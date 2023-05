Škoda rozšiřuje nabídku modelu Enyaq iV, do prodeje přicházejí varianty Coupé iV 80 a Coupé iV 80x

Nejúspěšnější elektromobil českého trhu v dalších verzích – pohonná ústrojí iV 80 a iV 80x nyní i v kombinaci s karoserií Coupé. Kromě toho Škoda změnila členění výbavových paketů pro celou modelovou řadu: Clever, Plus, Advanced a Maxx. Škoda Enyaq Coupé iV 80 přijde minimálně na 1 424.900 Kč.





Nejprodávanější elektromobil českého trhu dává ještě více možností na výběr. Tuzemští autorizovaní prodejci značky Škoda nabízejí model Enyaq Coupé nově i ve variantách iV 80 a iV 80x. Současně dochází v rámci modelové péče k novému členění výbavových paketů. Kromě základní varianty Clever mohou zákazníci volit mimořádné výbavy Plus, Advanced a Maxx i další volně objednatelné položky. Celá nabídka je k nahlédnutí v ceníku doporučených prodejních cen na webu Škoda Auto Česká republika, konfigurátor bude spuštěn v nadcházejících týdnech.





Škoda Enyaq iV patří k tahounům elektromobility nejen v České republice. Loni se stala nejprodávanějším elektromobilem tuzemského trhu s téměř třetinovým tržním podílem. Aby tuto pozici ještě posílila, přichází nyní v nových variantách. Verze iV 80 a iV 80x s kapacitou baterie 82 kWh lze nově kombinovat i s karoserií Coupé. „Rozšiřováním nabídky chceme dát zákazníkům možnost vybrat si vůz přesně podle konkrétních potřeb. Karosářskou variantu Coupé jsme obohatili o varianty pohonu, které se již osvědčily ve verzi SUV. Celá řada Enyaq iV pak prošla detailní modelovou péčí,“ říká vedoucí prodeje českého zastoupení Škoda Auto Tomáš Duchoň.

Čtveřice paketů a řada další doplňkové výbavy

Základní výbava celé modelové řady se nově jmenuje Clever a zahrnuje většinu položek dřívějšího provedení Loft. Ve standardu mohou zákazníci očekávat například LED světla vpředu i vzadu, virtuální kokpit s navigací, parkovací kameru, třízónovou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, balíček Asistovaná jízda 1.0 a mnoho dalšího. Paket Clever přidává Matrix-LED přední světlomety s ostřikovači, Top LED zadní světla s animovanými ukazateli, elektricky ovládané sedadlo řidiče, boční airbagy vzadu, elektrické víko zavazadlového prostoru s virtuálním pedálem a vyšší úroveň Asistované jízdy 2.5. Tento paket odpovídá specifikaci Sportline. Paket Advanced rozšiřuje výbavu o vyhřívání zadních sedadel a čelního skla, osvětlenou přední masku Crystal Face, head-up displej a audiosystém CANTON, což koresponduje se specifikací RS. Vrchol luxusu představuje paket Maxx, který servíruje navíc adaptivní podvozek DCC, progresivní řízení, sportovní multifunkční kožený volant, panoramatický kamerový systém, automatické parkování, asistent pro předjíždění či elektricky ovládaná přední sedadla s pamětí a bederními opěrkami. Mimo tyto pakety stojí řada dalších položek, které se dají objednávat nezávisle. K těm nejoblíbenějším patří tepelné čerpadlo, elektricky sklopné tažné zařízení nebo přenosná nabíječka iV s výkonem až 11 kW vhodná pro 400V i 230V zásuvku.

Enyaq iV nyní uspokojí široké portfolio klientů, další elektrické modely budou brzy následovat

Aktuální doporučená cena modelové řady Enyaq iV startuje na částce 1 239 900 Kč za provedení SUV iV 60. Základní varianta iV 60 pro Coupé k dispozici zatím není. Nově uvedené Coupé iV 80 vychází v ceníku na 1 424 900 Kč. Škoda Enyaq Coupé iV 80x s pohonem všech kol je v doporučených cenách k dostání od 1 524 900 Kč včetně DPH. Rodina Enyaq iV se rozrostla natolik, že pokryje většinu zákaznických požadavků. Cesta elektrifikace však bude pokračovat. Škoda Auto dále urychluje svou ofenzívu a transformaci v oblasti elektromobility. Uvedením čtyř nových elektrických vozů a dvou modernizovaných členů rodiny Enyaq iV plánuje česká automobilka do roku 2026 rozšířit svou nabídku čistě elektrických vozů na šest modelů. Do roku 2027 investuje Škoda Auto do elektromobility 5,6 miliardy eur. S příchodem čistě elektrického malého SUV s pracovním názvem „Small“, kompaktního SUV modelu „Compact“ s oficiálním názvem Elroq, prostorného modelu „Combi“ a sedmimístného SUV „Space“ se portfolio plně elektrických vozů značky Škoda výrazně rozšíří a diverzifikuje.





