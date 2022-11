Přepis vozidla na nového majitele: Jak na něj?

Pokud kupujete automobil, jednou z povinností je tzv. přepis vozidla na nového majitele. Tuto proceduru byste neměli odkládat. Není na ní ale nic složitého. Vše podstatné najdete v našem článku.





Odpovědnost je na straně prodávajícího

Hned na úvod je vhodné vyjasnit, kdo je vlastně za přepis vozidla odpovědný a kdo jej realizuje. Přepis vozidla probíhá současně z původního majitele na nového. Není to tedy například tak, že v jeden den se na registr vozidel dostaví původní majitel a několik dní poté proces dokončí majitel nový. To může překvapit zejména ty, kteří pamatují tzv. polopřevod z doby před několika lety.





Jestliže se nechcete nebo nemůžete dostavit na registr vozidel společně (což je zcela běžná situace), řešením je udělení plné moci. Díky tomu může prodávající při přepisu zastupovat také kupujícího, nebo naopak může kupující vše vyřídit za prodávajícího. Ojetá auta lze díky tomuto řešení přepsat poměrně jednoduše bez nutnosti složitého domlouvání vhodného termínu přepisu s protistranou.

Pozor si ale dejte na to, že odpovědnost leží především na straně prodejce. Ten by měl do 10 dní od podpisu kupní smlouvy a přijetí částky za prodej vozu přepis zajistit. V opačném případě mohou právě prodávajícímu hrozit pokuty. Z toho důvodu se obecně doporučuje neudělovat plnou moc kupujícímu, ale naopak s plnou mocí vystavenou kupujícím dojít na registr vozidel a jako prodávající osoba přepis zařídit.

Kde lze přepis vozu provést?

Přepis vozidel lze provést na libovolném registru vozidel. Ty se nacházejí v obcích s rozšířenou působností, tedy hned v několika městech v každém okresu. Každý by tak měl mít registr vozidel v pohodlném dosahu. Ti, kteří automobil přepisovali naposledy před několika lety, když si koupili na konci devadesátých letech v bazaru svůj první vůz značky Ford, budou v tomto směru příjemně překvapeni. Dříve totiž bylo nutné dostavit se na nejbližší registr dle trvalého bydliště, resp. sídla podnikání.

Co budete potřebovat s sebou?

S sebou budete potřebovat poměrně velké množství podkladů, aby byl převod auta úspěšný. Chybět vám nesmí:

plná moc protistrany (nejste-li na úřadu společně),

velký i malý technický průkaz vozidla,

zelená karta (tj. doklad ke sjednanému povinnému ručení nového majitele),

doklad potvrzující prodej/koupi vozu (zpravidla kupní smlouva),

formulář pro převod vozu (tiskopis najdete na internetu nebo přímo na úřadě),

protokol o evidenční kontrole (tzv. STK) ne starší než 30 dní,

doklady totožnosti (občanský průkaz, resp. osvědčení vztahující se k podnikatelské činnosti v případě podnikatelů).





Komerční článek (foto: Pexels.com)

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek