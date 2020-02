První čistě elektrické SUV značky Škoda se bude jmenovat Enyaq

V názvu připravovaného elektrického SUV opět nebude chybět písmeno "Q", které je charakteristické pro vozy SUV s okřídleným šípem ve znaku. Písmeno „E“ odkazuje na elektromobilitu a jméno je odvozeno z irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“.





ŠKODA ENYAQ – právě tak se bude jmenovat první sériově vyráběné elektrické SUV značky ŠKODA, postavené na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen. ŠKODA svým prvním čistě elektrickým SUV zakládá i novou rodinu jmen, spojující písmeno „E“, odkazující na elektromobilitu, s písmenem „Q“, charakteristickým pro jména úspěšných SUV značky ŠKODA. S novým modelem ENYAQ dělá česká automobilka v roce 2020 další velký krok v nové éře elektromobility.





Jméno nového modelu ŠKODA ENYAQ je odvozeno od irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“. Samotné slovo enya pochází z původního irského slova „Eithne“ a lze je volně přeložit jako esence, duch, princip. Tyto různé významy dovolují nahlížet na jméno nového SUV značky ŠKODA z různých hledisek. „Zdroj života“ symbolizuje vstup automobilky do nové éry elektromobility a je v souladu se stěžejní myšlenkou značky ŠKODA „Driven by inventiveness – clever ideas since 1895“. Symbolizuje nový začátek, který je spojován jak s temperamentem nového modelu ŠKODA ENYAQ, tak s inovativním myšlením inženýrů ŠKODA AUTO a jejich nadšením pro nové čistě elektrické SUV. Slovo „enya“ je autentické, živé, má charakter, dá se snadno vyslovit, je zapamatovatelné a skvěle se hodí k začátku nové etapy ve 125leté historii automobilky.

ENYAQ pokračuje ve známém pojmenování SUV značky ŠKODA

Podobně jako jména úspěšných modelů SUV značky ŠKODA – KODIAQ, KAROQ a KAMIQ – odkazují na jazyk Inuitů, žijících na severu Kanady a v Grónsku, spojuje ŠKODA budoucí čistě elektrická vozidla na bázi platformy MEB s irštinou z mýty proslulého regionu na severu ostrova. Písmeno „E“ na začátku jména symbolizuje elektromobilitu, „Q“ na konci jasně poukazuje na přednosti vozu kategorie SUV.

ŠKODA ENYAQ bude prvním sériovým vozem české automobilky, postaveném na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen a dalším z více než deseti elektrifikovaných modelů, které budou do konce roku 2022 uvedeny na trh v rámci značky ŠKODA iV. ŠKODA očekává, že do roku 2025 budou čistě elektrické modely a plug-in-hybridy představovat 25 procent prodejů. Do roku 2021 bude automobilka investovat do vývoje elektrifikovaných modelů a do rozšiřování uceleného a vzájemně propojeného ekosystému pro moderní a ekologická řešení mobility dvě miliardy eur.

První detailní fotografie nabízí pohled na název modelu ŠKODA ENYAQ. Jde o nápis ENYAQ na zádi tohoto SUV, druhého čistě elektrického vozu značky po modelu ŠKODA CITIGOᵉ iV.





