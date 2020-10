Volkswagen Golf GTI Clubsport je tady. Má 300 koní a snížený podvozek

Nový Golf osmé generace zrychluje tempo. Volkswagen představuje po verzích GTI, GTE a GTD další klenot z rodiny sportovních modelů Golf: nový Golf GTI Clubsport. Značka tím navazuje na tradici vysokovýkonných modelů GTI. První Golf GTI Clubsport byl uveden na trh v roce 2016 u příležitosti 40. výročí ikony mezi sportovními vozy. Nový Golf GTI Clubsport je moderním kompaktním vozem, který ohromí nejen vysokým výkonem motoru, ale také novou úrovní jízdní dynamiky.





Volkswagen začíná psát světovou premiérou nového modelu Golf GTI Clubsport novou kapitolu úspěšné historie Golfu. Clubsport o výkonu 221 kW (300 k) je novou vrcholnou verzí osmé generace modelu Golf GTI. Golf GTI Clubsport ztělesňuje nový milník ve vývoji jízdní dynamiky sportovních vozů s pohonem předních kol. K tomu přispívá mimo jiné zdokonalený přeplňovaný motor ve spojení se zcela síťově propojeným podvozkem a poprvé realizovaným jízdním režimem „Nürburgring“ pro legendární Severní smyčku.





Výjimečná jízdní dynamika. Mnoho detailů modelu Golf GTI Clubsport bylo podrobeno dalšímu vývoji. Mezi ně patří také ještě agilnější přeplňovaný motor (EA888 evo4), vyladěný nyní na nejvyšší výkon 221 kW (300 k) a maximální točivý moment 400 N.m, a sportovní podvozek, vybavený novým systémem řízení jízdní dynamiky. V novém modelu Golf GTI zajišťuje systém řízení jízdní dynamiky síťové propojení řídicích jednotek elektronické uzávěrky diferenciálu (XDS) a na přání dodávané elektronické regulace tlumičů DCC s rozhodujícím vlivem na příčnou dynamiku. Již tato varianta přitom přináší citelné výhody z hlediska sportovních výkonů. V novém modelu Golf GTI Clubsport je nyní do sítě systému řízení jízdní dynamiky poprvé začleněna také sériově dodávaná elektromechanická uzávěrka předního diferenciálu.



Karsten Schebsdat, vedoucí oddělení jízdní dynamiky, řídicích a regulačních systémů ve společnosti Volkswagen, k tomu říká: „Díky síťovému propojení všech systémů, ovlivňujících jízdní dynamiku, umožňuje nový Golf GTI Clubsport ještě neutrálnější a preciznější jízdu než klasický Golf GTI. Pro legendární Severní smyčku jsme navíc naprogramovali nový režim ‚Nürburgring‘, v němž jsou komponenty podvozku nového modelu Golf GTI Clubsport speciálně přizpůsobeny tomuto závodnímu okruhu.“



Opravdový Clubsport. U nového modelu Golf GTI Clubsport je na první pohled zřejmé, že se tento vůz cítí na závodních okruzích jako doma. Jeho individualizovaná příď je velmi výrazná. Nárazník zůstává směrem k vozovce vizuálně „otevřený“. Do kontaktu s proudícím vzduchem přichází především pro modely GTI typická voštinová mřížka masky chladiče a větší aerodynamické spoilery. Vzadu je nejnápadnější dvoudílný střešní spoiler, navržený exkluzivně pro Golf GTI Clubsport jako jeho jednoznačný rozpoznávací znak. Spoilery na přídi a zádi jsou mnohem víc než jen stylistickými prvky, protože výrazně zvyšují přítlak sportovního vozu. Golf GTI Clubsport v sériové výbavě vyjíždí z bran závodu ve Wolfsburgu na 18“ kolech z lehké slitiny. Sportovní celkový dojem umocňuje speciální difuzor ve spojení se snížením světlé výšky karoserie o 10 milimetrů a rozšířenými bočními prahy. Rovněž nové jsou oválné koncovky sportovní výfukové soustavy na pravé a levé straně, které nahradily kruhové koncovky.



Velký počet specifických prvků výbavy GTI individualizuje také interiér. Mezi ně patří vrcholná sportovní sedadla čalouněná tkaninou ArtVelours, která poskytují řidiči potřebnou oporu těla i při rychlém průjezdu zatáčkou, a sportovní volant s perforovanou kůží v zónách pro uchopení věnce a s páčkami pro manuální řazení sériově dodávané 7stupňové dvouspojkové převodovky (DSG). Exkluzivní interiér završují pedály se vzhledem hliníku a další velmi kvalitní detaily.



Krátký pohled do historie. Volkswagen navazuje s novým modelem Golf GTI Clubsport na tradici vysokovýkonných modelů GTI. První Golf GTI Clubsport5 byl uveden na trh v roce 2016 u příležitosti 40. výročí ikony sportovních vozů. První zástupce řady Clubsport poskytoval nejvyšší výkon 195 kW (265 k), který mohla funkce zvýšení plnicího tlaku přechodně posunout až na 213 kW (290 k). Ve stejném roce následovala limitovaná edice pouhých 400 exemplářů modelu Golf GTI Clubsport S5 s trvale dostupným nejvyšším výkonem 228 kW (310 k). V květnu 2016 stanovil profesionální jezdec Benjamin Leuchter s vozem Golf GTI Clubsport S na Severní smyčce Nürburgringu nový rekord na kolo pro vozidla s pohonem předních kol, a to časem 7:49,21 min.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Volkswagen

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek