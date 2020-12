Před 75 lety ve Wolfsburgu: Zahájení sériové výroby modelu Volkswagen Brouk

Dne 27. prosince 1945 se rozběhla sériová výroba sedanu Volkswagen (Typ 1). Tento okamžik je vlastně začátkem úspěšného příběhu Volkswagenu. Místo lidového vozidla, které bylo původně plánováno jako prestižní projekt národních socialistů, vyráběl závod ve Wolfsburgu od roku 1939 produkty zbrojního průmyslu.





Do konce války opustilo brány závodu Volkswagen jen 630 vozů modelu, který dostal v roce 1938 nové označení „KdF-Wagen". Až pod britskou správou, díky strategické prozíravosti majora Ivana Hirsta, začal ve Wolfsburgu jedinečný příběh úspěšného modelu VW Brouk.





Civilní sériová výroba Volkswagenu, který měl interní označení Typ 1 a později dosáhl celosvětového věhlasu jako „Brouk", začala až po skončení války dne 27. prosince 1945, a to pod správou britské vojenské vlády, která převzala společnost Volkswagenwerk GmbH v červnu 1945. Záměrem Britů bylo zajistit výrobou vozidel Volkswagen Typ 1 nezbytnou dopravu v rámci okupační zóny. Tento pragmatismus zachránil výrobní závod před hrozící demolicí.



Mimořádnou roli přitom sehrál major Ivan Hirst. Byla to jeho prozíravost spolu s improvizačním talentem, která umožnila začátek výroby automobilů v letech regulovaného hospodářství charakterizovaného všeobecným nedostatkem. Svým nadšením pro techniku a automobily, velkou činorodostí a jasným postojem se mu podařilo přeměnit bývalý zbrojní podnik v pozoruhodně krátké době na civilní výrobní společnost.



Již v srpnu 1945 pověřila britská vojenská vláda podnik výrobou 20 000 vozidel. Zahájení výroby bylo v továrně, která byla na konci války z velké části zničená, zřetelným znamením nového začátku a naděje. Navrhované řešení bylo navíc v souladu s pozdější britskou politikou v Německu, která považovala materiální zajištění a budoucí perspektivy pro obyvatelstvo za zásadní stavební kameny pro výstavbu demokratických struktur. Demokracie nyní probíhala i v závodě Volkswagen. Dne 27. listopadu 1945 se uskutečnilo ustavující zasedání demokraticky zvoleného podnikového zastoupení.



Zpočátku se však musely řešit velké problémy se zajišťováním potravin a bydlení pro zaměstnance. Probíhající výrobu negativně ovlivňovaly váznoucí dodávky materiálu a energií. Navzdory těžkým okolnostem sjel krátce po Vánocích z montážní linky první sedan Volkswagen. Wolfsburg a Volkswagenwerk GmbH tak prožil opožděný vánoční zázrak, protože od konce války tehdy uběhlo pouhých osm měsíců. Do konce roku 1945 bylo vyrobeno celkem 55 vozidel.



Od roku 1946 do měnové reformy se vyrábělo cca 1000 vozidel měsíčně. Vyšší výrobní počty nebyly možné vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku surovin, materiálu i personálu. Správci, kteří nesli za podnik odpovědnost až do podzimu 1949, připravili potřebné podmínky pro pozdější růst společnosti. Založili oddělení zákaznického servisu, vybudovali systém prodeje a v létě 1947 zahájili vývoz sedanu Volkswagen.



Rozhodnutí vybudovat civilní výrobu a sériově vyrábět Volkswagen Typ 1 je počátkem jedinečného úspěšného příběhu. Díky brzkému obnovení výroby získala společnost Volkswagenwerk GmbH vynikající výchozí pozici pro hospodářský rozkvět po zavedení německé marky (DM). Typ 1 se pod neoficiálním označením „Brouk" stal na celém světě tak populární jako žádný jiný automobil. Rekordmanem byl jak dobou výroby, tak i výrobními počty. Volkswagen ukončil výrobu modelu VW Brouk v Mexiku až v červenci 2003 – po 21 529 464 vyrobených vozech, z nichž bylo 15,8 milionu z německé produkce.





