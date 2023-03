Test: Kia Niro 1.6 GDI PHEV Style - volba řidiček myslících na přírodu

Nová generace Nira si dokázala získat srdce žen a byla zvolena ženským autem roku 2023. A nás zajímalo, co něžné pohlaví na tomto zajímavě pojatém modelu má a za kolik dokáže díky přítomnosti baterií jezdit v praxi.





Niro se mezigeneračně natáhlo a vlastně vyrostlo všemi směry. Kabina je prostorná a cestování v ní je uvolněné. Nové Niro měří na délku 4.420 mm (+65 mm), na šířku 1.825 mm (+20 mm) a na výšku 1.545 mm (+10 mm). Rozvor náprav dosahuje hodnoty 2.720 mm (+20 mm). Karoserie působí atraktivně a design se nese v aktuálním trendu automobilky.





Zajímavě řešené jsou C-sloupky Aero skrývající štěrbiny usměrňující spolu s odtrhovou hranou nad zadním oknem proudění vzduchu za vozem. Niro se pyšní pozoruhodným součinitelem aerodynamického odporu pouhých 0,29. Navíc céčkový sloupek může být lakován kontrastním odstínem. V našem případě vůz zdobil šedý lak karoserie Steel Grey za 18.000 Kč, který doplňoval tmavě šedý C-sloupek za 5.000 Kč. Lemy blatníků a vkládané díly ve dveřích a náraznících byly pak provedeny v leskle černé barvě.

V kabině Nira najdeme recyklované materiály – čalounění stropu kabiny je vyrobeno z recyklovaných tapet a k výrobě sedadel se používá bio polyuretan a tkanina Tencel z celulózových vláken eukalyptu. Na výplních dveří je použit lak bez obsahu BTX s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí a omezit tvorbu odpadu. Případně použitá kůže (v závislosti na výbavě) je veganská. Ze 75 % je recyklovanými materiály tvořen dokonce kryt zavazadlového prostoru, který je navíc pružný a v případě potřeby se dá srolovat podobně jako síťky do oken.

Zavazadlový prostor je ve zkoušeném plug-in hybridním Niru nejmenší ze všech tří provedení. V hybridních verzích je totiž baterie uložena pod zadními sedadly – základní HEV má baterii o kapacitě pouhých 1,32 kWh, zato naše PHEV disponuje kapacitou 11,1 kWh. Ve výsledku to znamená kufr o objemu pouhých 348 litrů, což je o 103 litrů méně než v případě HEV. Se sklopenými opěradly zadních sedadel se bavíme o 1.342 litrech. A ze všeho nejlépe na tom je čistě elektrické Niro. To těží z baterie přesunuté do podlahy, takže základní objem činí krásných 475 litrů.

Niro nabízí Kia ve třech výbavových stupních, od Comfortu přes Style až po Premium. V základní výbavě Comfort dostanete pouze verzi HEV, ostatní dvě výbavy už vám dají na výběr ze všech tří pohonných soustav. Námi testovaný PHEV dostal prostřední výbavu Style. Díky tomu má Full LED světlomety s automatickým přepínáním dálkového svícení, přední LED mlhová světla a vyhřívání předních sedadel a volantu, infotainment s větší 10,25palcovou dotykovou obrazovkou nebo stejně velký digitální přístrojový štít Supervision. Vozy v nejvyšší výbavě Premium pak navíc kromě jiného například Head Up displej, prémiový sound systém Harman Kardon nebo asistenty pro sledování mrtvého úhlu (BCA), pro zabránění kolizím při parkování (PCA) či pro inteligentní parkování s dálkovým ovládáním (RSPA). K vyššímu komfortu jízdy přispějí rovněž sedačky z veganské kůže s ventilací, relaxační sedadlo spolujezdce nebo vyhřívané zadní sedačky.

V kabině je dostatek prostoru a palubní deska vypadá vysoce moderně. Řidič nalezne ideální pozici za volantem celkem rychle a problém nečiní ani orientace v ovladačích. Obrazovka za volantem i na palubní desce je skvěla čitelná, má jasnou a jemnou grafiku. Kia na středovém panelu šetřila místem, a tak je nutné přepínat mezi ovladači klimatizace a infotainmentu. Digitální lišta spolu s dvěma kruhovými fyzickými ovladači pod výdechy klimatizace slouží buď jednomu nebo druhému. Na to si během týdne lze v pohodě zvyknout. Vadilo nám během slunečného počasí zrcadlení palubní desky v čelním skle. To nebylo moc příjemné, přes zajímavý kostkatý vzor nebylo moc dobře vidět. Pokud jsme nejeli proti sluníčku, vše bylo v naprostém pořádku.

Kia zachovala nabídku tří motorizací v různé úrovni elektrifikace - volit tak můžete hybrid (HEV), dobíjecí plug-in hybrid (PHEV) jako my nebo plně elektrickou verzi (BEV). Zkoušené Niro PHEV spoléhá na kombinaci zážehového čtyřválce 1.6 GDI s atmosférickým plněním a kompresním poměrem 14:1 ve spolupráci s elektromotorem o výkonu 62 kW a 203 Nm točivého momentu. Samotný čtyřválec poskytuje 77 kW při 5.700 ot./min. a 144 Nm při 4.000 ot./min. O řazení se stará šestistupňový dvouspojkový automat DCT, protože Niro PHEV nemá zpátečku a couvá výhradně pomocí elektromotoru. Systémový výkon plug-in hybridního Nira automobilka uvádí hodnotou 135 kW a maximum jeho točivého momentu je 265 Nm. Na obutých 16palcových kolech díky tomu Niro zvládne sprint na 100 km/h za 9,6 sekund a rozjede se až na 168 km/h. Jak už bylo řečeno v úvodu, elektromotor čerpá energii z 11,1 kWh baterie LiPol umístěné pod zadními sedadly. Akumulátor pracuje s napětím 360 V a po plném nabití umožní čistě elektrický dojezd až 65 kilometrů, popř. o téměř 20 km více v případě pohybu po městě. Nabití z 10 na 100 % má z běžné 230V zásuvky trvat necelé tři hodiny.

Jízda s plně nabitým Nirem PHEV je tichá a stejná jako u čistě elektrické verze. Jediný rozdíl poznáte při plném sešlápnutí plynového pedálu, kdy se do tvorby výkonu zapojí i benzínovým motor. Hybridní systém nenechá baterii úplně vybít a snaží se udržovat nabití baterie kolem 20 %, čímž je zachována pomoc elektromotoru. My bedlivě stav baterie sledovali a její nabití systém udržoval rozmezí 11 - 25 % v závislosti na tom, jak se nám dařilo energii rekuperovat. Dobíjení probíhá už při sundání nohy z plynového pedálu nebo prostřednictvím rekuperace. Intenzivitu brzdění si nastavujete v jízdní režimu ECO pomocí páček za volantem ve třech stupních, přičemž po Praze byla nejpoužitelnější pouze nejslabší intenzita (v režimu SPORT pádly pod volantem dáváte pokyny automatické převodovce). Pokud Vám opětovné vyrábění energie (stejně jako nás) chytne, budete se po městě pohybovat za nějaké 3-4 l/100 km a to bez dobíjení pomocí kabelu.

Špatné to nebylo ani za městem a dokonce ani na dálnici. Tam pokud udržujete 110-120 km/h, výsledná spotřeba nepřekročí 4,4 l/100 km. Pokud jezdíte každý den do práce 30 kilometrů a vždy přes noc vůz nabijete, bude spotřeba benzínu naprosto zanedbatelná.

Kia Niro PHEV jezdí do dálničních rychlostí tiše, poté se začnou ozývat obuté korejské zimní pneumatiky. Tlumení nerovností a zdolávání příčných prahů umí Niro PHEV znamenitě a nejvíce mu vyhovuje poklidnější jízda a plutí krajinou. Aerodynamický hluk karoserie je minimální a až doopravdy ostrá jízda vůz dokáže potrápit. Na to ale tento model není stavěný.

Testovaný exemplář přišel na 1 072.980 Kč. Celkovou cenu zvýšil příplatek za lak karoserie a odlišné lakování C-sloupku. Čistě elektrická verze s dojezdem 460 km je pak ještě o dalších 227 tisíc dražší. Kia poskytuje na vůz svou nadstandardní záruku v trvání 7 let nebo do najetí 150 000 km.

Kia Niro druhé generace dospěla po všech stránkách. Dobíjecí verze PHEV složená ze spalovacího motoru a elektromotru bude dávat smysl lidem (ženám), kteří využijí přednosti elektrického pohonu a nechtějí být omezeny dojezdem. Přítomnost spalovacího motoru z Nira PHEV dělá plně využitelný vůz, který na jeden zátah zvládne zdolat přes 700 kilometrů. Pokud dojíždíte do práce a v noci vůz vždy dobijete například ze solárních panelů zůstává jen vyšší cenovka.

Plusy:

spotřeba paliva

prostornost

jízdní komfort

výbava

originální vzhled

Mínusy:

zrcadlení palubní desky v čelním skle při sluníčku

menší zavazadelník





Petr Šikl (text+foto)

Fotografie k článku

