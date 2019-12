Test: BMW X1 xDrive 25d. Jeho prodeje mají důvod!

BMW X1 se dočkalo modernizace. A my? My jednoho z nejzajímavějších provedení ve výbavě M Sport s tužším podvozkem a výkonným dvoulitrovým dieselem, který si nezadá s většími motory. Jak se cele auto změnilo díky omlazení?





Ačkoliv model X1 reprezentuje řady BMW teprve od roku 2009, dočkal se už v první generaci značných úspěchů. Druhá generace je pak na trhu od roku 2014 a díky zcela odlišné platformě UKL dokázala zákazníkům doručit také kýžené množství vnitřního prostoru, které ve starším autě tolik chybělo.





Aktuální X1 si proto nezadá ani s vozy MPV, a troufnu si tvrdit, že také díky praktičnosti se těší té neuvěřitelné oblibě. Vždyť jen loni si X1 koupilo bezmála 300 000 nových zákazníků, a proto není od věci si povědět, co čeká na ty nové v rámci omlazení.

Mnichovští se zaměřili zejména na to nejpodstatnější, a to jak vně, tak uvnitř vozu. X1 tak působí svěžejším dojmem, z vnějšku následuje rysy charakteristické pro poslední modely BMW, a kromě diskutovaných ledvinek, které mi na X1 ve větším vydání mimochodem sedí daleko lépe, se novinka dočkala třeba inteligentních potkávacích světlometů s funkcí vyřezávání. Novou X1 si zároveň oproti standarním verzím můžete odlišit hned dvěma způsoby. Buď, jako v našem případě, sáhnete po sportovně laděné verzi M Sport, anebo se vydáte pryč od silnic směrem do přírody, kudy vám naproti půjde drsněji zaměřená varianta xLine, zdůrazňující charakter SUV.

Uvnitř se objevuje ambientní osvětlení s možností individualizace jednotlivých barev, kvalitnější materiály a novější infotainment iDrive 6. generace s displejem o maximální úhlopříčce až 10,25 palce a charakteristickými dlaždicemi v hlavním menu. Osobně se mi líbí také prošívání kontrastní nití, které nově najdete i na palubní desce a samozřejmě plnohodnotný head up displej. Nikoliv průhledové sklíčko, ale takový, který jízdní údaje promítá rovnou na čelní sklo. A to je bomba.

Celkově se ale charakter X1 nezměnil. I když aktuálně působí dospělejším dojmem (zvlášť zepředu jsem v ní v jistých úhlech viděl novou X5), je pořád tím sympatickým autem, do kterého bez námahy složíte téměř celý svůj svět a můžete se vydat na výlety s celou rodinou, za sportem k rybníku, nebo vlastně kamkoliv vás napadne díky pohonu xDrive…

Jedeme!

Bude to znít podlézavě, ale české zastoupení BMW odvedlo v případě naší X1 úžasnou práci. Auto dostalo metalický lak Misano Blue, (ten můžete vidět třeba na nově představené M2 CS), krásná 19palcová kola a díky paketu M Sport také sportovní sedadla s alcatarou. Takže mu to fakt sluší. No a možná že dofuky bočnic v BMW X1 už budou znít trochu úsměvně, ale nesmíme zapomínat, že pod kapotou je dvojitě foukaný turbodiesel s výkonem 170 kW. A to je porce, jakou se před zhruba deseti lety honosilo například BMW 330d - ikona příjemného dieselového svezení.

Takže na silnici je to ve výsledku docela show. Nejsilnější dieselová X1 dokáže s naprostým přehledem vyvinout rychlosti, za které by vám bez výjimek okamžitě vzali řidičák. Motor se nechá rád vytočit za dříve nemyslitelnou dieselovou hranici 5000 otáček, a dokonce ani před omezovačem, v 5500 otáčkách za minutu, citelně nezvadne. Navíc porce točivého momentu v nejpoužívánějším pásmu 1500 až 3000 otáček dosahuje přesně svého maxima - 450 Nm, takže motor pro více než svižnou jízdu nemusíte vůbec nikam hnát. Proto snad jedinou nevýhodou jednotky je výraznější dieselový projev v nižších otáčkách. Příplatkový audiosystém Harman/Kardon to ale v našem případě vyřešil lépe než skvěle, a na nás tak zůstávalo pouze si užívat vrchovatý výkon, spolupráci s osmistupňovou automatickou převodovkou a obdivuhodnou hospodárnost, kdy člověk i přes rychlostní vložku ve svém cestování dorazil domů se spotřebou pod hranicí 7 litrů na 100 kilometrů. A mimochodem - jde to i za 5!





Přestože platforma UKL preferuje pohon předních kol, X1 se umí díky chytrosti systému xDrive a pevnému uložení kol v silentblokách nádherně stáčet do zatáčky. Se žádným z konkurentů bych nic podobného nezkoušel, ale k X1 to prostě sedí. Tohle auto bylo vždycky trochu jinde. Už v první generaci umělo jako jediný stroj podobného typu na trhu jezdit „vratama napřed“. A ačkoliv je druhá generace X1 v tomto ohledu mnohem civilizovanější, ta čistá radost v jízdním projevu mu prostě zůstala.

Člověk si za volantem může sednout přesně tak, jak by chtěl, nastavit si volant do polohy, kde by ho chtěl, no a pak už jednoduše řídit, jak by chtěl. A auto? Ano, hádáte správně - dělá přesně to, co by člověk chtěl. X1 je totiž dobře vyvážená a nechá se proto citlivě, ale zároveň přesně vodit bez jakéhokoliv náznaku nedotáčivosti v nájezdu a vždy na centimetry přesně. A možná že teď budu jako majitel starých BMW znít trochu opožděně, ale přesně v té jistotě spočívá kouzlo moderních BMW.

Zapomeňte na rukopis generace E46, ten v nové X1 není a nikdy být neměl. Přesně tak jako chutě zákazníků se v průběhu let změnilo i samotné BMW, a jestliže dříve chtěli lidé zejména řídit, tak dnes, dnes chtějí jezdit. BMW proto už většinově nevyrábí stroje pro lidi, kteří by svá auta milovali pro to, jak jezdí. (Schválně píšu „většinově“ a obracím se k plakátu M2 CS.) BMW dělá auta příjemná, uživatelsky mnohem jednodušší a v konečném důsledku pro většinu zákazníků vlastně celkově lepší. No a modernizované BMW X1? Všechny tyto hodnoty ztělesňuje beze zbytku. Navrch však ještě přidává praktičnost, která se v rámci modernizace nikam neztratila a díky kombinaci skvělého motoru a tužšího podvozku i mladistvý jízdní projev, kterým nezahanbí ani ty nejnáročnější zákazníky. A to je přesně ono!

Výhody

Praktičnost interiéru

Zpracování interiéru

Vnější vzhled

Jízdní dynamika

Spotřeba paliva

Plnohodnotný head up displej

Splňuje emisní normu EU6d

Nevýhody

Pneumatiky run-flat rezonují na rozbité silnici

Přes sloupek volantu není vidět na displej

Architektura palubní desky stárne





Martin Müller (text+foto)

