě Comfort ve spojení s pohonem předních kol. Testovaný Sport Line přijde jako předokolka 2WD na 969.900 Kč, testovaná čtyřkolka AWD pak 1 019.900 Kč. Zda je to hodně nebo málo, ukáží prodejní čísla. Čím déle jsme s modelem CR-V jezdili, tím více se nám zamlouval.

Technické údaje

Motor: zážehový čtyřválec 1993 ccm + elektromotor

Výkon: 107 kW + 135 kW elektromotory

Točivý moment: 175 Nm + 315 Nm elektromotor

Převodovka: bezstupňová eCVT

Maximální rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 8,9 s

Rozměr pneu: 235/60 R18

Objem palivové nádrže: 57 litrů

Objem zavazadlového prostoru: 497/1692 litrů

Cena zkoušeného vozu: 1 019.900 Kč





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Honda

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek