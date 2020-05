Test ojetiny: Suzuki SX4 – velice povedený kousek

Suzuki SX4 je dvojčetem Fiatu Sedici. Oba automobily přitom patří na trhu ojetin k vyhledávaným, a to jak s pohonem všech kol, tak ve verzi s jednou poháněnou nápravou.





V roce 2005 se začalo v Maďarsku vyrábět Suzuki SX4, stejně tak z této výrobní linky začal sjíždět jeho sourozenec Fiat Sedici. Zpočátku vyjížděl z fabriky jen vůz s pohonem předních kol, později dostal model SX4 pohon všech kol pod označením iAWD. V roce 2007 doplnila hatchback i verze sedan, ta však byla uvedena výhradně s přední poháněnou nápravou. Rok 2009 přinesl modernizaci a v roce 2013 se vůz dočkal nástupce v podobě Suzuki S-Cross. Suzuki SX4 ale vydrželo ve výrobě až do roku 2014.





Nárazovou zkoušku Euro NCAP prodělal model SX4 v roce 2006. Za bezpečnost posádky dostal čtyři hvězdičky z pěti možných a za bezpečnost dětí v autosedačkách tři hvězdičky z pěti možných. Právě jako rodinný automobil nachází Suzuki SX4 nejčastěji uplatnění. Oblíbila si jej řada žen, ale otevřené dveře má i u nemalého množství mužů. Důvodem jsou dobré jízdní vlastnosti a dvojnásob to platí pro verzi s pohonem všech kol. Kladně je hodnocen také jízdní komfort.

Vůz nabízí prostorný interiér, avšak zavazadelník disponuje objemem jen 270 litrů. Palubní deska je jednoduchá, ale přehledná. Použité plasty by však mohly být o něco vyšší kvality. Sedadla jsou pohodlná i při dlouhých cestách, pochvalu si zaslouží také za zdařilé boční vedení těla v zatáčkách.

Zpočátku se do vozu montovaly benzinové motory 1.5 16V/73 kW, 1.6 VVT/79 kW a turbodiesely 1.6 DDiS/66 kW z produkce koncernu PSA Peugeot Citroën a také turbodiesel 1.9 DDiS/88 kW od Fiatu. V roce 2007 byla zážehová patnáctistovka modernizována a dostala proměnné časování ventilů VVT a výkon 82 kW. V návaznosti na to narostl i výkon motoru 1.6 VVT, a to na 88 kW. Doposud nabízené turbodiesely nahradil nový 2.0 DDiS/99 kW z produkce Fiatu.

Nejrizikovější motorizací je turbodiesel 1.6 DDiS od PSA, který je vyhlášený řadou vážných poruch. K těm patří závady turba, EGR ventilu, problémy se vstřikovači či potíže s podtlakovým okruhem, který ovládá práci turba, EGR ventilu a škrticí klapky. „U tohoto motoru si dejte také pozor na únik motorového oleje,“ nabádá Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Zejména u italského turbodieselu 1.9 DDiS si dejte pozor na potíže s filtrem pevných částic.

„Občas se objeví porucha lambda sondy,“ pokračuje ve výčtu závad zástupce AAA AUTO. Známé jsou problémy s přestavbami na LPG, se kterým si motory v SX4 zrovna moc netykají. „Pozor si dejte také na nadměrně opotřebená ložiska kol, zejména vpředu. Jejich špatný stav prozradí typické hučení,“ vysvětluje Jindřich Topol z AAA AUTO. Obecně je však Suzuki SX4 hodnoceno jako nadprůměrně spolehlivý automobil.





Milan Jirouš (text+foto)

