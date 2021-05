Povinné ručení v březnu zlevnilo

Vlastníte osobní automobil a řešíte zrovna nutnost povinného ručení? Máme pro vás dobrou zprávu. Tento produkt totiž v březnu zlevnil na celkově nejnižší částku od začátku roku.





Jak vyplývá z POVIndexu poradenské společnosti Broker Consulting, průměrná cena povinného ručení činila v březnu 6522 korun. Oproti únoru tak povinné ručení zlevnilo o celých 160 Kč. Vyměřená částka je specifikovaná k vozu Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 Kw. Toto vozidlo je totiž podle analytiků „typickým vozem“ českých a moravských domácností.





Před rokem, tedy v březnu 2020 činila hodnota indexu povinného ručení 6819 Kč, což znamená že byla o celých 300 Kč vyšší. K tomu, že se povinné ručení zlevnilo, pomohla především úprava ceníků některých pojišťoven. Nejvýrazněji pak sazby padaly v hlavním městě, kde se dokonce průměrné pojistné dostalo nejníže v historii celého POVIndexu, který se měří od roku 2019.

V Praze se tak průměrné pojistné dostalo na částku 7206 Kč. Ve městech mimo Prahu byl průměr 5838 Kč. V regionech se však cena pojistného může lišit. V hlavním městě je cena povinného ručení o 9,5 procent vyšší, než je celorepublikový průměr. V menších městech jako je třeba středočeský Benešov řidiči zaplatí naopak v průměru o 11,7 procent menší částku.

Cenu ovlivňují další faktory

To, jak velkou částku za povinné ručení zaplatíte, však ovlivňuje více faktorů. Mezi ně patří například věk a místo bydliště a také řidičské zkušenosti, konkrétně tzv. bonusy za bezpečnou jízdu. V této souvislosti platí, že nejrizikovějšími skupinami jsou mladí řidiči do 21 let věku a naopak senioři nad 75 let. Dalšími z parametrů, které výslednou sazbu za povinné ručení ovlivňují, je stav vozidla, frekvence placení pojistného, nájezd kilometrů nebo počet spáchaných přestupků. Rozhodnutí pojišťoven o dražším povinném ručení pro mladší řidiče není nahodilé, ale vychází z dlouhodobých dat. Silniční statistiky totiž ukazují, že mladí řidiči jezdí riskantněji, mají méně řidičských zkušenosti a způsobují tak více nehod než starší motoristé. „My našim zákazníkům nabízíme srovnání povinného ručení, vše snažíme ulehčit, aby pro ně srovnání bylo jednoduché a příjemné. Do naší kalkulačky stačí vyplnit registrační značku vozu a všechny důležité údaje se vyplní automaticky. Díky tomu získají komplexní nabídku povinného ručení, ze které si stačí vybrat. Nejde ale o jednorázové srovnání. O zákazníky se totiž staráme dlouhodobě, upozorníme, že se blíží výročí jejich smlouvy a včas jim nabídneme kontrolu stávající smlouvy, zda-li je pro ně stále ta nejvýhodnější,“ upozorňuje Jesika Liptáková ze společnosti Kalkulátor.cz, která srovnává ceny povinného ručení.

Ondřej Hudec / foto: Kalkulator.cz





