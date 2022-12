Rozdíl v pneumatikách na osobní auto a SUV

Zkratka SUV značí sportovní užitková vozidla, která svým vzhledem připomínají terénní vozy, jelikož jsou tzv. postaveny výš, mají robustní vzhled a nabízí posádce štědrý vnitřní i zavazadlový prostor. SUV obecně patří mezi výkonné typy automobilů, které ocení milovníci pohodlí, páry i rodiny s dětmi.





Kvalitní „obutí“ a SUV

Pokud chcete zachovat přidanou hodnotu, které vaše SUV poskytuje, pro maximální výkon a bezpečnost jsou kvalitní pneumatiky nezbytností, jelikož jsou to právě ony, které mají zásadní vliv na stabilitu a ovládání vašeho automobilu.





V příznivém i nepříznivém počasí – SUV jsou těžší než osobní auta, což s sebou přináší potřebu speciálních pneumatik (výroba zpravidla z pevnějších materiálů, než je tomu u osobních vozidel), a to vzhledem k působení většího tlaku na pneumatiky. Vždy je proto potřeba volit „pneu“ se silnější stavbou a odolnými bočnicemi, samozřejmostí je pak dostatečná hloubka dezénu a vyšší tlak vzduchu v pneumatikách, než je tomu u osobních automobilů.

Co se týče časového období a „přezutí z letních na zimní“, tak jako každý rok – přesný termín pro výměnu pneumatik zákonem stanoven není. Řidiči však mají každoročně povinnost přezout pneumatiky v případě, že se na silnici vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza, a to v období od 1. listopadu do 31. března.

SUV a servis

V případě, že zvolíte kvalitní „obutí“, váš vůz zvládne všechny jízdní situace, a to jak za příznivých „podnebných podmínek“, tak v zimním období, které je obzvláště v některých oblastech u nás v ČR dost nepředvídatelné. Rozdíl každopádně pocítíte okamžitě, a to v přesnosti jízdních reakcí vozidla.

Pokud hledáte kvalitní servis nebo rádi svěříte čistě výměnu pneumatik vašeho SUV do rukou profesionálů, v dnešní době stačí jen pár kliků z pohodlí domova!





Komerční článek, foto: Autocentrum.cz

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek