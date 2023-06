Model X1 M35i xDrive je novým vrcholem nejmenší BMW

Na vrchol nové řady BMW X1 se dostává verze M35i xDrive u které se o pohon stará zážehový dvoulitrový čtyřválec s technologii M TwinPower Turbo. Výsledkem dvojitého přeplňování je výkon 300 koní, zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy a elektronicky omezená maximálka na 250 km/h.





Model dostal M specifický podvozek, jehož součástí mohou být vůbec poprvé u modelu Performance dvoudílné brzdové kotouče, doplňující inteligentní pohon všech kol BMW xDrive.





Na vrchol nové řady BMW X1 se dostává výkonný model s nezaměnitelným M charakterem. Pro nové BMW X1 M35i xDrive je charakteristická spontánní radost z jízdy, která vychází z kompaktního Sports Activity Vehicle (SAV) doplněného extra dávkou dynamiky, agility a preciznosti, jimiž jsou M modely proslulé. Jeho zážehový čtyřválec je součástí nové modulární generace motorů Efficient Dynamics od BMW Group a využívá technologii M TwinPower Turbo. Výsledkem je maximální výkon 221 kW/300 k pro Evropu a ještě vyšší – 233 kW/317 k – pro USA a další vybrané trhy.

Nové BMW X1 M35i xDrive zrychlí z klidu na 100 km/h za 5,4 sekundy, přičemž maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. M specifický podvozek, jehož součástí mohou být vůbec poprvé u modelu Performance dvoudílné brzdové kotouče, doplňuje inteligentní pohon všech kol BMW xDrive. Výsledkem jsou podmanivé dynamické jízdní vlastnosti. Ostřejší charakter nového BMW X1 M35i xDrive je jasně patrný při pohledu zvenku i zevnitř. Nový vrcholný model přichází s exkluzivním designem a prvky výbavy, které byly původně vyhrazeny pro vysokovýkonné vozy BMW M GmbH. Patří mezi ně například dva páry koncovek výfuku či volitelná M sportovní sedadla s osvětleným logem M.

Nové BMW X1 M35i xDrive ukazuje pokrok také v oblasti digitálních technologií: patří mezi první modely, které budou vybaveny novým systémem BMW iDrive s funkcí QuickSelect a BMW Operačním systémem 9. Uvedení nového BMW X1 M35i xDrive na trh proběhne v říjnu 2023 v USA. Dodávky v Evropě budou zahájeny v listopadu 2023. Nejvýše postavený model se bude vyrábět v továrně BMW Group v Regensburgu společně se všemi ostatními variantami nového BMW X1, a to včetně čistě elektrického BMW iX1.

Nový čtyřválcový motor s mimořádným výkonem

Nejsilnější varianta zážehového čtyřválce z nejnovější modulární generace spalovacích motorů přináší intenzivní výkon, který nové BMW X1 M35i xDrive promění ve strhující jízdní dynamiku. Tyto nové motory se od předchozí generace liší různými inovacemi. Patří mezi ně kromě jiného Millerův pracovní cyklus, přepracovaný sací trakt a spalovací prostory, stejně jako změny v časování vačkového hřídele, vstřikování, systému zapalování a odvodu výfukových plynů.

Mezi specifické prvky M varianty jednotky s objemem 2,0 litru patří nový, extrémně tuhý klikový hřídel, zdokonalený systém dodávky oleje s chladicími kanály pro písty či ložiskové pánve a kryty ložisek pocházející z nejnovější generace zážehového řadového šestiválce. Použitá technologie M TwinPower Turbo byla dále zdokonalena zvýšením účinnosti systému přeplňování turbodmychadlem s přímým chlazením stlačeného vzduchu a současně zavedením duálního vstřikování pro přípravu směsi v závislosti na zatížení. Nový motor je vybaven proměnným časováním vačkových hřídelů VANOS a systémem variabilního zdvihu sacích ventilů VALVETRONIC s vylepšeným přívodem oleje pro jeho regulaci. Motor dosahuje maximálního výkonu v rozmezí 5750 až 6500 1/min, zatímco maximální točivý moment 400 Nm je k dispozici od 2000 do 4500 1/min.

Nárůst dodávky výkonu nového čtyřválcového motoru doprovází emotivně hutný zvukový projev výfukové soustavy, navržené v nejlepším duchu M modelů. Nové BMW X1 M35i xDrive je prvním Performance modelem od BMW M GmbH, jehož výfukové plyny jsou vedeny dvěma páry dvojitých koncovek výfuku. Jsou elegantně zasazené v levé a pravé části zadního nárazníku a jsou charakteristickým prvkem vysokovýkonných modelů BMW M. Nyní je převzal i nejvýkonnější člen kompaktních modelů SAV.

Sedmistupňová dvouspojková převodovka Steptronic s funkcí M Sport Boost

Sedmistupňová dvouspojková převodovka Steptronic, kterou je nové BMW X1 M35i xDrive vybaveno, vyniká mimořádně ostrým řazením. Řadicí páčky na volantu umožňují rychlé manuální zásahy do procesu volby převodových stupňů.

K dispozici je také funkce M Sport Boost pro mimořádně rychlé zrychlení. Po její aktivaci prováděné podržením levé řadicí páčky po dobu delší než jednu sekundu se všechny systémy hnacího ústrojí a podvozku přepnou do nejsportovnějšího nastavení.

Prvotřídní trakce a agilita: pohon všech kol BMW xDrive, mechanický samosvorný diferenciál na přední nápravě.

Inteligentní systém pohonu všech kol BMW xDrive zajišťuje, že hnací síla je rozdělována mezi přední a zadní kola v každé situaci podle potřeby. Systém je trvale propojen se systémem regulace podvozku. Elektrohydraulicky ovládaná vícelamelová spojka dokáže během pouhých několika milisekund nasměrovat točivý moment k zadním kolům, a tím efektivněji využít dostupnou trakci, zvýšit směrovou stabilitu a v typickém stylu BMW podtrhnout sportovní projev vozu.

Systému pohonu všech kol pomáhá v maximalizaci trakce mechanický samosvorný diferenciál integrovaný do sedmistupňové dvouspojkové převodovky Steptronic. Ten v novém BMW X1 M35i xDrive slouží k omezení rozdílu rychlostí otáčení mezi předními koly. Jeho svorný účinek až 26 % zvyšuje trakci na nezpevněném povrchu nebo na mokrém povrchu a zároveň zvyšuje agilitu a dynamiku při rychlém průjezdu zatáčkami.

Adaptivní M podvozek a sportovní řízení ve standardní výbavě

Součástí standardní výbavy nového BMW X1 M35i xDrive je Adaptivní M podvozek, jehož mechanicky regulované tlumiče měnící charakteristiku podle frekvence kmitání zvyšují jak agilitu, tak komfort při cestách na dlouhé vzdálenosti. Tlakové špičky uvnitř tlumičů jsou vyrovnávány pomocí přídavných ventilů, které jsou aktivní při roztažení tlumiče. Díky tomu systém nabízí komfortní odezvu při tlumení drobných nerovností vozovky v kombinaci se sportovní charakteristikou tlumičů v dynamických jízdních situacích.

M specifický podvozek navržený přímo pro tento výkonný model ve srovnání s ostatními verzemi BMW X1 přináší snížení světlé výšky o 15 mm. Sportovní řízení, které je rovněž součástí standardní výbavy, spojuje posilovač řízení Servotronic, měnící svůj účinek podle rychlosti, s velmi přímým převodem.

Integrovaný brzdový systém s volitelně dostupnými M dvoudílnými kotouči

Integrovaný brzdový systém, kterým je nové BMW X1 M35i xDrive vybaveno, vytváří brzdnou sílu přesně odpovídající požadavkům řidiče a zároveň poskytující přesnou zpětnou vazbu v brzdovém pedálu. V jednom kompaktním modulu sdružuje funkce aktivace brzd, posilovače brzd a jejich regulace. K vyvolání požadovaného brzdného tlaku se používá elektromotor.

Nové BMW X1 M35i xDrive je prvním Performance modelem od BMW M GmbH, který je volitelně dodáván s M dvoudílnými kotouči vyznačujícími se průměrem 385 mm, odvrtáváním a čtyřpístkovými pevnými třmeny. Vzadu jsou použité kotoučové brzdy s průměrem 330 mm, s plovoucími jednopístkovými třmeny a integrovanou parkovací brzdou. Brzdové kotouče s vnitřním chlazením jsou tvořené třecími prstenci z šedé litiny a hliníkovými středy. M dvoudílné brzdy poskytují velmi komfortní brzdění, vynikající zpětnou vazbu a stabilní brzdnou sílu i při vysokém zatížení. Kromě toho se vyznačují minimalizovanou hmotností, a tím i neodpruženou hmotou ve srovnání s běžnými brzdovými systémy. Brzdové třmeny jsou lakované šedou barvou a doplněné logem M.

Protiprokluzový systém s krátkými drahami vedení signálů zrychluje reakce

Na kombinaci podmanivé ovladatelnosti a nejvyšší agility, jimiž se BMW X1 M35i xDrive projevuje ve všech situacích, se kromě stabilizačního systému DSC (Dynamic Stability Control) významně podílí také protiprokluzový systém s krátkými drahami vedení signálů. Funkce kontroly trakce je totiž integrována do řídicí jednotky motoru, což eliminuje dlouhé cesty signálu k řídicí jednotce DSC. To znamená, že regulační zásahy jsou aplikovány až desetkrát rychleji a současně přesněji než u konvenčních systémů. Toto řešení zajišťuje účinnou trakci (i na kluzké vozovce), suverénní jistotu v přímém směru při prudké akceleraci, stejně jako vynikající směrovou stabilitu v zatáčkách.

M kola z lehké slitiny s dvojitými paprsky o průměru 19 palců jsou součástí na míru navrženého podvozku nového BMW X1 M35i xDrive. Standardně dodávaná kola z lehké slitiny nesou ve srovnání s předchozí generací o 20 mm širší pneumatiky. Na seznamu volitelné výbavy jsou připravena 20palcová M kola z lehké slitiny s exkluzivním designem a sportovními pneumatikami.

Exkluzivní vzhled pro M typickou dynamiku

Nové BMW X1 M35i xDrive se od svých stájových kolegů v modelové řadě kompaktních SAV odlišuje nejen svými vynikajícími dynamickými schopnostmi, ale také výrazným designem. M specifické designové prvky odrážejí nezaměnitelně sportovní charakter nového vrcholného modelu intenzitou, která nemá u žádného předchozího Performance modelu od BMW M GmbH obdoby.

Interiér nového BMW X1 M35i xDrive nabízí již ve svém standardním provedení strhující sportovní atmosféru, kterou lze navíc dále umocnit exkluzivní volitelnou výbavou, jako jsou například M sportovní sedadla. M specifický obsah a grafika na BMW Prohnutém displeji tvořeném 10,25“ přístrojovým panelem a 10,7“ kontrolním displejem zaměřuje pozornost řidiče na sportovní zážitky z jízdy. Nejvýkonnější varianta kompaktního SAV může být vybavena téměř kompletní nabídkou volitelných doplňků pro zvýšení radosti z jízdy, komfortu či individuality, navržených pro ostatní verze BMW X1.

Jasně rozpoznatelný design se známými M prvky: M maska ve tvaru ledvinek s horizontálními dvojitými lamelami, M kryty vnějších zpětných zrcátek, čtveřice koncovek výfuku.

Specifické M designové prvky nového BMW X1 M35i xDrive svědčí o technických požadavcích na mimořádně sportovní vůz, a to zejména z pohledu zásobování chladicím vzduchem a aerodynamického vyvážení. Přední nárazník se zvláště velkými vstupy vzduchu zajišťuje, že motor, převodovka a brzdy budou i při náročné sportovní jízdě neustále pracovat v optimálních teplotních rozmezích. Výrazné nástavce bočních prahů, specifický střešní spoiler a zadní nárazník se vsazeným difuzorem názorně ukazují na výkonnostní potenciál nového vrcholného modelu.

BMW M maska ve tvaru ledvinek nového BMW X1 M35i xDrive je doplněna logem M, navíc disponuje dvojitými horizontálně orientovanými lamelami, což jsou prvky, které se dříve používaly pouze u vysokovýkonných modelů BMW M GmbH. Při pohledu na vrcholný model řady X1 z boku naznačují jeho vyšší status černé M kryty vnějších zpětných zrcátek s designem dvojice držáků. Dalším identifikačním prvkem jsou čtyři koncovky výfuku s průměrem 80 milimetrů integrované do zadního nárazníku v podobě dvou párů na každé straně, které jsou zakončením specificky navržené výfukové soustavy. Jednoznačným způsobem sdělují, že BMW X1 M35i xDrive má pod kapotou nejvýkonnější motor v dané modelové řadě.

M specifický interiér, volitelně s M sportovními sedadly

Na intenzivním zážitku při pobytu uvnitř BMW X1 M35i xDrive se podílejí M specifické prvky interiéru. Mezi nejvýznamnější z nich patří palubní deska potažená Alcantarou, hliníkové obložení Hexacube Dark, antracitové čalounění stropu, M prahové lišty, M pedály, M specifická grafika BMW Prohnutého displeje a na přání BMW Head-Up Displeje, stejně jako M kožený volant s řadicími páčkami.

Standardní výbava nového BMW X1 M35i xDrive přináší také černá sportovní sedadla čalouněná kombinací Sensatec/Alcantara a doplněná modrým kontrastním prošíváním. Volitelně je lze vyměnit za sedadla s čalouněním kůží Veganza s prošíváním ve tvaru diamantů. Na seznamu volitelné výbavy jsou také M sportovní sedadla nabízející široký rozsah elektrického nastavení (včetně paměťové funkce pro sedadlo řidiče) s integrovanými hlavovými opěrkami a osvětlenými logy M v horní části opěradel.

Intenzivně sportovní atmosféra interiéru jde ruku v ruce s neomezenou funkčností. Opěradla zadních sedadel s nastavitelným sklonem nového BMW X1 M35i xDrive jsou dělená a sklopná v poměru 40:20:40. Ještě větší variabilitu přináší volitelná možnost posuvu zadních sedadel. Objem zavazadlového prostoru lze zvětšit z 540 na maximálních 1600 litrů.

Široké možnosti volitelné výbavy umožňují cílenou individualizaci

Pro BMW X1 M35i xDrive je na přání k dispozici specifický M sportovní paket Pro. Ten k již tak expresivnímu vnějšímu vzhledu vozu přidává další leskle černé prvky M Shadowline, stejně jako zatmavené světlomety M Shadowline. Součástí výbavy jsou také M sportovní brzdy s červenými třmeny, M sportovní sedadla a M bezpečnostní pásy.

Nové BMW X1 M35i xDrive je standardně vybaveno dvouzónovou automatickou klimatizací, palubním systémem BMW Live Cockpit Plus s navigačním systémem BMW Maps, leskle černými M střešními ližinami, automatickým ovládáním víka zavazadlového prostoru, dešťovým senzorem s automatickou aktivací světlometů, čtyřmi porty USB-C a dvěma 12V zásuvkami. Mezi další prvky volitelné výbavy podtrhující prémiový charakter patří paket vnitřních a vnějších zpětných zrcátek, rozšířené vnitřní osvětlení, panoramatické skleněné střešní okno a zvukový systém Harman Kardon.

Pro nejvýkonnější model lze rovněž objednat širokou škálu vyspělých systémů umožňujících automatizovanou jízdu a parkování. Již ve standardní výbavě je k dispozici systém varující před čelní srážkou, funkce udržování rychlosti s brzdnou funkcí, parkovací asistent s couvací kamerou a couvací asistent. Seznam volitelné výbavy zahrnuje také Asistent řízení a udržování v jízdním pruhu, aktivní systém udržování rychlosti s funkcí Stop&Go, funkci varování při vystupování z vozu, kamerový systém Surround View, Remote 3D View a záznamník BMW Drive Recorder, který spustí nahrávání i v případě vloupání. Stávající funkce a výbavu lze dále doplnit pomocí funkcí na přání Remote Software Upgrades (dostupnost závisí na hardwaru namontovaném ve vozidle a na konkrétním trhu).

Nová generace BMW iDrive s funkcí QuickSelect a BMW Operačním systémem 9

Nové BMW X1 M35i xDrive je jedním z prvních modelů značky, který je vybaven nejnovější verzí ovládacího systému BMW iDrive s funkcí QuickSelect a BMW Operačním systémem 9. Aby byl výběr a ovládání mnoha funkcí a digitálních služeb ještě intuitivnější a pohodlnější, je nejnovější generace systému BMW iDrive navržena s nově koncipovanou domovskou obrazovku s funkcí QuickSelect. Přináší dále vylepšenou strukturu menu, která si bere příklad ze zařízení spotřební elektroniky. Principem je, že zobrazuje správné informace na správném místě, a tím nový BMW iDrive umožňuje větší soustředění na řízení a intenzivnější zážitky z jízdy.

Dále zdokonalený systém BMW iDrive s funkcí QuickSelect v BMW X1 M35i xDrive má základ v novém BMW Operačním systému 9. Tato skutečnost přináší širší nabídku digitálního obsahu v oblastech informačních a zábavních funkcí, kratší cykly aktualizací a lepší přístup k řadě specifických online služeb. Nový systém BMW iDrive s funkcí QuickSelect je plně propojen s BMW Prohnutým displejem digitálním asistentem BMW Intelligent Personal Assistant. Je tedy navržen přímo pro ovládání pomocí dotykového displeje a přirozenou mluvou.

BMW iDrive s funkcí QuickSelect: funkce se zobrazují na jedné úrovni a lze je aktivovat rychlým přístupem takřka okamžitě.

Nová domovská obrazovka BMW Operačního systému 9 trvale zobrazuje mapu navigačního systému nebo jiné individuálně konfigurovatelné grafické prvky. Na stejné, tedy hlavní úrovni se na straně řidiče ve vertikálním uspořádání na kontrolním displeji zobrazují ikony různých funkcí. Řidič se mezi nimi může pohybovat vertikálním pohybem prstu. Technika rychlého přístupu QuickSelect umožňuje přímý přístup k požadované funkci bez nutnosti vstupovat do submenu. Po rychlé aktivaci požadované funkce je možný rychlý návrat na domovskou obrazovku stisknutím příslušné ikony uprostřed spodní stavové lišty na displeji. Vedle symbolu domovské obrazovky jsou nyní umístěny ikony pro přímý přístup do menu klimatizace, aplikací či rozhraní Apple CarPlay®/Android AutoTM (pokud je některé z nich aktivní).

Zásluhou nové, ploché struktury menu je aktivace funkcí a různých nastavení mnohem pohodlnější. Digitální funkce na palubě, stejně jako například hardware v podobě BMW Prohnutého displeje, jsou navrženy tak, aby podpořily zaměření řidiče na řízení, kterým je BMW proslulé. Grafické rozhraní a struktura menu byly pro zajištění intuitivní obsluhy během jízdy vyvinuty v BMW Group Design, takže konzistentně zapadají do stylu značky.

Rozsah digitálních služeb lze podle potřeby rozšiřovat

Mezi standardně dodávané funkce aktualizovaného BMW iDrive nového BMW X1 M35i xDrive patří nejnovější generace cloudového navigačního systému BMW Maps. K němu se přidávají služby a aplikace, které byly již dříve představeny v novém BMW X1, ale nyní jsou navržené pro používání v rámci BMW Operačního systému 9. V novém BMW X1 M35i xDrive lze například využívat digitálního asistenta BMW Intelligent Personal Assistant a další hlasem ovládané funkce, provádět nákupy v obchodě BMW ConnectedDrive Shop, přijímat dálkové aktualizace BMW Remote Software Upgrades, využívat integraci telefonů prostřednictvím Apple CarPlay®/Android AutoTM či měnit režimy My Modes. Volba Osobní e-SIM karty zajistí, že antény vozy jsou připraveny přijímat mobilní data technologií 5G.

BMW Operační systém 9 je současně základem pro vysoce individualizovatelnou nabídku dalších digitálních služeb. Volitelná výbava BMW Digital Premium poskytuje zákazníkům přístup do rozšířeného obchodu BMW ConnectedDrive Store. To znamená, že mohou na základě předplatného využívat všechny aplikace dostupné v jejich zemi, např. pro streamování hudby, zpravodajství nebo hraní her. BMW Digital Premium také nabízí vylepšené funkce navigace BMW Maps, rozšířené funkce asistentu BMW Intelligent Personal Assistant a další režimy My Modes. Výhodou současně je, že data pro všechny digitální služby a aplikace dostupné v BMW ConnectedDrive Store, včetně streamování hudby, jsou součástí této volitelné výbavy. Výbavu BMW Digital Premium lze stáhnout ve voze z BMW ConnectedDrive Store, prostřednictvím aplikace My BMW nebo na webu. Zákazníci si mohou vybrat z měsíčně nebo ročně účtovaných plánů, přičemž oba poskytují maximální flexibilitu při sestavování digitálních služeb na míru jejich osobním požadavkům.





redakce

Fotografie k článku

