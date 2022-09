Snížení spotřební daně na naftu má platit do konce roku 2023

Poslanecká sněmovna schválila pokračování snížení spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 koruny na litr do konce roku 2023. Na konci září by tak nemělo dojít k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, čímž se umenší tlak na další nárůst nákladů domácností a podnikatelů, neboť náklady na dopravu vstupují do většiny sektorů ekonomiky.





„Snížení spotřební daně pomůže autodopravcům i lidem, kteří používají dieselová auta například k cestám do práce nebo za svými nejbližšími. Významnou pomoc toto snížení znamená také pro veřejnou dopravu, protože ta je z velké části závislá právě na naftě,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.





„Českým dopravcům především v příhraničních oblastech se zajistí srovnatelné konkurenční podmínky hned na startu soutěže o zakázky se zahraničními dopravci. Snížení o korunu padesát se při započtení DPH může promítnout do konečných cen pro řidiče až o 1,80 koruny na litr. Právě o tolik by od října vzrostly ceny na čerpacích stanicích, kdybychom snížení daně neprodloužili,“ vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Snížení spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 koruny na litr do konce roku 2023 je reakcí na stávající mimořádnou ekonomickou situaci a přetrvávající zvýšené ceny pohonných hmot, zejména motorové nafty.

Původně mělo snížení daně platit od prvního června do 30. září 2022 jako dočasná úleva řidičům s vysokými cenami pohonných hmot kvůli rostoucím cenám ropy a paliv na evropských a světových trzích. Po hlasování Poslanecké sněmovny by se tedy dočasné snížení daně mělo prodloužit do konce roku 2023, platit má od prvního října 2022. Návrh ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Navržené snížení spotřební daně u nafty o 1,50 koruny na litr je technicky nejvyšší možné, které České republice povoluje směrnice Evropské unie stanovující povinné minimální sazby spotřebních daní. Ministerstvo financí odhaduje celkový negativní dopad tohoto opatření ve výši 9,6 miliardy korun ročně. Zhruba 8,7 miliardy připadá na státní rozpočet a zbývajících 0,9 miliardy na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.





