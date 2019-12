Test: Citroën Berlingo Shine 1.2 PureTech EAT8 - rodinný sen

K testu jsme dostali Berlingo v klasické velikosti v nejvyšší výbavě SHINE poháněné benzínovým přeplňovaným tříválcem spojeným s osmistupňovým automatem, což je méně typická kombinace, která nás dostala.





Aktuální Berlingo můžete mít ve dvou velikostech - M a XL, přičemž cenový rozdíl mezi nimi činí vždy 25 tisíc korun.





K testu jsme dostali vůz vybavený příplatkovým paketem Celebration XTR (+ 15 000 Kč u Shine), který Berlingo obohatil o 17palcové hliníkové disky kol Spin, kryty zrcátek lakované v černé barvě Onyx, deflektor předního a zadního nárazníku v barvě karoserie, oranžové doplňky kolem mlhových světel a Airbumpu, podélné střešní nosiče nebo tři samostatná sklopná sedadadla v druhé řadě.

Těšili jsme se na klidný týden za volantem Berlinga. Bohužel nás místo toho čekal týden plný konfliktů. Lze jen těžko odhadovat, co způsobilo, že se zkoušené Berlingo stalo v očích ostatních řidičů nežádoucím společníkem. Ač jsme s Berlingem jezdili stejně jako s ostatními vozy, hned několikrát jsme narazili na řidiče, kteří nás museli za každou cenu předjet. A to v úsecích, kde to postrádalo naprostou logiku a vždy došlo na velmi nebezpečné situace. Jednou se nás smyslu zbavený šofér snažil podjet, což dovršil nepochopitelnou a velmi nebezpečnou "myškou".

Teď by se mohlo zdát, že Berlingo je brzdou provozu a řidiči za ním nevydrží jet. To ovšem není pravda. V městském provozu je dvanáctistovka PureTech dostatečně pružná a poskytuje Berlingu výtečnou dynamiku. Když nad tím s odstupem času přemýšlíme, za vše podle nás může fakt, že přes Berlingo není vidět dopředu.

Malou odbočku máme za sebou, pojďme se konečně podívat na vůz samotný. Názor na vzhled si udělá každý sám, nám se zkoušený Citroën zamlouval. Po usednutí do sedadel si připadáte sice jako v autobuse, ale prakticky si nelze na co ztěžovat. Ideální pozici za volantem díky vysoké stavbě karoserie nalezne každý. Druhá řada tvořená trojicí samostatných sedadel disponuje mechanismem, který umožňuje sedadla sklopit k podlaze a s rovinou kufru vytvořit skoro rovnou ložnou plochu.

Úložné prostory vozu jsou bohatě dimenzovány, kromě klasických míst je naleznete v podlaze či dokonce u stropu. V zadní podstropní části se nachází úložný box, který může pojmout dost věcí. Samotný zavazadlový prostor nabídne 775 litrový objem, po strop pak 1355 l. Po sklopení sedadel druhé řady vykouzlíte z Berlinga hotovou dodávku s využitelným objemem 3000 litrů.,

Testované Berlingo bylo obdařeno silnějším z dvojice benzínových turbem přeplňovaných tříválcových motorů 1.2 PureTech. Tříválec ze sebe dostává 96 kW (130 koní) výkonu a točivý moment vrcholící hodnotou 230 Nm. Dynamika není vůbec špatná. Jediné limity řidič pociťuje při svižnější jízdě po dálnici, kde Berlingo při vyšších rychlostech zápasí s aerodynamickým odporem karoserie.

Díky osmistupňovému automatu je jízda hladká a maximálně pohodlná. Převodovka v klidném tempu nepostřehnutelně odřazuje a tříválec drží v nízkých otáčkách. Právě automat má za následek, že zvukový projev benzínového tříválce je v kabině vozu naprosto minimální.

O slušný jízdní komfort se stará solidně nastavený podvozek. Ten je nastaven spíše na komfortní notu. Dobře si vede na asfaltu, ale také na nezpevněných cestách. V zatáčkách i přes vyšší těžiště dobře drží zvolenou stopu za doprovodu stále přijatelných náklonů karoserie.

Díky balónovému obutí je tlumení nerovností příkladné a lepší než u dražších verzí s většími koly. Špatné to není ani se spotřebou paliva. Berlingo sice nejezdí za udávaných 5,2 l/100 km, ale do 6,5 l/100 km se vždy v pohodě vlezete.

Citroën Berlingo se v základní výbavě LIVE, se slabší 110-ti koňovou benzínovou dvanáctistovkou PureTech a šestistupňovým manuálem koupíte za 384 900 Kč. Dieselovou variantu této specifikace s motorem 1.5 BlueHDi pořídíte za 404 900 Kč. V obou případech je to o 25 tisíc korun méně, než při uvedení aktuální generace na trh.

Námi testovaná konfigurace, tedy silnější přeplňovaný tříválec pracující ve spojení s osmistupňovým automatem a výbavou SHINE 539 900 Kč.

Berlingo nás dostalo svými vlastnostmi. Převezete v něm téměř cokoliv, hezky jezdí a má pět plnohodnotných míst doplněných o velký kufr. A komu je i to málo, může sáhnout po prodloužené verzi XL, která pojme v základu 1 050 litrů zavazadel.

Technické parametry:

Typ motoru: zážehový přeplňovaný tříválec

Nejvyšší výkon: 96 / 5500 kW/ot/min

Nejvyšší toč. moment: 230 / 1750 Nm/ot/min

Maximální rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0 - 100 km/h: 10,7 s

Spotřeba-město/mimo/kombi: 6,0 / 4,7 / 5,2 l

Zavazadelník - sedadla/sklopena: 775 / 3000 l

Objem nádrže: 60 l

Pohotovostní hm./nosnost: 1485 / 605 kg

Rozměr pneu: 205 / 60 R16

Délka: 4403 mm

Šířka: 1848 mm

Výška: 1844 mm

Rozvor: 2785 mm





